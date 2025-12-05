Γερμανία: Το συνταξιοδοτικό κλονίζει την κυβέρνηση του Μερτς

Η κυβερνητική συμμαχία του καγκελαρίου της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς με τους Σοσιαλδημοκράτες αντιμετωπίζει μια κρίσιμη ψηφοφορία στο κοινοβούλιο σήμερα Παρασκευή (5.12.2025), η οποία θα μπορούσε να επισπεύσει την πτώση της μόλις 7 μήνες μετά την έναρξη της τετραετούς θητείας της.

Μια ομάδα περίπου 18 νεότερων βουλευτών από το κόμμα του Φρίντριχ Μερτς εξεγέρθηκε ενάντια στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τις συντάξεις, το οποίο θα τεθεί σε τελική ψηφοφορία στο Bundestag σήμερα στο Βερολίνο. Αν και δεν είναι σαφές πόσοι από αυτούς ενδέχεται να απορρίψουν το νόμο, αυτό απειλεί να εξαλείψει την πλειοψηφία της συνασπιστικής κυβέρνησης της Γερμανίας, η οποία ανέρχεται σε μόλις 12 έδρες, και να καταφέρει ένα ακόμη πλήγμα στην αξιοπιστία του Μερτς.

Εάν δεν καταφέρει να ελέγξει τη δική του κοινοβουλευτική ομάδα σε ένα θέμα που είναι καθοριστικό για το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Γερμανίας (SPD), αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά στην ικανότητα της κυβέρνησης να ψηφίζει νόμους και να ωθήσει έναν ή και τους δύο εταίρους να διακόψουν τη συνεργασία τους. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέες εκλογές, σε μια περίοδο που η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) βρίσκεται στην πρώτη θέση σε ορισμένες δημοσκοπήσεις.

Ενώ το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας παραμένει αβέβαιο, ο Μερτς ενδέχεται να λάβει βοήθεια από μια απρόσμενη πηγή, η οποία θα βελτιώσει σημαντικά τις πιθανότητες έγκρισης του νομοσχεδίου για τις συντάξεις.

Το αριστερό κόμμα, το οποίο έχει τις ρίζες του στο κομμουνιστικό κίνημα της Ανατολικής Γερμανίας, ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα ότι σκοπεύει να απέχει από την ψηφοφορία, βοηθώντας ενδεχομένως την ψήφιση του νόμου – ο οποίος αποσκοπεί στη σταθεροποίηση των συνταξιοδοτικών πληρωμών έως το 2031.

Η αποχή και των 64 βουλευτών της Αριστεράς θα μείωνε τον αριθμό των ψήφων που απαιτούνται για την πλειοψηφία σε 284 – ένα όριο που η συνασπιστική κυβέρνηση, η οποία διαθέτει 328 από τις 630 έδρες, θα πρέπει να ξεπεράσει άνετα. Ωστόσο, η ψήφιση του νόμου μόνο με τη βοήθεια ενός αντικαπιταλιστικού κόμματος θα θεωρηθεί πιθανώς ως ένα ακόμη σημάδι της αδυναμίας του Merz.

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αναμένεται να ανακοινωθεί γύρω στις 13:00 στο Βερολίνο, αν και αυτό μπορεί να αλλάξει ανάλογα με την πορεία των εργασιών του κοινοβουλίου.