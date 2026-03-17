Η αναβολή των συνομιλιών Τραμπ – Σι, δίνει στην Κίνα χρόνο να επαναξιολογήσει τη στάση της για τον πόλεμο

Το αίτημα του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για αναβολή της συνάντησής του με τον Πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ αποτελεί πιθανώς ευπρόσδεκτη εξέλιξη για το Πεκίνο, παρότι απειλεί να δημιουργήσει νέα αβεβαιότητα στις σχέσεις μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

Καθώς ο πόλεμος εναντίον του Ιράν εισέρχεται στην 3η εβδομάδα, ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι είναι σημαντικό για τον ίδιο να παραμείνει στην Ουάσιγκτον για να επιβλέπει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και ότι επιδιώκει να αναβάλει τη συνάντηση υψηλού επιπέδου -η οποία προς το παρόν έχει προγραμματιστεί για τα τέλη Μαρτίου- για περίπου ένα μήνα. Νωρίτερα, ο Ρεπουμπλικάνος συνέδεσε την προοπτική αναβολής του ταξιδιού στην Κίνα με την προθυμία του Πεκίνου να συμβάλει στην ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ, μιας βασικής αρτηρίας για τη διεθνή ναυτιλία που έχει σχεδόν αποκλειστεί από το Ιράν.

Για την κινεζική ηγεσία, η απόφαση αυτή αποτελεί λιγότερο ένα εμπόδιο και περισσότερο μια ευκαιρία για ανασυγκρότηση. Σε αντίθεση με τους περισσότερους άλλους ηγέτες της Ομάδας των 20, ο Σι έχει παραμείνει μέχρι στιγμής σιωπηλός σχετικά με τη σύγκρουση που έχει πλήξει έναν σημαντικό σύμμαχο της Κίνας, καθώς αξιωματούχοι στο Πεκίνο εκτιμούν την πλήρη έκταση των οικονομικών και διπλωματικών επιπτώσεων του πολέμου.

Η Κίνα είναι διατεθειμένη να αναβάλει τη συνάντηση, δεδομένης της ήδη σύντομης περιόδου προετοιμασίας και του γεγονότος ότι η αβεβαιότητα σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν θα μπορούσε να δημιουργήσει αμήχανες στιγμές κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής, σύμφωνα με το Bloomberg.