Γαλλία: Ανάπτυξη τουλάχιστον 0,8% για το 2025, βλέπει ο ΥΠΟΙΚ Λεσκίρ

Πιθανή ανάπτυξη στην γαλλική οικονομία τουλάχιστον 0,8% βλέπει ο υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας Ρολάν Λεσκίρ, όπως δήλωσε σήμερα (7.12.2025), ξεπερνώντας τις κυβερνητικές προσδοκίες για ανάπτυξη 0,7%. Τόνισε βέβαια ότι αυτό θα γίνει αν δεν υπάρξει κάποια αναπάντεχη αναστροφή στο τελευταίο τρίμηνο του έτους.

«Είναι πολύ πιθανό να ξεπεράσουμε την εκτίμηση της κυβέρνησης για την ανάπτυξη, τη φετινή χρονιά. Έχουμε προβλέψει 0,7%, αλλά νομίζω ότι θα έχουμε τουλάχιστον 0,8%. Αυτά είναι καλά νέα», δήλωσε ο Λεσκίρ στην τηλεόραση της Γαλλίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Θα πρέπει να έχουμε ένα κακό τέταρτο τρίμηνο, το οποίο δεν πιστεύω ότι θα συμβεί, ώστε να είμαστε κάτω από το 0,8%. Έτσι, μπορούμε να επιτύχουμε το 0,8%», πρόσθεσε ο ίδιος.

Η οικονομία της Γαλλίας είχε ανάπτυξη 0,5% στο τρίτο τρίμηνο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από το αρμόδιο γραφείο στατιστικής (INSEE) που παρουσιάστηκαν το Νοέμβριο, αντανακλώντας την ανθεκτικότητα της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας της ευρωζώνης.