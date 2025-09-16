Η ανεργία στο υψηλότερο επίπεδο στη Βρετανία με τους μισθούς να επιβραδύνονται

Η αγορά εργασίας της Βρετανίας συνέχισε να εξασθενεί κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, καθώς οι επιχειρήσεις προετοιμάζονταν για περισσότερες αυξήσεις φόρων που θα έπλητταν την οικονομία, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα (16.9.2025) στη δημοσιότητα η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της χώρας.

Ο αριθμός των μισθωτών της Βρετανίας μειώθηκε κατά 8.000 τον Αύγουστο, η έβδομη συνεχόμενη πτώση, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. Η μείωση ήταν ελαφρώς μικρότερη από την πρόβλεψη των 12.000 που έκαναν κατά μέσο όρο οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν στην έρευνα της Bloomberg. Η αύξηση των μισθών, εξαιρουμένων των επιδομάτων, επιβραδύνθηκε στο 4,8% κατά το τρίμηνο που έληξε τον Ιούλιο, το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών ετών και κάτω από το 5% της προηγούμενης περιόδου. Η αύξηση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα – η οποία παρακολουθείται στενά από την Τράπεζα της Αγγλίας – επιβραδύνθηκε στο 4,7%. Η ανεργία παρέμεινε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων ετών, στο 4,7%, ενώ οι κενές θέσεις εργασίας συνέχισαν να μειώνονται.

Τα στοιχεία αυτά αποτελούν ένα νέο πλήγμα για την υπουργό Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς, η οποία κατηγορείται από τους επικριτές της ότι προκάλεσε την επιβράδυνση με τις απότομες αυξήσεις των φόρων μισθοδοσίας και του κατώτατου μισθού τον Απρίλιο. Οι εταιρείες και οι καταναλωτές προετοιμάζονται τώρα για έναν νέο γύρο αυξήσεων φόρων στον προϋπολογισμό της 26ης Νοεμβρίου, προκειμένου να καλυφθεί ένα νέο κενό στα δημόσια οικονομικά.

Ταυτόχρονα, τα στοιχεία αυτά ενδέχεται να μην συμβάλουν σημαντικά στην άμβλυνση των ανησυχιών της Τράπεζας της Αγγλίας για τον πληθωρισμό. Ενώ ο διοικητής Andrew Bailey έχει επισημάνει την αδυναμία της αγοράς εργασίας, οι αξιωματούχοι ανησυχούν όλο και περισσότερο ότι η πρόσφατη αύξηση του πληθωρισμού οδηγεί τους καταναλωτές να αναμένουν ότι η ισχυρή αύξηση των τιμών θα συνεχιστεί.