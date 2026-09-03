Κρίστοφερ Γουόλερ (Fed): Ας δούμε τα στοιχεία του πληθωρισμού πριν αυξήσουμε τα επιτόκια

Παρά το ότι οι μέχρι τώρα ενδείξεις αλλά και οι τοποθετήσεις μελών της Fed (κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ) συνηγορούσαν στο ότι θα αποφασιζόταν εντός του Σεπτεμβρίου αύξηση στα επιτόκια, ο επικεφαλής της Νέας Υόρκης, δημιούργησε ελπίδες για ακύρωση αυτών των σκέψεων.

Η συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου έχει χαρακτηριστεί από παράγοντες της αγοράς και αναλυτές ως ιδιαίτερα κρίσιμη για τη Fed, καθώς πέρα από την αύξηση στα επιτόκια, θα έμπαινε στο ζήτημα και της μακροπρόθεσμης δημοσιονομικής πολιτικής υπό την ηγεσία του Κέβιν Γουόρς.

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Ωστόσο, ο Κρίστοφερ Γουόλερ, μέλος του ΔΣ της Fed, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να διατηρηθούν αμετάβλητα τα επιτόκια στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου δηλώνοντας στο Reuters ότι «πρέπει να δώσουμε μια ευκαιρία στην αποκλιμάκωση του πληθωρισμού» πριν από τις τελικές αποφάσεις.

Σύμφωνα με τον Γουόλερ για να υπάρχουν ασφαλή στοιχεία θα πρέπει να υπάρχει υπομονή μέχρι να ανακοινωθούν επίσημα τα αποτελέσματα για τον πληθωρισμό του Αυγούστου, κάτι που θα συμβεί στις 11 Σεπτεμβρίου.

Ο «βραχνάς» του πληθωρισμού

Αν και συνέστησε υπομονή, προειδοποίησε ότι παραμένει στο τραπέζι και το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων, λέγοντας ότι το σημερινό επίπεδο των επιτοκίων περιορίζει μόνο οριακά τη συνολική ζήτηση και μια επιτάχυνση του πληθωρισμού θα μπορούσε να τον οδηγήσει να στηρίξει αυστηρότερη νομισματική πολιτική.

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Επανέλαβε, πάντως, την πρόθεση του να περιμένει τα αποτελέσματα του Αυγούστου για τον πληθωρισμό προκειμένου να δει αν έρχονται πιο κοντά στον στόχο του 2% από τον οποίο απέχουν πολύ, καθώς αυτή τη στιγμή ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ κινείται κοντά στο 3,50%.

«Δεν λέω να περιμένουμε μέχρι τον επόμενο χρόνο, αλλά ας περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει κάποια βελτίωση, δεν θεωρώ ότι οι αυξημένες τιμές ενέργειας και οι δασμοί αποτελούν σήμερα σημαντική πηγή επίμονων πληθωριστικών πιέσεων», δήλωσε χαρακτηριστικά στο Reuters ο Γουόλερ μερικές μέρες τη συνεδρίαση της κεντρικής τράπεζας στις 15 και 16 Σεπτεμβρίου.

Οι δηλώσεις του Waller επηρέασαν τις προσδοκίες των επενδυτών για την επόμενη συνεδρίαση της Fed. Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων υποχώρησαν, καθώς οι επενδυτές αναπροσάρμοσαν τις εκτιμήσεις τους για την πορεία της νομισματικής πολιτικής.

Ο τόνισε ότι βασική προτεραιότητά του αυτή την περίοδο είναι ο πληθωρισμός, καθώς η αμερικανική οικονομία εμφανίζει σταθερή πορεία και η αγορά εργασίας παραμένει σχετικά σταθερή.

Παράλληλα, εκτίμησε ότι ορισμένοι από τους παράγοντες που έχουν οδηγήσει πρόσφατα σε υψηλότερο πληθωρισμό δεν αναμένεται να συνεχίσουν να ασκούν σημαντικές πιέσεις στις τιμές. Όπως δήλωσε, δεν θεωρεί τις αυξημένες τιμές ενέργειας και τους δασμούς σημαντική πηγή διαρκών πληθωριστικών πιέσεων.