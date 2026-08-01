Ινδία: Η άνθηση των πισινών και του τουρισμού «απογειώνει» την αγορά μαγιό

Οι καταναλωτικές συνήθειες στην Ινδία αλλάζουν, αφού η ευρύτερη πρόσβαση σε πισίνες και σύγχρονες κατοικίες μαζί με την αύξηση των ταξιδιών σε παραθαλάσσιους προορισμούς δίνουν σημαντική ώθηση στην αγορά μαγιό. Η αυξανόμενη βάση κολυμβητών αναψυχής δημιουργεί νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, με μεγάλες αλυσίδες λιανικής και αθλητικά brands να επενδύουν δυναμικά στην κατηγορία.

Εταιρείες λιανικής όπως η Trent και η Reliance Industries διευρύνουν τις συλλογές τους, ώστε να περιλαμβάνουν τα πάντα, από συντηρητικά μαγιό με φούστα έως μπικίνι και μονοκίνι. Παράλληλα, αθλητικές μάρκες όπως η Speedo και η Decathlon επεκτείνουν τη γκάμα των προϊόντων τους, ενώ νεότερες εταιρείες, όπως η Blissclub Fitness Pvt. και brands που δραστηριοποιούνται κυρίως μέσω Instagram, εισέρχονται στην αγορά διεκδικώντας μερίδιο από το αυξανόμενο γυναικείο καταναλωτικό κοινό.

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Η Speedo, η οποία δραστηριοποιείται στην Ινδία μέσω της Page Industries, σχεδιάζει να ανοίγει από 5 έως 8 νέα αποκλειστικά καταστήματα κάθε χρόνο για την επόμενη τριετία, επεκτείνοντας το υφιστάμενο δίκτυό της που αριθμεί περίπου 35 σημεία πώλησης.

(Photo by Andrea Staccioli/Insidefoto/LightRocket via Getty Images)

Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, η κολύμβηση στην Ινδία αποτελούσε δραστηριότητα κυρίως για όσους είχαν πρόσβαση σε ιδιωτικούς συλλόγους, ξενοδοχεία ή εκπαιδευτικά ιδρύματα με πισίνες, καθώς οι δημόσιες εγκαταστάσεις ήταν περιορισμένες και το κόστος χρήσης υψηλό. Η εικόνα αυτή αλλάζει σταδιακά, καθώς οι πισίνες αγώνων, οι πισίνες υπερχείλισης και οι μικρές ιδιωτικές πισίνες αποτελούν πλέον συνηθισμένο χαρακτηριστικό σε κλειστές οικιστικές κοινότητες, ενώ η αυξημένη ταξιδιωτική δραστηριότητα ενισχύει περαιτέρω τη ζήτηση.

Σύμφωνα με τη Redseer Strategy Consultants, οι κλειστοί οικισμοί στις 50 μεγαλύτερες πόλεις της Ινδίας ανήλθαν σε 150.000 κατά το οικονομικό έτος που ολοκληρώθηκε στις 31 Μαρτίου. Την ίδια στιγμή, στοιχεία της EY δείχνουν ότι οι παραλίες αποτελούν τον δημοφιλέστερο εγχώριο ταξιδιωτικό προορισμό, με το 81% των Ινδών ταξιδιωτών να τις επιλέγουν, ενώ η Airbnb κατέταξε τη Γκόα μεταξύ των προορισμών με τις περισσότερες αναζητήσεις από γυναίκες ταξιδιώτριες το προηγούμενο έτος.

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Η αυξημένη συμμετοχή σε δραστηριότητες κολύμβησης αποτυπώνεται και στα μεγέθη της αγοράς. Σύμφωνα με την Euromonitor, η αγορά μαγιό σχεδόν διπλασιάστηκε την περίοδο 2020-2025, φτάνοντας τα 98,4 εκατ. δολάρια, καταγράφοντας ταχύτερη ανάπτυξη από το σύνολο της αγοράς ένδυσης. Η δυναμική αυτή έχει προσελκύσει περισσότερα εγχώρια και διεθνή brands, όπως επισημαίνει η 6W Research, ενώ η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών πωλήσεων έχει καταστήσει την κατηγορία πιο προσιτή στο ευρύ καταναλωτικό κοινό.

Παράλληλα, η Speedo, η οποία διαθέτει τα προϊόντα της τόσο μέσω χιλιάδων πολυκαταστημάτων όσο και μέσω πλατφορμών γρήγορου εμπορίου, όπως το Blinkit της Eternal και το Zepto, διευρύνει το κοινό στο οποίο απευθύνεται. Πέρα από τους αγωνιστικούς κολυμβητές, στοχεύει πλέον και στους καταναλωτές που επιλέγουν την κολύμβηση για αναψυχή ή ως μέρος του σύγχρονου τρόπου ζωής. Μάλιστα, ορισμένα σχέδια της εταιρείας, όπως τα μαγιό-φόρεμα, έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για την ινδική αγορά, ανταποκρινόμενα στις ιδιαίτερες προτιμήσεις των τοπικών καταναλωτών.