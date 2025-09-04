Goldman Sachs: Στα 5.000 δολάρια ο χρυσός, αν υπονομευθεί η ανεξαρτησία της Fed από τον Τραμπ

Ο χρυσός θα μπορούσε να εκτιναχθεί σε 5.000 δολάρια την ουγγιά, εάν η ανεξαρτησία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) υπονομευόταν και οι επενδυτές μετέφεραν έστω και ένα μικρό μέρος των χαρτοφυλακίων τους από κρατικά ομόλογα σε χρυσό, σύμφωνα με την Goldman Sachs.

«Ένα σενάριο όπου η ανεξαρτησία της Fed θα υποστεί ζημιά θα οδηγήσει πιθανώς σε υψηλότερο πληθωρισμό, χαμηλότερες τιμές μετοχών και μακροπρόθεσμων ομολόγων, καθώς και σε διάβρωση του καθεστώτος του δολαρίου ως αποθεματικού νομίσματος», ανέφεραν αναλυτές. «Αντίθετα, ο χρυσός είναι ένα αποθεματικό αξίας που δεν βασίζεται στην εμπιστοσύνη των θεσμικών οργάνων».

Η τράπεζα περιέγραψε μια σειρά πιθανών εξελίξεων για το μέταλλο, με βασική πρόβλεψη για άνοδο στα 4.000 δολάρια ανά ουγγιά έως τα μέσα του 2026, ένα σενάριο λεγόμενου «ουραίου κινδύνου» στα 4.500 δολάρια και μια εκτίμηση σχεδόν 5.000 δολαρίων αν μόνο το 1% της ιδιωτικής αγοράς ομολόγων του αμερικανικού Δημοσίου μεταφερθεί σε χρυσό.

Ο χρυσός ήταν ένα από τα εμπορεύματα με την καλύτερη απόδοση φέτος, σημειώνοντας άνοδο και φτάνοντας σε ιστορικό υψηλό νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Η άνοδος αυτή οφείλεται στην συσσώρευση από τις κεντρικές τράπεζες και στις προσδοκίες ότι η Fed θα αρχίσει σύντομα να μειώνει τα επιτόκια στις ΗΠΑ. Πρόσθετη στήριξη προήλθε πιο πρόσφατα, όταν ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε ενέργειες για να ασκήσει μεγαλύτερο έλεγχο στην Fed, συμπεριλαμβανομένης της προσπάθειας να απομακρύνει την κυβερνήτη Λίζα Κουκ.

«Εκτιμούμε ότι αν το 1% της ιδιωτικής αγοράς ομολόγων του αμερικανικού Δημοσίου διοχετευόταν στο χρυσό, η τιμή του χρυσού θα ανέβαινε σε σχεδόν 5.000 δολάρια την ουγγιά, υποθέτοντας ότι όλα τα άλλα παραμένουν σταθερά», ανέφεραν οι αναλυτές. «Ως αποτέλεσμα, ο χρυσός παραμένει η πιο ισχυρή μακροπρόθεσμη σύστασή μας στον τομέα των εμπορευμάτων».

Η σημείωση της Goldman – με τίτλο «Διαφοροποίηση σε εμπορεύματα, ειδικά χρυσό» – δεν αναφέρθηκε λεπτομερώς στις πρόσφατες εξελίξεις στην Fed, συμπεριλαμβανομένης της κίνησης εναντίον της Κουκ ή των επικρίσεων του Τραμπ για τις αποφάσεις πολιτικής.

Ωστόσο, καθώς οι προκλήσεις για την κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ αυξάνονται, υψηλόβαθμα στελέχη των παγκόσμιων αγορών έχουν εκφράσει την ανησυχία τους για τις πιθανές συνέπειες. Μεταξύ αυτών, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε ότι η απώλεια της ανεξαρτησίας της Fed θα αποτελούσε «σοβαρό κίνδυνο» για τον κόσμο.

Η τιμή του χρυσού κινήθηκε τελευταία κοντά στα 3.530 δολάρια την ουγγιά, αφού έφτασε σε ρεκόρ πάνω από 3.578 δολάρια χθες Τετάρτη (3.9.2025).