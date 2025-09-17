Γερμανία: «Θερμό φθινόπωρο» Μερτς με μειώσεις στην υγεία, τα επιδόματα και τις συντάξεις μετά τις αυξήσεις των πολεμικών δαπανών

Σκληρές παρεμβάσεις στην υγεία, τα επιδόματα και τις συντάξεις προανήγγειλε ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, μιλώντας σε συνεδρίαση της γερμανικής Βουλής σήμερα (17.9.25) με θέμα τον προϋπολογισμό του 2026.

Ο Καγκελάριος της Γερμανίας, Μερτς, λίγους μήνες αφού έχει ψηφίσει μία απεριόριστη αύξηση των δαπανών για την άμυνα (μέσω της πλήρους χαλάρωσης του συνταγματικού φρένου χρέους), εξήγγειλε ένα «φθινόπωρο μεταρρυθμίσεων» και συγκεκριμένα αναφέρθηκε στο συνταξιοδοτικό σύστημα, την υποχρεωτική ασφάλιση υγείας, το εισόδημα των πολιτών και την ασφάλιση μακροχρόνιας φροντίδας.

Οι μεταρρυθμίσεις «δεν αφορούν τίποτα λιγότερο από τη δικαιοσύνη. Και μια νέα συναίνεση για το τι σημαίνει δικαιοσύνη στην εποχή μας», είπε ο Μερτς, συμπληρώνοντας πως «οι μεταρρυθμίσεις είναι αναπόφευκτες». Την ίδια ώρα, οι τελευταίες ομοσπονδιακές δημοσκοπήσεις φέρνουν για πρώτη φορά με τόσο σχετικά αισθητή διαφορά το ακροδεξιό AfD («Εναλλακτική για τη Γερμανία») στην κορυφή της προτίμησης των Γερμανών πολιτών με ποσοστό 27% έναντι 26% που καταλαμβάνει το κυβερνόν κόμμα του Μερτς (CDU).

Η σημερινή παρέμβαση Μερτς στην Bundestag δεν αποτελεί κεραυνό εν αιθρία. Σε …ανύποπτο χρόνο, είχε προειδοποιήσει. Μιλώντας δύο μήνες πριν και συγκεκριμένα στα μέσα Ιουλίου 2025, σε στενά γερμανικό κοινό, στην ολομέλεια του ομοσπονδιακού συμβουλίου (Bundesrat) όπου εκπροσωπούνται οι κυβερνήσεις των γερμανικών κρατιδίων, είχε δηλώσει πως «το νέο σχέδιο ομοσπονδιακού προϋπολογισμού, το οποίο συζητήσαμε στην Ομοσπονδιακή Βουλή αυτή την εβδομάδα, προβλέπει επίσης σημαντική αύξηση των επενδύσεων σε υποδομές και της επένδυσης στην άμυνά μας». Και αμέσως μετά είχε εξηγήσει πως αυτό «είναι ένα μεγάλο δάνειο που παίρνουμε στη γενιά των παιδιών και των εγγονών μας σε αυτή τη χώρα» και πως «αποτελεί υποχρέωση για όλους μας να προχωρήσουμε στο μεγάλο έργο της μεταρρύθμισης των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης».

Συντάξεις

Ο Καγκελάριος προειδοποίησε ότι η «συνθήκη» συνταξιοδότησης (με τους σημερινούς εργαζομένους να χρηματοδοτούν τους σημερινούς συνταξιούχους) πρέπει να «επανασχεδιαστεί». Αυτή η μεταρρύθμιση του κράτους πρόνοιας είναι επικείμενη, σημείωσε. «Έχουμε υποσχεθεί να την αντιμετωπίσουμε με τόλμη», συμπλήρωσε. Αυτά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την εισαγωγή της ενεργητικής σύνταξης (εισόδημα συνταξιοδότησης 2.000 ευρώ το μήνα αφορολόγητο) και της πρόωρης σύνταξης.

Ο Μερτς τάχθηκε σαφώς κατά των περαιτέρω αυξήσεων στις συνταξιοδοτικές εισφορές για τους εργαζομένους. Ταυτόχρονα, τόνισε ότι οι συνταξιούχοι πρέπει να μπορούν να «απολαμβάνουν οικονομική ασφάλεια».

Υγεία – Περίθαλψη

Ο Μερτς θέλει να «αξιοποιήσει καλύτερα» τις εισφορές των εργαζομένων. Οι δομές θα πρέπει να αλλάξουν, σημείωσε.

Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι θα πρέπει να υπάρχουν λιγότερες ασφαλιστικές εταιρείες υγείας στο μέλλον, σχολιάζει η Bild.

Επίδομα Πολίτη

Ο Γερμανός καγκελάριος δήλωσε εκ νέου ότι το επίδομα πολίτη (σ.σ. κάτι σαν το ελληνικό «κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης») θα «αναδιαρθρωθεί ριζικά σε μια νέα βασική ασφάλεια» (όπως αναφέρεται στη συμφωνία συνασπισμού). Όλοι όσοι μπορούν να εργαστούν θα πρέπει να «εργάζονται πραγματικά» στο μέλλον.

Ωστόσο, δεν μπήκε σε περισσότερες λεπτομέρειες. Ο Καγκελάριος επίσης δεν επανέλαβε πρόσφατες δηλώσεις ότι περίπου 5 δισεκατομμύρια ευρώ πρέπει να εξοικονομηθούν έως το 2026.

Φόροι

Ο Μερτς απέφυγε να κάνει συγκεκριμένες δηλώσεις σχετικά με την τρέχουσα συζήτηση για τον φόρο κληρονομιάς (το SPD θέλει να φορολογήσει τους πλούσιους κληρονόμους πιο βαριά). Ωστόσο, τόνισε: «Δεν μπορούμε να τηρήσουμε τις κοινωνικές μας υποσχέσεις παίρνοντας όσο το δυνατόν περισσότερα από λίγους – όσο πλούσιοι κι αν είναι».

Με αυτόν τον τρόπο, ο Καγκελάριος αφήνει ανοιχτή την πόρτα για να επιβάλει τουλάχιστον κάπως υψηλότερους φόρους στους πλούσιους κληρονόμους στο μέλλον, σύμφωνα με την Bild.

Στρατιωτική Θητεία

Ο Μερτς προειδοποίησε έντονα ότι η Γερμανία πρέπει να γίνει ικανή να αμυνθεί. Ως εκ τούτου, η κυβέρνηση αυξάνει μαζικά τον αμυντικό προϋπολογισμό και εισάγει μια νέα στρατιωτική θητεία.

Ο Καγκελάριος κατέστησε σαφές ότι η στρατιωτική θητεία θα μπορούσε γρήγορα να γίνει καθολική υποχρεωτική θητεία. Η κυβέρνηση κάνει την «αρχικά εθελοντική στρατιωτική θητεία» τόσο ελκυστική ώστε ο ομοσπονδιακός στρατός (Bundeswehr) να μπορεί να στρατολογήσει όσο το δυνατόν περισσότερους νέους στρατιώτες.

Ο Μερτς ζήτησε υπομονή με τις μεταρρυθμίσεις και ανακοίνωσε ότι πολλά θα πρέπει να αλλάξουν τα επόμενα χρόνια. «Το φθινόπωρο των μεταρρυθμίσεων δεν θα είναι η τελευταία εποχή κατά την οποία θα αλλάξουμε τη χώρα προς το καλύτερο. Θα ακολουθηθεί από έναν χειμώνα, μια άνοιξη και ένα ακόμη φθινόπωρο μεταρρυθμίσεων». Ο Μερτς είπε ότι ο ίδιος σίγουρα θα υποστήριζε ακριβώς αυτό.