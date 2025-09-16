Γιατί οι ΗΠΑ βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα ναυπηγικό «Περλ Χάρμπορ» από την Κίνα

Αντιμέτωπες με ένα νέο ναυπηγικό… Περλ Χάρμπορ είναι οι ΗΠΑ, αλλά αυτή τη φορά από την Κίνα και όχι την Ιαπωνία.

Συγκεκριμένα, αυτό ανέφερε ο βουλευτής των Ρεμπουπλικάνων των ΗΠΑ, ο Ρότζερ Γουίκερ, σε ακρόαση αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής για θέματα ενόπλων δυνάμεων. Στη δήλωση αυτή συνολικά σχετικά με την ναυπηγική δυναμική των ΗΠΑ και τον εξοντωτικό ανταγωνισμό με την Κίνα βασίστηκε το σημερινό (16.9.2025) δημοσίευμα του Reuters.

Επιπλεόν, ο Γουίκερ δήλωσε πως ένα πρόσφατο υπόμνημα από το Γραφείο Ναυτικών Πληροφοριών υποδηλώνει ότι «η ναυπηγική ικανότητα της Κίνας είναι πάνω από 230 φορές μεγαλύτερη από τη δική μας (σ.σ. των ΗΠΑ), δεν μπορώ να πιστέψω ότι λέω αυτά τα λόγια, 230 φορές μεγαλύτερη σε ναυπηγική ικανότητα».

Αλλά ο Γουίκερ δεν είπε μόνο αυτό. Είπε και άλλα. Και συγκεκριμένα η ναυτική ενίσχυση της Κίνας και η συρρίκνωση του ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών αφήνουν την εθνική άμυνα τους τόσο απροετοίμαστη όσο ήταν το 1941.

«Ενώ η Κίνα ενισχύει τη ναυτική της δύναμη, η αμερικανική διοίκηση στη θάλασσα κινδυνεύει ολοένα και περισσότερο. Αυτή η κρίση είναι κάτι παραπάνω από ιστορική. Είμαστε τόσο απροετοίμαστοι για μια στρατηγική έκπληξη από την Κίνα όσο ήταν ο στόλος του Ειρηνικού μας για μια ιαπωνική επίθεση την παραμονή του Περλ Χάρμπορ το 1941. Πρέπει να δράσουμε», δήλωσε ο Γουίκερ.

Την ανάγκη για σημαντικές επενδύσεις σημείωσε ο Γουίκερ στη βιομηχανική βάση της άμυνας καθώς έχει υποστηρίξει ένθερμα τη βελτίωση της διαθεσιμότητας κατασκευής και συντήρησης υποβρυχίων, ιδίως υπό το πρίσμα της συμφωνίας Αυστραλίας – Βρετανίας – ΗΠΑ (AUKUS) για την κοινή χρήση τεχνολογίας υποβρυχίων των ΗΠΑ. Ανέφερε, επίσης, τις συνεχιζόμενες προκλήσεις με τις επισκευές επιφανειακών πλοίων και την προμήθεια αμφίβιων πολεμικών πλοίων.

Μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει πρόοδος προς τον στόχο των 355 πλοίων, που είχα προτείνει και θεσμοθετήθηκε πριν από έξι χρόνια, τόνισε ο Γουίκερ. Πρόσθεσε επίσης ότι σύμφωνα με τους ειδικούς του Υπουργείου Άμυνας -πολιτικούς και στρατιωτικούς- ο πραγματικός αριθμός που απαιτείται είναι πλέον μεγαλύτερος από 355 πλοία.

Σύμφωνα με τον Γουίκερ, η ιστορία των επιθετικών υποβρυχίων των ΗΠΑ είναι η εξής: ένα πρόσφατο δημοσίευμα αποκάλυψε ότι πάνω από το 1/3 των επιθετικών υποβρυχίων του Ναυτικού δεν είναι διαθέσιμα καθώς εισέρχονται σε κύκλους επισκευή- αυτό είναι το ένα τρίτο των επιθετικών υποβρυχίων μας.

«Θα έπρεπε να κατασκευάζουμε περίπου 2,3 έως 2,5 επιθετικά υποβρύχια ετησίως για να καλύψουμε τις δικές μας ανάγκες καθώς εφαρμόζουμε το AUKUS. Αντ’ αυτού, οι ΗΠΑ έχουν περιοριστεί στην κατασκευή 1,2 επιθετικών υποβρυχίων ετησίως, σε σύγκριση με τα απαιτούμενα 2,3 έως 2,5. Η πορεία προς τα πίσω προς τα 2 ετησίως βασίζεται σε ελπίδες και ευχές» είπε καταλήγοντας ο Γουίκερ.