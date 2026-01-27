HSBC για το deal ΕΕ – Ινδίας: Ιστορική συμφωνία που αντιπροσωπεύει το 25% του παγκόσμιου ΑΕΠ

Μετά από διαπραγματεύσεις που διήρκεσαν δύο δεκαετίες, η Ινδία και η ΕΕ υπέγραψαν τελικά μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου. Η εφαρμογή της αναμένεται το 2027, μετά από νομικό έλεγχο και έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σύμφωνα με έκθεση της HSBC, πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες εμπορικές συμφωνίες που έχουν διαπραγματευτεί πρόσφατα. Η Ινδία και η ΕΕ αντιπροσωπεύουν συνολικά περίπου το 25% του παγκόσμιου ΑΕΠ, και η συμφωνία θεωρείται η μεγαλύτερη που έχει συναφθεί ποτέ από τις δύο πλευρές. Το δυναμικό ανάπτυξης είναι σημαντικό, δεδομένου ότι το εμπόριο στην περιοχή αυτή αντιπροσωπεύει μόνο το 0,6% του παγκόσμιου εμπορίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα οφέλη θα μπορούσαν τελικά να υπερβούν το εμπόριο αγαθών, συμπεριλαμβανομένων μεγαλύτερων ροών άμεσων ξένων επενδύσεων, περισσότερου εμπορίου υπηρεσιών και στρατηγικής διαφοροποίησης. Η συμφωνία περιγράφεται ως η «μητέρα όλων των συμφωνιών» η οποία είναι ισορροπημένη, αλλά φιλόδοξη και αμοιβαία επωφελής για τα δύο μέρη.

Κατά το οικονομικό έτος 2025, το εμπόριο αγαθών μεταξύ Ινδίας και ΕΕ ανήλθε σε σχεδόν 140 δισ. δολάρια ΗΠΑ. Οι λεπτομέρειες δείχνουν ότι το εμπόριο μεταξύ Ινδίας και ΕΕ βασίζεται σε συμπληρωματικές αλυσίδες αξίας.

Η ΕΕ πουλάει κεφαλαιουχικά αγαθά και βιομηχανικά εισροές στην Ινδία (όπως μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας, ηλεκτρονικά εξαρτήματα, αεροσκάφη και ιατρικές συσκευές). Η Ινδία πουλάει στην ΕΕ προϊόντα έντασης εργασίας και καταναλωτικά αγαθά (όπως smartphone, ενδύματα, υποδήματα, φαρμακευτικά προϊόντα, ανταλλακτικά αυτοκινήτων και διαμάντια, αν και τα καύσιμα βρίσκονται στην κορυφή της λίστας).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την έκθεση της HSBC, η εμπορική συμφωνία στοχεύει στην απελευθέρωση του 92 – 97% των δασμολογικών κλάσεων. Οι αξιωματούχοι ελπίζουν ότι η συμφωνία θα διπλασιάσει το διμερές εμπόριο εντός πέντε ετών.

Πολλοί τομείς αναμένεται να απελευθερωθούν, τηρώντας ταυτόχρονα τις κόκκινες γραμμές και από τις δύο πλευρές. Οι εξαγωγές έντασης εργασίας, όπως τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, το δέρμα, τα θαλάσσια προϊόντα, οι πολύτιμοι λίθοι και τα κοσμήματα, θα επωφεληθούν από την προτιμησιακή πρόσβαση και την κατάργηση των δασμών.

Στο μεταξύ, η Ινδία θα μειώσει τους εισαγωγικούς δασμούς στα αυτοκίνητα από 110% σε 10% για ποσότητες έως 250.000 μονάδες, δίνοντας έτσι πρόσβαση στα ινδικά αυτοκίνητα στην ευρωπαϊκή αγορά. Αντίστοιχα, οι δασμοί στις εξαγωγές κρασιού της ΕΕ θα μειωθούν σταδιακά από 150% σε 20%.

Και οι δύο πλευρές θα αποκτήσουν προτιμησιακή πρόσβαση στις γεωργικές αγορές της άλλης, ενώ ταυτόχρονα θα προστατεύονται οι ευαίσθητοι τομείς, όπως τα γαλακτοκομικά προϊόντα για την Ινδία και το κοτόπουλο ή το βοδινό κρέας για την ΕΕ. Το εμπόριο υπηρεσιών αναμένεται επίσης να επωφεληθεί από καλύτερη πρόσβαση, ιδιαίτερα στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Η εργασία μπορεί να ωφεληθεί από απλούστερους κανόνες κινητικότητας, ενώ οι επενδύσεις αναμένεται να ενισχυθούν μέσω της ολοκλήρωσης της εφοδιαστικής αλυσίδας και βαθύτερων συνεργασιών, για παράδειγμα στον τομέα της άμυνας. Συνολικά, η συμφωνία προωθεί την ενίσχυση του εμπορίου, των υπηρεσιών και των επενδύσεων με αμοιβαία οφέλη και προστασία των ευαίσθητων τομέων.

Σημαντικό ανεκμετάλλευτο δυναμικό

Ως σύνολο, η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Ινδίας. Κατά το οικονομικό έτος 2025, η Ινδία εξήγαγε προϊόντα αξίας 76 δισ. δολαρίων ΗΠΑ στην ΕΕ και αγόρασε προϊόντα αξίας 61 δισ. δολαρίων ΗΠΑ από την ΕΕ. Πριν από αυτή τη συμφωνία, ο χάρτης εξαγωγικού δυναμικού του ITC έδειχνε ότι περίπου το 50% του εξαγωγικού δυναμικού της Ινδίας προς την ΕΕ παραμένει ανεκμετάλλευτο. Σύμφωνα με την ITC, είναι δυνατά μεγάλα κέρδη σε διάφορους τομείς – μηχανήματα, κοσμήματα, ηλεκτρονικά, φαρμακευτικά συστατικά και κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα.

Το 50% του εξαγωγικού δυναμικού της Ινδίας προς την ΕΕ παραμένει ανεκμετάλλευτο Υποκατάστατο των εξαγωγών των ΗΠΑ. Ο δασμός 50% που επέβαλαν οι ΗΠΑ στις εξαγωγές της Ινδίας οδήγησε τους Ινδούς εξαγωγείς να αναζητήσουν νέους προορισμούς. Είναι ενδιαφέρον ότι οι εξαγωγές της Ινδίας σε όρους αξίας προς την ΕΕ (76 δισ. δολάρια ΗΠΑ το οικονομικό έτος 2025) και τις ΗΠΑ (87 δισ. δολάρια ΗΠΑ) βρίσκονται στο ίδιο ευρύ φάσμα, και τα προϊόντα που εμπορεύονται είναι επίσης παρόμοια. Από αυτή την άποψη, η ΕΕ θα μπορούσε να είναι μια περιοχή στην οποία η Ινδία θα ήθελε να επικεντρωθεί, προκειμένου να ανακατευθύνει μέρος των εξαγωγών της.

Πράγματι, οι τομείς έντασης εργασίας, όπως τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα πολύτιμα πετράδια και κοσμήματα, ήταν οι πιο ευάλωτοι στους

αμερικανικούς δασμούς. Αυτοί οι τομείς ενδέχεται τώρα να επωφεληθούν από την κατάργηση των δασμών στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ Ινδίας και ΕΕ. Μεσοπρόθεσμα, τα οφέλη θα μπορούσαν να είναι μεγαλύτερα και να υπερβαίνουν το εμπόριο αγαθών, επεκτείνοντας τις επιπτώσεις τους στις ροές άμεσων ξένων επενδύσεων (η Ινδία λαμβάνει σήμερα το 16% των άμεσων ξένων επενδύσεών της από την ΕΕ) και σε μεγαλύτερη ενοποίηση στο εμπόριο υπηρεσιών περίπου το 20% των υπηρεσιών πληροφορικής της Ινδίας.

Οι εξωτερικές μεταρρυθμίσεις ενισχύονται

Αυτή η εμπορική συμφωνία ακολουθεί άλλες πρόσφατες μεταρρυθμίσεις στον εξωτερικό τομέα. Η Ινδία υπέγραψε αρκετές εμπορικές συμφωνίες πέρυσι, συμπεριλαμβανομένων συμφωνιών με την ΕΕ, τη Νέα Ζηλανδία και το Ομάν. Ανοίγει περισσότερους τομείς για άμεσες ξένες επενδύσεις (π.χ. τα όρια άμεσων ξένων επενδύσεων στον τομέα των ασφαλειών έχουν αυξηθεί από 74% σε 100%). Επίσης, μειώνει τους δασμούς στις εισαγόμενες ενδιάμεσες εισροές (αναμένονται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό στον προϋπολογισμό της 1ης Φεβρουαρίου.

Η HSBC εκτιμά πως αυτά τα μέτρα θα συμβάλουν στην ανάπτυξη του μεταποιητικού τομέα της Ινδίας, ο οποίος υστερεί, ειδικά σε σύγκριση με τις εξαγωγές υπηρεσιών της Ινδίας.

Από την πλευρά της ΕΕ, η συμφωνία αποτελεί επίσης μια ευκαιρία για τη βελτίωση της πρόσβασής της σε μια μεγάλη αγορά (1,4 δισεκατομμύρια άτομα) που εξακολουθεί να είναι σχετικά κλειστή. Σήμερα, η Ινδία αντιπροσωπεύει μόνο το 0,8 % των εξαγωγών αγαθών της ΕΕ, έναντι 3,6 % για την ηπειρωτική Κίνα, για παράδειγμα. Δεδομένης της έμφασης που δίνεται στα αυτοκίνητα στη συμφωνία, υπάρχει δυνατότητα αύξησης του μεριδίου της Ινδίας στις εξαγωγές της ΕΕ σε μηχανήματα και εξοπλισμό μεταφορών (1,1% έναντι 4,9% για την ηπειρωτική Κίνα), έναν τομέα που αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών της ΕΕ προς την Ινδία.

Θα μπορούσε επίσης να υπάρξει μια ευκαιρία για την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία, δεδομένης της προθυμίας να ενισχυθούν οι αμυντικοί δεσμοί μέσω της εταιρικής σχέσης ΕΕ – Ινδίας για την ασφάλεια και την άμυνα. Η εμπορική συμφωνία θα μπορούσε να ωφελήσει ιδιαίτερα τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ιταλία, καθώς είναι οι χώρες της ΕΕ που εξάγουν τα περισσότερα στην Ινδία σε απόλυτους όρους. Σε σχετικούς όρους, η Ινδία αντιπροσωπεύει το υψηλότερο μερίδιο των συνολικών εξαγωγών για τη Γαλλία (1,4%), το Βέλγιο (1,3%), τη Γερμανία (1,2%) και τη Φινλανδία (1,1%). Πέρα από το εμπόριο, η συμφωνία έχει επίσης στρατηγικές επιπτώσεις για την ΕΕ, καθώς επιτρέπει την ενίσχυση των διπλωματικών και αμυντικών δεσμών με έναν βασικό στρατηγικό εταίρο στην Ασία. Υποστηρίζει επίσης τη διαφοροποίηση από την Κίνα και τις ΗΠΑ, επεκτείνοντας την ώθηση που παρατηρήθηκε με την πρόσφατη συμφωνία ΕΕ – Mercosur.

Κίνδυνοι και διαμαρτυρίες

Ωστόσο, οι αγρότες της ΕΕ ενδέχεται να διαμαρτυρηθούν για τις εισαγωγές γεωργικών προϊόντων από την Ινδία. Η συμφωνία ελεύθερου εμπορίου πρέπει ακόμη να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ), διαδικασία που θα διαρκέσει τουλάχιστον ένα έτος.

Πρόσφατα, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν ενέκρινε τη συμφωνία ΕΕ-Mercosur, η οποία τώρα αναμένει την απόφαση του ΕΚ.

Δεύτερον, ο φόρος άνθρακα στα σύνορα της ΕΕ θα μπορούσε να περιορίσει ορισμένα δασμολογικά οφέλη για την Ινδία, ειδικά για τομείς όπως ο χάλυβας, αν και το σημερινό δελτίο τύπου αναφέρει ότι έχει εξασφαλιστεί κάποια ευελιξία.

Σε κάθε περίπτωση, βασικοί τομείς όπως η φαρμακευτική και η κλωστοϋφαντουργία είναι σχετικά λιγότερο έντονοι σε εκπομπές άνθρακα.