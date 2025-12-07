Διεθνή

Γαλλία: Ανάπτυξη τουλάχιστον 0,8% για το 2025, βλέπει ο ΥΠΟΙΚ Λεσκίρ

Η οικονομία της Γαλλίας είχε ανάπτυξη 0,5% στο τρίτο τρίμηνο
Flag of France and the European Union EU and euro coins
iStock

Πιθανή ανάπτυξη στην γαλλική οικονομία τουλάχιστον 0,8% βλέπει ο υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας Ρολάν Λεσκίρ, όπως δήλωσε σήμερα (7.12.2025), ξεπερνώντας τις κυβερνητικές προσδοκίες για ανάπτυξη 0,7%. Τόνισε βέβαια ότι αυτό θα γίνει αν δεν υπάρξει κάποια αναπάντεχη αναστροφή στο τελευταίο τρίμηνο του έτους.

«Είναι πολύ πιθανό να ξεπεράσουμε την εκτίμηση της κυβέρνησης για την ανάπτυξη, τη φετινή χρονιά. Έχουμε προβλέψει 0,7%, αλλά νομίζω ότι θα έχουμε τουλάχιστον 0,8%. Αυτά είναι καλά νέα», δήλωσε ο Λεσκίρ στην τηλεόραση της Γαλλίας.

«Θα πρέπει να έχουμε ένα κακό τέταρτο τρίμηνο, το οποίο δεν πιστεύω ότι θα συμβεί, ώστε να είμαστε κάτω από το 0,8%. Έτσι, μπορούμε να επιτύχουμε το 0,8%», πρόσθεσε ο ίδιος.

Η οικονομία της Γαλλίας είχε ανάπτυξη 0,5% στο τρίτο τρίμηνο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από το αρμόδιο γραφείο στατιστικής (INSEE) που παρουσιάστηκαν το Νοέμβριο, αντανακλώντας την ανθεκτικότητα της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας της ευρωζώνης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Διεθνή
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
187
156
115
77
71
Διεθνή: Περισσότερα άρθρα
Η καταναλωτική δαπάνη στις ΗΠΑ επιβραδύνεται τον Σεπτέμβριο καθώς οι τιμές παραμένουν υψηλές
Η έκθεση του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ, που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή (5.12.25), έδειξε επίσης ότι ο ετήσιος πληθωρισμός αυξήθηκε τον Σεπτέμβριο με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων περίπου 18 μηνών
Shops at the shopping center - retail concepts
Αύξηση τιμών φυσικού αερίου στη Γερμανία αντανακλά ανησυχίες για τα αποθέματα
Τα γερμανικά συμβόλαια μήνα παράδοσης (front-month), γνωστά ως THE, σημείωσαν μικρότερες απώλειες αυτή την εβδομάδα σε σύγκριση με τα πιο ρευστά ολλανδικά συμβόλαια, με το χάσμα μεταξύ τους να διευρύνεται στα 1,7 ευρώ ανά μεγαβατώρα
Σωλήνες φυσικού αερίου
G7 και ΕΕ διαπραγματεύονται για την κατάργηση του πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο – Τι αναφέρει το Reuters
Το πλαφόν είχε επιβληθεί στο πλαίσιο των κυρώσεων κατά της Μόσχας μετά την εισβολή στην Ουκρανία, με στόχο τον περιορισμό των ρωσικών εσόδων από τις πετρελαϊκές εξαγωγές
Ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου
Η Γαλλία πιέζει την ΕΕ για ενίσχυση της ευρωπαϊκής παραγωγής στο πακέτο στήριξης της αυτοκινητοβιομηχανίας
H κυβέρνηση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν θέλει τα ηλεκτρικά οχήματα που πωλούνται στην ΕΕ το 75% ανταλλακτικών τους να είναι τοπικής προέλευσης, σύμφωνα με τα τρέχοντα επίπεδα περιεκτικότητας για οχήματα που κινούνται με κινητήρες εσωτερικής καύσης
A lot of cars in a rows. Used car sales.
Ουκρανία: «Θρίλερ» με Μερτς, Φον ντερ Λάιεν και Βεβέρ σήμερα στις Βρυξέλλες για τα παγωμένα ρωσικά assets
Φον ντερ Λάιεν, Μερτς και Βέβερτ συναντώνται το βράδι στην βελγική πρωτεύουσα για ξεπεραστεί το αδιέξοδο στη διαπραγμάτευση για τα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας
Σημαίες της ΕΕ
Newsit logo
Newsit logo