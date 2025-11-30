Γιατί η Ελβετία λέει «όχι» στον φόρο κληρονομιάς 50% για τους υπερπλούσιους

«Κατά» ψήφισε η Ελβετία στο τον φόρο κληρονομιάς 50% στους υπερπλούσιους κατοίκους, αφού πλούσιοι επιχειρηματίες απείλησαν να εγκαταλείψουν τη χώρα.

Περίπου το 82% του εκλογικού σώματος στην Ελβετία τάχθηκε κατά του σχεδίου για τον φόρο κληρονομιάς, σύμφωνα με προκαταρκτική κυβερνητική εκτίμηση την Κυριακή (30.11.25). Οι δημοσκοπήσεις πριν από το δημοψήφισμα έδειχναν ένα τέτοιο αποτέλεσμα, σύμφωνα με το Bloomberg.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αριστερή ομάδα Νέων Σοσιαλιστών ξεκίνησε την πρόταση ως έναν τρόπο συγκέντρωσης κεφαλαίων για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Ο φόρος θα είχε εισαχθεί σε όλα τα περιουσιακά στοιχεία που υπερβαίνουν τα 50 εκατ. φράγκα (62 εκατ. δολάρια), τα οποία ένα άτομο μεταβιβάζει ή δωρίζει. Αυτό θα είχε πλήξει περίπου 2.500 άτομα στην Ελβετία – το πλουσιότερο 0,03% του πληθυσμού.

Το σχέδιο συνάντησε σθεναρή αντίθεση από την κυβέρνηση και όλα τα κόμματα εκτός από την αριστερά. Υποστήριξαν ότι ο φόρος ενείχε τον κίνδυνο αποχώρησης πλούσιων ανθρώπων, αντισταθμίζοντας τυχόν έσοδα και αφήνοντας τα δημοσιονομικά ταμεία σε χειρότερη θέση.

Ο Πίτερ Σπούλερ, κορυφαίος μέτοχος της Stadler Rail AG, ήταν μεταξύ των πλούσιων επιχειρηματιών που δήλωσε ότι θα μεταναστεύσει σε περίπτωση που περάσει το μέτρο, λέγοντας στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι ο φόρος θα αναγκάσει την εταιρεία του να πωληθεί σε περίπτωση θανάτου του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ελβετία – η οποία ήδη έχει φόρους περιουσίας – έχει περισσότερους από εννέα δισεκατομμυριούχους ανά εκατομμύριο κατοίκους, πέντε φορές τον μέσο όρο στη Δυτική Ευρώπη, σύμφωνα με μελέτη της UBS. Έχει επίσης ειδικές διατάξεις για τους εύπορους αλλοδαπούς που τους επιτρέπουν να πληρώνουν φόρους χωρίς να αποκαλύπτουν πλήρως την περιουσία τους. Τα δημοσιονομικά οφέλη από αυτούς τους εκατομμυριούχους κατοίκους είναι πιθανό να έχουν επηρεάσει τους ψηφοφόρους στην ψηφοφορία της Κυριακής.

Η απόρριψη αυτή μετριάζει επίσης ορισμένες ανησυχίες ότι η θέση της χώρας ως ενός από τα κορυφαία μέρη στον κόσμο για τους πλούσιους μπορεί να κλονίζεται. Η φήμη που καλλιεργείται από την εστίαση του τραπεζικού της κλάδου στην υψηλή καθαρή αξία και τις δημοσιονομικές πολιτικές ορισμένων καντονιών δοκιμάζεται από τον ανταγωνισμό από άλλα κέντρα στην Ασία και τη Μέση Ανατολή.

Οι Ελβετοί πολίτες οι οποίοι ψηφίζουν σε δημοψηφίσματα έως και τέσσερις φορές το χρόνο σύμφωνα με τους κανόνες της άμεσης δημοκρατίας της χώρας έχουν επανειλημμένα ταχθεί υπέρ των επιχειρηματικών συμφερόντων. Τα τελευταία χρόνια απέρριπταν μέτρα για αυστηρότερα όρια εκπομπών, έναν εθνικό κατώτατο μισθό και περισσότερες υποχρεωτικές ημέρες άδειας.