Γερμανία: Γιατί το αποτέλεσμα των εκλογών στη Βόρεια Ρηνανία – Βεστφαλία επηρεάζει την οικονομία της Γερμανίας και της ΕΕ

Η γιγάντια αύξηση των ποσοστών ακροδεξιού κόμματος του AfD στις δημοτικές εκλογές του κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας – Βεστφαλίας (δυτική Γερμανία) δεν αποτέλεσε έκπληξη, όσο και αν είναι εντυπωσιακή.

Συγκεκριμένα, το ΑfD κατέγραψε αθροιστικά σε όλους τους δήμους του πολυπληθέστερου κρατιδίου της Γερμανίας -στο οποίο βρίσκεται παραδοσιακά η βαριά βιομηχανία της χώρας – ποσοστό ύψους 14,5%, δηλαδή τριπλάσιο σε σχέση με τις προηγούμενες αυτοδιοικητικές κάλπες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

To ποσοστό αυτό είναι λίγο κάτω από εκείνο που κατέκτησε το AfD στην τελευταία δημοσκόπηση που διεξήχθη στη Βόρεια Ρηνανία – Βεστφαλία, αλλά και στις ομοσπονδιακές εκλογές του 2024…

Από αυτήν την άποψη, το νέο στοιχείο της αυτοδιοικητικής εκλογικής μάχης στο εν λόγω κρατίδιο είναι η κατάκτηση πολύ περισσότερων θέσεων από πλευράς AfD σε δημοτικά συμβούλια…

Κανείς, βέβαια, στη Γερμανία, δεν υποτιμά το γεγονός αυτό, ειδικά καθώς αποτελεί άλλη μία εξέλιξη που δείχνει την επέκταση της δύναμης της ακροδεξιάς στη δυτική Γερμανία (την ίδια στιγμή που το κόμμα της ακροδεξιάς Λε Πεν καιροφυλακτεί για να καταλάβει την κυβέρνηση ή ακόμα και την προεδρία στη Γαλλία), αφού προηγούμενα είχε κατακτήσει την πρωτιά σε όλη την ανατολική Γερμανία με εξαίρεση μόνο το κρατίδιο του Βερολίνου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι λένε οι οικονομολόγοι για την εδραίωση της ακροδεξιάς στη δυτική Γερμανία

Ο οικονομολόγος Marcel Fratzscher βλέπει τη σημαντική ενίσχυση του AfD στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία ως «προειδοποιητικό σήμα για τους διεθνείς επενδυτές, αλλά και για τις εγχώριες εταιρείες».

Η οικονομία του κρατιδίου είναι «μακράν η μεγαλύτερη στη Γερμανία». Ένα ενισχυμένο AfD θα μπορούσε να εγείρει αμφιβολίες για την ικανότητα των πολιτικών ηγετών τόσο σε κρατικό όσο και σε ομοσπονδιακό επίπεδο να δράσουν, περιπλέκοντας έτσι περαιτέρω τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις.

Ο Knut Bergmann του Ινστιτούτου της γερμανικής Οικονομίας (IW) προσθέτει πως οι επιτυχίες του AfD «δεν ευνοούν πουθενά τις επενδύσεις» επειδή η πλατφόρμα του κόμματος σχετικά με τους ειδικευμένους εργαζόμενους, το ελεύθερο εμπόριο και την ΕΕ ενέχει «σημαντικούς οικονομικούς κινδύνους».

Επιπλέον, ο επικεφαλής του γραφείου της IW πιστεύει ότι οι «οπισθοδρομικές θέσεις» του AfD αντισταθμίζουν τον απαραίτητο μετασχηματισμό, ειδικά προς την κλιματική ουδετερότητα. «Κάθε καθυστέρηση καθιστά πιο δύσκολο να γίνει η τοποθεσία ανθεκτική στο μέλλον», δήλωσε ο Bergmann.

Ποιες είναι οι τοπικές εκλογές του 2026 που αναμένεται να πάρει την κυβέρνηση το AfD;

Τα πράγματα μπορεί να δυσκολέψουν ακόμα περισσότερο του χρόνου τέτοιο καιρό, οπότε είναι προγραμματισμένες οι εκλογές στο ανατολικό – γερμανικό κρατίδιο της Σαξονίας – Άνχαλτ.

Εκεί οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν πρωτιά των ακροδεξιών του AfD με ποσοστό….39% (έναντι 37% που έλαβε τις τελευταίες ομοσπονδιακές εκλογές του 2024).

Αν το AfD λάβει το Σεπτέμβριο του 2026 ποσοστό 39%, θα μπορεί να σχηματίσει μόνο του κυβέρνηση, λένε πολιτικοί αναλυτές στη Γερμανία.

Έτσι για πρώτη φορά, η ακροδεξιά θα κατακτά -έστω και επίπεδο κρατιδίου- κυβερνητική θέση στη Γερμανία μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, κάτι που θα ισοδυναμούσε με «καθεστωτική κρίση», σύμφωνα με αναλυτές στο Βερολίνο.

Πόσο μακριά είναι το ακροδεξιό AfD από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση;

Ωστόσο, ακόμα και αν ανέλθει στην τοπική εξουσία της Σαξονίας – Άνχαλτ το AfD δεν θα αλλάξει άμεσα κάτι στο επίπεδο της ομοσπονδιακής εξουσίας.

Οι επόμενες ομοσπονδιακές εκλογές στη Γερμανία είναι προγραμματισμένες για το μακρινό Μάρτιο του 2029, αν και μετά τις πρόωρες εκλογές του Φεβρουαρίου 2025, η έκτακτη προσφυγή στις κάλπες δεν αποτελεί πλέον ταμπού…

Τι δείχνουν οι τρέχουσες ομοσπονδιακές δημοσκοπήσεις; Οριακή πρωτιά της ακροδεξιάς του AfD με ποσοστό 25% με το κυβερνών κεντροδεξιό CDU υπό τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς οριακά πίσω του.

Αν το AfD, όμως, ελάμβανε το ποσοστό αυτό στις προσεχείς ομοσπονδιακές εκλογές, δεν θα αρκούσε επ’ ουδενί για να καταλάβει την πλειοψηφία των εδρών της Bundestag και άρα να καταλάβει την κυβερνητική εξουσία, ενώ όλα τα άλλα κόμματα της γερμανικής βουλής έχουν απορρίψει απόλυτα κάθε συνεργασία μαζί του.

Οπότε για να καταλάβει την ομοσπονδιακή εξουσία το AfD, θα μπορούσε να το κάνει με δύο τρόπους:

Να δεχθεί ένα από τα άλλα κόμματα να συμμαχήσει μαζί του

Από ιδεολογική άποψη, εγγύτερο στο AfD είναι μεν το CDU, ειδικά καθώς υπό τον Μερτς κυριαρχεί η συντηρητική πτέρυγα του, αλλά για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει προηγηθεί ένα πολιτικά «αιματηρό» σχίσμα στο εσωτερικό των Χριστιανοδημοκρατών λόγω της ισχυρής κεντρώας πτέρυγας.

Να κατακτήσει ποσοστό τέτοιο -κοντά στο 40% – που να του επιτρέψει να κάνει μονοκομματική κυβέρνηση

Για να γίνει κάτι τέτοιο, θα πρέπει να καλύψει 15 μονάδες τα επόμενα έως τέσσερα χρόνια, συνθλίβοντας εκλογικά το CDU και το SPD, κάτι που είναι μεν δύσκολο αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποκλειστεί, βλέποντας το ράλι το οποίο τρέξει τα τελευταία χρόνια το ακροδεξιό κόμμα.

Είναι ο ρόλος του Μερτς να σταματήσει το AfD;

Κρίσιμο για τις πολιτικές εξελίξεις στη Γερμανία είναι το κοινωνικό μέτωπο και συγκεκριμένα οι «μεταρρυθμίσεις» που σχεδιάζει ο συνασπισμός του CDU και του SPD στην υγεία και την ασφάλιση, σε συνδυασμό με τις υφεσιακές τάσεις στη γερμανική οικονομία για τρίτη συνεχόμενη χρονιά…

Αν αυτές οι «μεταρρυθμίσεις» και οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης προκαλέσουν ισχυρές κοινωνικές αντιδράσεις, τότε πηγές του newsit.gr στις Βρυξέλλες, προεξοφλούν πως αυτές θα τις καρπωθεί προπαντός το AfD (και πολύ λιγότερο, πλην όμως διακριτά, όπως φάνηκε πχ στις αυτοδιοικητικές εκλογές στη Β. Ρηνανία – Βεστφαλίας, το κόμμα της Αριστεράς – die Linke).

Ωστόσο, δεν είναι μόνο αυτός ο παράγοντας, δηλαδή ο «κοινωνικός», ο οποίος θα μπορούσε να ενισχύσει ακόμα περισσότερο την γερμανική ακροδεξιά.

Πάντως, μέχρι τώρα, η δεξιά στροφή που έχει κάνει ο Μερτς σε σχέση με τη γραμμή Μέρκελ (πχ στο προσφυγικό) έχει ενισχύσει το AfD (τόσο προεκλογικά, όσο και μετεκλογικά), παρά το αντίθετο.

Μένει να δει κανείς, πως επιδράσει στη γερμανική κοινωνία και προπαντός στα μεσαία και κατώτερα στρώματα η νέα διεθνής εμπορική και αμυντική πολιτική του Βερολίνου, η οποία βασίζεται στη νέα πλήρη διεθνή …αταξία που έχει φέρει η εκλογή Τραμπ στις ΗΠΑ (ο οποίος -ας μην ξεχνάμε…- έχει στηρίξει ανοιχτά το AfD).

Βασικό χαρακτηριστικό της διεθνούς γραμμής Μερτς (μαζί και του SPD) είναι η πλήρης προσαρμογή στη… γραμμή Τραμπ, με το Γερμανό Καγκελάριο να δεσμεύεται στο ΝΑΤΟ για αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ από το 2029 (ούτε κάν το 2035) προχωρώντας σε ένα απεριόριστο δημόσιο δανεισμό, ενώ ήταν από εκείνους τους Ευρωπαίους ηγέτες ο οποίος πίεζε για μία γρήγορη εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ (όπως και ακριβώς έγινε στα τέλη Ιουλίου 2025)…

Παράλληλα, ο Μερτς έχει ακολουθήσει άλλους δυο δρόμους, οι οποίοι δεν έχουν γίνει αντικείμενο της αρμόζουσας προσοχής (τουλάχιστον στη χώρα μας).

Η πρώτη τακτική αφορά στο γεγονός ότι ο Γερμανός καγκελάριος επιμένει συνεχώς (και το τονίζει αυτό!) να μιλάει για την «Ευρώπη» και όχι για την «Ευρωπαϊκή Ένωση», ειδικά όταν πρόκειται για ζητήματα αμυντικής πολιτικής.

Αξίζει να σημειωθεί πως υπέγραψε, για πρώτη φορά μετά τον β΄ παγκόσμιο πόλεμο, μία εφ’ όλης της ύλης συνθήκη συνεργασίας με τη Βρετανία, ενώ συμμετέχει ένθερμα στο σχήμα Nordic 5…

2. H δεύτερη τακτική αφορά στο γεγονός ότι ο Μερτς έχει βάλει προειδοποιητικό «βέτο» σε κάθε αύξηση του κοινοτικού προϋπολογισμού από το 2028 (καθώς αυτό θα ισοδυναμούσε με αύξηση της συνεισφοράς της Γερμανίας) και αντ΄ αυτού το Βερολίνο φέρεται υποστηρίζει τη διεύρυνση της δυνατότητας εθνικού δανεισμού των χωρών – μελών της ΕΕ μέσω της ρήτρας διαφυγής από το Σύμφωνο Σταθερότητας (πχ για την άμυνα) ακόμα και πέραν του 1,5% του ΑΕΠ, κάτι που θα «χτυπήσει» στο έλλειμμα πολλών κρατών με ο,τι (αρνητικό) θα συνεπαγόταν αυτό για το ευρώ και την ευρωζώνη, την ίδια ώρα που μπλοκάρει απόλυτα την ευρωπαϊκή τραπεζική ένωση

Προφανώς, ο Μερτς δεν είναι κατά του ευρώ και της ευρωζώνης. Αντίθετα, το ακροδεξιό AfD τάσσεται ανοιχτά υπέρ της εξόδου της Γερμανίας από την ευρωζώνη, κάτι που όμως από άποψης κοινοτικού δικαίου θα σήμαινε και έξοδο και από την ΕΕ, όχι, φυσικά από την… Ευρώπη.