Η αυτοκινητοβιομηχανία της Γερμανίας έχασε 42.300 θέσεις εργασίας

Σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα υποχωρεί η απασχόληση στην αυτοκινητοβιομηχανία της Γερμανίας, καθώς οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές της χώρας προχωρούν σε περικοπές κόστους για να αντιμετωπίσουν τον εντεινόμενο ανταγωνισμό από την Κίνα και τις υψηλές δαπάνες παραγωγής.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της γερμανικής στατιστικής υπηρεσίας, ο αριθμός των εργαζομένων στην αυτοκινητοβιομηχανία της Γερμανίας μειώθηκε κατά 5,8% ή 42.300 άτομα στο δωδεκάμηνο έως τον Ιούνιο.

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Πρόκειται για τη μεγαλύτερη απώλεια θέσεων μεταξύ των κλάδων της γερμανικής μεταποίησης και οδηγεί την απασχόληση στον τομέα στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2005, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Bloomberg.

Πλέον, ο γερμανικός κλάδος αυτοκινήτου απασχολεί περίπου 691.500 εργαζομένους, παραμένοντας ο δεύτερος μεγαλύτερος βιομηχανικός εργοδότης της χώρας, πίσω από την κατασκευή μηχανημάτων, όπου απασχολούνται περισσότερα από 900.000 άτομα.

Πίεση από Κίνα και υψηλό κόστος

Η συρρίκνωση του εργατικού δυναμικού αποτυπώνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια της γερμανικής οικονομίας.

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Οι γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες βρίσκονται αντιμέτωπες με ασθενέστερη ζήτηση στην Κίνα, αυξανόμενο ανταγωνισμό από τους Κινέζους κατασκευαστές τόσο στην κινεζική όσο και στις διεθνείς αγορές, αλλά και υψηλό κόστος παραγωγής στη Γερμανία.

Η πίεση είναι ιδιαίτερα έντονη για τους τρεις μεγάλους ομίλους της χώρας, Volkswagen, BMW και Mercedes-Benz, οι οποίοι έχουν προχωρήσει σε αναθεωρήσεις των προοπτικών τους μετά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην κινεζική αγορά.

Η εικόνα είναι ακόμη πιο έντονη στους προμηθευτές. Η απασχόληση στους κατασκευαστές αυτοκινήτων και κινητήρων μειώθηκε κατά 6,1%, ενώ στους προμηθευτές εξαρτημάτων η πτώση έφτασε το 7,6%. Αντίθετα, οι επιχειρήσεις κατασκευής αμαξωμάτων και ρυμουλκούμενων κατέγραψαν αύξηση απασχόλησης κατά 10%.

Το χτύπημα στη γερμανική οικονομία

Η εξέλιξη έχει μεγαλύτερη σημασία από έναν απλό αριθμό θέσεων εργασίας. Η αυτοκινητοβιομηχανία αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της γερμανικής μεταποίησης και συνδέεται με ένα τεράστιο δίκτυο προμηθευτών, εξαγωγών και βιομηχανικών επενδύσεων.

Η επιδείνωση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου έχει ήδη οδηγήσει τις επιχειρήσεις σε προγράμματα αναδιάρθρωσης, περιορισμό δαπανών και περικοπές προσωπικού. Ενδεικτικά, η Volkswagen εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο να περιορίσει το εργατικό δυναμικό της στη Γερμανία κατά έως και 100.000 θέσεις, ενώ βρίσκεται αντιμέτωπη και με σχέδια για το κλείσιμο εργοστασίων.

Την ίδια στιγμή, οι Γερμανοί προμηθευτές αυτοκινήτων αντιμετωπίζουν αυξημένη χρηματοοικονομική πίεση. Μελέτη της Strategy&, του συμβουλευτικού βραχίονα της PwC στη Γερμανία, έδειξε ότι το 2025 οι μέσες δαπάνες τόκων των μεγαλύτερων γερμανικών προμηθευτών έφτασαν στο 102% των λειτουργικών τους κερδών, καθώς η επιβάρυνση από το χρέος αυξάνεται.