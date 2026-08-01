Η Γερμανία με δημόσιο χρέος-ρεκόρ το 2025, ξεπερνά τα 151 δισ.

Κρίσιμες στιγμές βιώνει η οικονομική ναυαρχίδα της Ευρωζώνης, καθώς Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία της Γερμανίας (Destatis) ανακοίνωσε ότι το δημόσιο χρέος της χώρας έφτασε σε ιστορικό υψηλό στο τέλος του α’ τριμήνου του 2026.

Συγκεκριμένα, το 2025 το δημόσιο χρέος στη Γερμανία ξεπέρασε το ποσό-ρεκόρ των 2.662,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Όπως επισημαίνει η Destatis, στα τέλη του 2025 κάθε Γερμανός ήταν «χρεωμένος» κατά μέσο όρο με 31.887 ευρώ, ποσό αυξημένο κατά 1.821 ευρώ σε σύγκριση με το 2024

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Όπως επισημαίνεται σε ρεπορτάζ της Deutsche Welle, τα παραπάνω χρέη αφορούν το σύνολο του δημόσιου τομέα στη Γερμανία (ομοσπονδιακή κυβέρνηση, ομόσπονδα κρατίδια, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, φορείς κοινωνικής ασφάλισης). Σε απόλυτες τιμές το χρέος έχει αυξηθεί μέσα σε έναν χρόνο κατά 151,4 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή κατά 6%.

Το χρέος του ομοσπονδιακού κράτους ανέρχεται σε 1.840,4 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή είναι αυξημένο κατά 6,2% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σημειώνει η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ενώ τα χρέη των κρατιδίων αυξήθηκαν κατά 2,9% στα 624,9 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση του χρέους ανά κάτοικο σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος εντοπίζεται στο ανατολικογερμανικό κρατίδιο της Σαξονίας (+17,1%). Και αυτό παρότι το συγκεκριμένο κρατίδιο διατηρεί για δεύτερη συνεχή χρονιά το δεύτερο χαμηλότερο κατά κεφαλή χρέος (με πρώτο στη σχετική κατάταξή το κρατίδιο της Βαυαρίας).