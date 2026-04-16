Συμβαίνει τώρα:
Διεθνή

Γερμανία: Χαμηλότερη του αναμενόμενου η ανάπτυξη για το 2026 και το 2027 εξαιτίας του πολέμου

Η επίσημη ανακοίνωση των εκτιμήσεων για την ανάπτυξη αναμένεται την επόμενη εβδομάδα
Germany economic downturn with stock exchange market showing stock chart down and in red negative territory. Business and financial money market crisis concept.
iStock

Σε υποβάθμιση των προβλέψεών της για την ανάπτυξη της οικονομίας το 2026 και το 2027, λόγω του πολέμου στο Ιράν, προχώρησε η ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Γερμανίας, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του πρακτορείου Reuters.

Η επίσημη ανακοίνωση των εκτιμήσεων του υπουργείου Οικονομίας της Γερμανίας για την ανάπτυξη αναμένεται την επόμενη εβδομάδα.

Όπως μεταδίδει το Reuters, η κυβέρνηση αναμένει για το τρέχον έτος ανάπτυξη 0,5% από 1,0% που είχε προβλέψει αρχικά, ενώ για το επόμενο έτος μειώνει τις προσδοκίες της σε 0,9% από 1,3%. Αντίστοιχα, το Βερολίνο αναμένει αύξηση του πληθωρισμού στο 2,7% για το 2026 και στο 2,8% για το 2027, από 2,3% που ήταν το προηγούμενο έτος. Στο ίδιο πνεύμα, τις προβλέψεις του για την οικονομική ανάπτυξη της Γερμανίας «διόρθωσε» προχθές και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στο 0,8% για το 2026 και στο 1,2% για το 2027. Η μείωση από την αρχική πρόβλεψη ανέρχεται και για τα δύο έτη σε 0,3 μονάδες.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Διεθνή
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
226
177
106
102
85
Διεθνή: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo