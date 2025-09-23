Διεθνή

Ευρωζώνη: Ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων 16 μηνών

Οι αναλυτές είχαν προβλέψει ότι ο δείκτης θα παρέμενε σταθερός
Money interest rate increase concept, percentage commission credit. Grow up stock risk management. Bank policy price raise. Businessman with coin, calculate high percentage of company profit dividend
iStock

Την ταχύτερη ανάπτυξη των τελευταίων 16 μηνών σημείωσε ο ιδιωτικός τομέας της ευρωζώνης, καθώς η υπεραπόδοση των γερμανικών υπηρεσιών αντιστάθμισε την ύφεση στη Γαλλία.

Ο σύνθετος δείκτης διαχειριστών προμηθειών που καταρτίστηκε από την S&P Global αυξήθηκε σε 51,2 τον Σεπτέμβριο από 51 τον Αύγουστο, ξεπερνώντας περαιτέρω το όριο των 50 που διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση. Οι αναλυτές είχαν προβλέψει ότι ο δείκτης θα παρέμενε σταθερός. Η έκθεση αποκάλυψε αποκλίνουσες τάσεις στην ευρωζώνη.

Η Γαλλία υπέφερε από μια άλλη κυβερνητική κατάρρευση και τη συνεχιζόμενη αδυναμία επίτευξης συμφωνίας για περικοπές στον προϋπολογισμό. Αντίθετα, στη Γερμανία, οι υπηρεσίες σημείωσαν τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης φέτος.

Η μεταποίηση ήταν ένα αδύναμο σημείο για το σύνολο των 20 χωρών της ευρωζώνης, με τον δείκτη να επιστρέφει κάτω από το όριο των 50, έχοντας μόλις πρόσφατα βγει από μια μακροχρόνια ύφεση.

«Η ευρωζώνη εξακολουθεί να βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης», δήλωσε σήμερα (23.9.2025) σε ανακοίνωσή του ο Cyrus de la Rubia, οικονομολόγος της Hamburg Commercial Bank. Ωστόσο, «απέχουμε ακόμη πολύ από το να δούμε πραγματική δυναμική».

Η περιοχή βρισκόταν υπό την αβεβαιότητα των δασμολογικών πολιτικών του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025. Ενώ η δραστηριότητα επωφελήθηκε από την αυξημένη ζήτηση στην αρχή του έτους, η αντιστροφή αυτής της τάσης οδήγησε τη Γερμανία σε ύφεση το δεύτερο τρίμηνο.

