Εκτόξευση εσωτερικού τουρισμού στην Κίνα με ιστορικά ρεκόρ το 2025

Ιστορικά ρεκόρ κατέγραψε η Κίνα στον εσωτερικό τουρισμό κατά τη διάρκεια του 2025, αλλά και στους εορτασμούς του Φεστιβάλ της Άνοιξης για το 2026, δήλωσε σήμερα (7.3.2026) ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού Σουν Γελί.

Ειδικότερα, στη φετινή εορταστική περίοδο του Φεστιβάλ της Άνοιξης στην Κίνα, διάρκειας εννέα ημερών (15 – 23 Φεβρουαρίου), ο εσωτερικός τουρισμός κατέγραψε νέα ρεκόρ, με 596 εκατ. ταξίδια και δαπάνες που ξεπέρασαν τα 800 δισ. γιουάν (περίπου 99,39 δισ. ευρώ), δήλωσε ο Σουν.

Για ολόκληρο το 2025, τα εσωτερικά ταξίδια των Κινέζων ξεπέρασαν τα 6,5 δισ. ταξίδια με ετήσια αύξηση μεγαλύτερη από 16% και τις τουριστικές δαπάνες να φτάνουν τα 6,3 τρισ. γιουάν (περίπου 780 δισ. ευρώ) με ετήσια αύξηση 9,5%, ενώ καταγράφηκαν νέα ρεκόρ τόσο στον όγκο, όσο και τις δαπάνες, πρόσθεσε.