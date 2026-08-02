Η Ουγγαρία κλείνει το μοναδικό πυρηνικό της εργοστάσιο καθώς «στεγνώνει» ο Δούναβης

Η Ουγγαρία πρόκειται να κλείσει για πρώτη φορά τον μοναδικό πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής της, αφού η στάθμη του νερού στον Δούναβη έπεσε κάτω από το ελάχιστο όριο που απαιτείται για την ψύξη των τεσσάρων αντιδραστήρων της.

Ένας από τους δύο αντιδραστήρες που εξακολουθούν να λειτουργούν στην Ουγγαρία θα κλείσει σήμερα Κυριακή (2.8.2026) ενώ ο τελευταίος θα τεθεί εκτός λειτουργίας αργότερα μέσα στην ημέρα, δήλωσε ο πρωθυπουργός Πέτερ Μαγιάρ σε ανάρτησή του στο Facebook.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η διακοπή του εργοστασίου Paks νότια της Βουδαπέστης, μετά από 44 χρόνια λειτουργίας, αφαιρεί πάνω από το 40% της παραγωγικής ικανότητας ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας και πιθανότατα θα αναγκάσει τη χώρα να βασίζεται περισσότερο σε ακριβές εισαγωγές.

Ο Μαγιάρ προειδοποίησε ότι η Ουγγαρία αντιμετωπίζει τη χειρότερη ενεργειακή κρίση των τελευταίων δεκαετιών, καθώς προβλέπεται ένα ακόμη κύμα καύσωνα σε όλη την Κεντρική Ευρώπη. Τα επίμονα χαμηλά επίπεδα των ποταμών θα μπορούσαν να κρατήσουν εκτός λειτουργίας την παραγωγική ικανότητα των 2.000 μεγαβάτ του Paks για εβδομάδες, παρατείνοντας την επιβάρυνση στο ηλεκτρικό σύστημα της χώρας, δήλωσε την Παρασκευή (31.7.2026).

Η κυβέρνηση έχει ήδη προτρέψει τους μεγάλους βιομηχανικούς χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινητοβιομηχανιών και των μονάδων μπαταριών, να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας για να μειώσουν την πίεση στο δίκτυο. Έχει εγκριθεί νομοθεσία που επιτρέπει την υποχρεωτική καθιέρωση εθελοντικών μειώσεων, εάν χρειαστεί, ενώ τα σχέδια έκτακτης ανάγκης περιγράφουν ευρύτερους περιορισμούς για την προστασία βασικών υπηρεσιών, όπως τα νοσοκομεία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ξηρασία αποκαλύπτει επίσης ευρύτερες ευπάθειες στο σύστημα ύδρευσης της Ουγγαρίας την ώρα που η κυβέρνηση επιχειρεί μια καθυστερημένη αναμόρφωση του πεπαλαιωμένου δικτύου άρδευσης, το οποίο έχει γίνει απειλή για την αγροτική παραγωγή.

Η διαταραχή υπογραμμίζει πώς η παρατεταμένη ξηρασία και η ακραία ζέστη επηρεάζουν ολοένα και περισσότερο τις ενεργειακές υποδομές της Ευρώπης. Η έλλειψη νερού, οι θερμοκρασίες ρεκόρ και οι πυρκαγιές έχουν επιβαρύνει τα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας και έχουν καταστρέψει καλλιέργειες σε όλη την ήπειρο, υπογραμμίζοντας το αυξανόμενο οικονομικό κόστος των ακραίων κλιματικών φαινομένων.