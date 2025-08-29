Γερμανία: Άνοδος του πληθωρισμού περισσότερο από το αναμενόμενο τον Αύγουστο

Ο πληθωρισμός στη Γερμανία αυξήθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο, αλλά απέχει ελάχιστα από τον στόχο του 2%.

Συγκεκριμένα, τον Αύγουστο, ο πληθωρισμός ανήλθε σε 2,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Αυτό ανακοίνωσε σήμερα (29.8.2025) η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία της Γερμανίας με βάση μια πρώτη εκτίμηση.

Ο βασικός πληθωρισμός, ο οποίος δεν περιλαμβάνει τις έντονες διακυμάνσεις των τιμών της ενέργειας και των τροφίμων, ανήλθε τον Αύγουστο σε 2,7%. Δεδομένου ότι οι μεταβλητές τιμές δεν περιλαμβάνονται στον υπολογισμό του βασικού πληθωρισμού, ο δείκτης αυτός θεωρείται αξιόπιστος δείκτης για τη δυναμική του πληθωρισμού.

Οι οικονομολόγοι είχαν ήδη προβλέψει ότι ο δείκτης τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) στη Γερμανία θα αυξανόταν περισσότερο. Ωστόσο, είχαν προβλέψει πληθωρισμό μόλις 2,1%.

Ο πληθωρισμός τον περασμένο μήνα τροφοδοτήθηκε κυρίως από την εκ νέου σημαντική αύξηση των τιμών των τροφίμων. Παράλληλα, οι επιδράσεις που μετριάζουν τις τιμές της ενέργειας εξασθένησαν και ο πληθωρισμός στις υπηρεσίες παραμένει σε υψηλά επίπεδα.

Πρώτη αύξηση στο τρέχον έτος

Έτσι, ο πληθωρισμός αυξήθηκε για πρώτη φορά στο τρέχον έτος. Τους τελευταίους τέσσερις μήνες, οι τιμές αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 2,1% ή 2%. Το τελευταίο αντιστοιχεί ακριβώς στον στόχο πληθωρισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), αν και η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία και ο ευρωπαϊκός της ομόλογος υπολογίζουν τον πληθωρισμό με διαφορετικές μεθόδους. Ακόμη και σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό τρόπο υπολογισμού, ο πληθωρισμός του Αυγούστου, με 2,1%, είναι ελαφρώς υψηλότερος από τον στόχο του 2%.

Σύμφωνα με τον Michael Heise, επικεφαλής οικονομολόγο της HQ Trust, αυτό θα παραμείνει έτσι και τους επόμενους μήνες. «Η κατάσταση παραμένει δύσκολη», λέει, «οι καταναλωτές πρέπει να προετοιμαστούν για το ότι η αύξηση των τιμών θα παραμείνει ελαφρώς πάνω από το 2% και τους επόμενους μήνες». Σύμφωνα με τον ίδιο, τα τρέχοντα στοιχεία από τη Γερμανία δεν συνηγορούν υπέρ μιας σύντομης χαλάρωσης των βασικών επιτοκίων από την ΕΚΤ.

Μετά από επτά συνεχόμενες μειώσεις των επιτοκίων, η Κεντρική Τράπεζα διέκοψε προσωρινά τον κύκλο χαλάρωσης κατά τη συνεδρίασή της τον Ιούλιο και διατήρησε τα βασικά επιτόκια αμετάβλητα. Το επιτόκιο καταθέσεων που είναι σχετικό για τις χρηματοπιστωτικές αγορές ανέρχεται σε 2,0%. Οι παρατηρητές της αγοράς εκτιμούν ότι η ΕΚΤ θα διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα και κατά την επόμενη συνεδρίασή της τον Σεπτέμβριο.