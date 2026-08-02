Επτά μέλη του ΟΠΕΚ+ συμφώνησαν να αυξήσουν την παραγωγή κατά 188.000 βαρέλια ημερησίως

Τα μεγάλα κράτη του ΟΠΕΚ+ ενέκριναν την τελευταία μικρή αύξηση στις ποσοστώσεις παραγωγής πετρελαίου, μια κίνηση που αφορά μεν στην αναβίωση των προμηθειών που είχαν σταματήσει το 2023, δίνει δε τη δυνατότητα αύξησης των βαρελιών που βγαίνουν στην αγορά μόλις τελειώσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Επτά μέλη του ΟΠΕΚ+ με επικεφαλής τη Σαουδική Αραβία και τη Ρωσία συμφώνησαν να αυξήσουν τον συλλογικό τους στόχο κατά 188.000 βαρέλια πετρελαίου την ημέρα τον επόμενο μήνα, ανέφερε η ομάδα μετά από βιντεοκλήση την Κυριακή (2.8.2026).

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Η ομάδα αύξανε τις ποσοστώσεις κάθε μήνα καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν και ενώ η προσφορά από την περιοχή παραμένει περιορισμένη λόγω της σύγκρουσης. Το Bloomberg ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι ο ΟΠΕΚ+ σχεδιάζει επί του παρόντος να διατηρήσει σταθερά τα επίπεδα για το υπόλοιπο του έτους μετά την αύξηση του Σεπτεμβρίου.

Ενώ η αύξηση είναι συμβολική προς το παρόν, μπορεί να δώσει στη Σαουδική Αραβία περιθώριο να αυξήσει την παραγωγή μόλις οι ροές πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο επιστρέψουν στο φυσιολογικό, συμβάλλοντας στην αναπλήρωση των εξαντλημένων αποθεμάτων του κόσμου.

Ας σημειωθεί ότι η συμπίεση της προσφοράς που προκαλείται από τη σύγκρουση αυξάνει το κόστος καυσίμων όπως η βενζίνη και το ντίζελ, πυροδοτώντας φόβους για μια ακόμη απότομη αύξηση του πληθωρισμού.

Η ομάδα των επτά κρατών θα συνεχίσει να πραγματοποιεί μηνιαίες συναντήσεις, με την επόμενη να έχει προγραμματιστεί για τις 6 Σεπτεμβρίου.