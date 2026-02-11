Η ανεργία στις ΗΠΑ υποχώρησε στο 4,3% τον Ιανουάριο – Η θετική αντίδραση Τραμπ

Καλύτερα -από όσο προέβλεπαν οι αναλυτές- κινήθηκε η αγορά εργασίας στις ΗΠΑ τον Ιανουάριο, καθώς δημιουργήθηκαν 130.000 νέες θέσεις εργασίας και η ανεργία υποχώρησε στο 4,3%, σύμφωνα με την επίσημη έκθεση του υπουργείου Εργασίας.

Οι αναλυτές εκτιμούσαν ότι η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου θα δημιουργούσε περίπου 55.000 θέσεις εργασίας και η ανεργία θα παρέμενε αμετάβλητη στο 4,4%. Η έκθεση του υπουργείου περιλαμβάνει ωστόσο σημαντικές αναθεωρήσεις για το περασμένο έτος: διευκρινίζεται ότι το 2025 δημιουργήθηκαν μόνο 181.000 θέσεις εργασίας, αντί για 584.000, που ήταν η προηγούμενη εκτίμηση.

Η δημοσιοποίηση της έκθεσης ήταν προγραμματισμένη για τα τέλη της περασμένης εβδομάδας όμως αναβλήθηκε για μερικές ημέρες, λόγω της σύντομης παράλυσης των ομοσπονδιακών υπηρεσιών (σ.σ. shutdown), λόγω της οποίας οι εργαζόμενοι στο υπουργείο τέθηκαν σε τεχνική ανεργία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε τα νέα δεδομένα για τον μήνα Ιανουάριο μέσω ανάρτησής του στο Truth Social και επανέλαβε την άποψή του ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να πληρώνουν πολύ λιγότερα όσον αφορά το κόστος δανεισμού τους.

«Μόλις έφτασε η είδηση: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΟΛΥ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ! Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα έπρεπε να πληρώνουν ΠΟΛΥ ΛΙΓΟΤΕΡΑ για τα δάνεια τους (ΟΜΟΛΟΓΑ!). Είμαστε και πάλι η ισχυρότερη Χώρα στον κόσμο και, επομένως, θα έπρεπε να πληρώνουμε το ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ, μακράν. Αυτό θα σήμαινε ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΟΣ ΤΡΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥ ΔΟΛΑΡΙΩΝ ΕΤΗΣΙΩΣ – ΙΣΟΖΥΓΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΣΥΝ. ΟΥΑΟΥ! Η Χρυσή Εποχή της Αμερικής είναι εδώ!!! Πρόεδρος DJT», έγραψε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία του υπουργείου, νέες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν στους τομείς της υγείας, των κατασκευών και των κοινωνικών υπηρεσιών. Μειώθηκαν οι θέσεις εργασίας στον χρηματοοικονομικό τομέα και την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2024, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση αριθμεί πλέον 327.000 λιγότερους υπαλλήλους, μείωση κατά 10,9% του εργατικού δυναμικού της.

«Το ποσοστό ανεργίας στο 4,3% δείχνει ότι οι άνθρωποι εξακολουθούν να βρίσκουν δουλειά και ότι η οικονομία δεν είναι στα πρόθυρα ύφεσης» σχολίασε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο αναλυτής Σαμ Στόβαλ, της εταιρείας CFRA.