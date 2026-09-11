To παγκόσμιο sell-off στα ομόλογα στέλνει τις αποδόσεις των αμερικανικών 10ετών στο 5% – Φόβοι για αύξηση επιτοκίων

Το «ξεπούλημα» στα ομόλογα ωθεί τις αποδόσεις των ομολόγων αναφοράς προς το επίπεδο του 5% ενόψει των στοιχείων για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, τα οποία αναμένεται να καθορίσουν τις προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα (Federal Reserve) την επόμενη εβδομάδα.

Η αύξηση των επιτοκίων θα κριθεί σε λίγες ημέρες, στη συνεδρίαση της Fed της 16ης Σεπτεμβρίου και οι επενδυτές των ομολόγων προεξοφλούν αύξηση. Μάλιστα, με βάση τις δημοσκοπήσεις οι αναλυτές προβλέπουν δύο αυξήσεις επιτοκίων από τη Fed μέχρι τον Ιανουάριο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η απόδοση των 10ετών αμερικανικών ομολόγων αυξήθηκε κατά 19 μονάδες βάσης αυτή την εβδομάδα και είναι λίγο κάτω από το ψυχολογικό όριο του 5%, το οποίο ενεργοποιεί περαιτέρω πωλήσεις που θα μπορούσαν να επεκταθούν στις παγκόσμιες αγορές.

Στο 4,97% την Παρασκευή (11.9.2026), η απόδοση έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2023 και πλησιάζει την κορυφή του 2007.

Η άνοδος των αποδόσεων έρχεται καθώς οι επενδυτές είναι αντιμέτωποι με τις αυξανόμενες τιμές του πετρελαίου και τον πληθωρισμό που βρίσκεται πάνω από τον στόχο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας εδώ και μισή δεκαετία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό που αναμένονται σήμερα είναι εξαιρετικά κρίσιμα, καθώς οι επενδυτές εκτιμούν ότι υπάρχει πιθανότητα περίπου 70% για αύξηση των επιτοκίων στη συνεδρίαση της Fed στις 16 Σεπτεμβρίου.

Οι αποδόσεις του διετούς ομολόγου, το οποίο είναι πιο ευαίσθητο στις κινήσεις των επιτοκίων της Fed, αυξήθηκαν έως και 4,59% αυτή την εβδομάδα. Οι αποδόσεις του 30ετούς ομολόγου έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007, προσελκύοντας εξαιρετική ζήτηση σε δημοπρασία των τίτλων.

Οι τάσεις αυτές έχουν επεκταθεί στις αγορές ομολόγων παγκοσμίως, με την απόδοση του 10ετούς γερμανικού ομολόγου να φτάνει στο υψηλότερο επίπεδο από το 2009 (3,5085%). Οι αποδόσεις των αυστραλιανών ομολόγων αναφοράς έφτασαν σε επίπεδα που είχαν παρατηρηθεί τελευταία φορά εδώ και πάνω από μια δεκαετία ενώ τα ιαπωνικά ομολόγα διαπραγματεύονται κοντά στο βασικό ψυχολογικό επίπεδο του 3%.