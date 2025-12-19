Γαλλία: Αμφιβολίες για το έλλειμμα καθώς καθυστερεί ο προϋπολογισμός του 2026

Δεν κατάφερε να συμφωνήσει στο προϋπολογισμό του 2026 η γαλλική κοινοβουλευτική επιτροπή κάνοντας συζήτηση για το συνολικό σχέδιο στο νέο έτος και δημιουργώντας αμφιβολίες για το πώς η κυβέρνηση θα μειώσει το έλλειμμα.

Συγκεκριμένα, η ομάδα των επτά βουλευτών από τη Βουλή και των επτά γερουσιαστών εγκατέλειψε γρήγορα τις προσπάθειες συμφιλίωσης των σχεδίων για τον προϋπολογισμό την Παρασκευή (19.12.25) το πρωί, καθώς οι δύο νομοθετικές αίθουσες και οι διαφορετικές πολιτικές ομάδες παραμένουν βαθιά διαιρεμένες.

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί δήλωσε ότι λυπάται που ορισμένοι βουλευτές δεν είχαν τη βούληση να καταλήξουν σε συμφωνία. «Το Κοινοβούλιο δεν θα μπορέσει να ψηφίσει προϋπολογισμό για τη Γαλλία πριν από το τέλος του έτους», έγραψε σε μήνυμά του στο X. «Το λυπάμαι, και οι συμπολίτες μας δεν αξίζουν να υποστούν τις συνέπειες».

Η γαλλική πολιτική αναστατώνει τις αγορές ομολόγων

Η Γαλλία δεν κινδυνεύει με ένα lockdown τύπου ΗΠΑ, καθώς μπορεί να θεσπίσει νομοθεσία έκτακτης ανάγκης για να μεταφέρει ζωτικής σημασίας δαπάνες και φορολογία. Η κυβέρνηση θα υποβάλει έναν λεγόμενο ειδικό νόμο στο συμβούλιο της επικράτειας, δήλωσε ένα άτομο από το γραφείο του πρωθυπουργού, επιβεβαιώνοντας δημοσίευμα του Agence France-Presse.

Η κυβέρνηση προειδοποίησε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι τα τμήματα των νομοσχεδίων χρηματοδότησης που έχουν εγκριθεί μέχρι στιγμής θα μειώσουν το έλλειμμα μόνο στο 5,3% του οικονομικού προϊόντος το 2026, από 5,4% φέτος. Στα αρχικά του σχέδια, ο Λεκόρνου στόχευε σε έλλειμμα 4,7%, αλλά έκτοτε έχει δηλώσει ότι το χάσμα θα πρέπει να είναι εντός του 5%.

Ο διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας, Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό, προειδοποίησε σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Le Figaro την Παρασκευή ότι η χώρα θα μπορούσε να αντιμετωπίσει αρνητικές επιπτώσεις στην αγορά εάν τα σχέδια για την εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών δεν καταφέρουν να μειώσουν το έλλειμμά της κάτω από το 5% του ΑΕΠ το επόμενο έτος.

Το ασφάλιστρο απόδοσης των 10ετών ομολόγων της Γαλλίας σε σύγκριση με τα αντίστοιχα γερμανικά ήταν περίπου 71 μονάδες βάσης την Παρασκευή, αφού αυξήθηκε σε πάνω από 89 τον Οκτώβριο.