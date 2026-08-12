Το Ιράν εντάσσεται στην αναπτυξιακή τράπεζα των BRICS

Θέμα χρόνου θεωρείται η συμμετοχή του Ιράν στην αναπτυξιακή τράπεζα που ίδρυσαν οι BRICS, καθώς η Τεχεράνη αναζητά σύσφιξη δεσμών με συμμάχους την ώρα που μαίνεται ο πόλεμος στο Ιράν.

Η συμμετοχή του Ιράν τη New Development Bank (NDB), την αναπτυξιακή τράπεζα των BRICS, αναμένεται να ανακοινωθεί σύντομα και ενδεχομένως προκαλέσει εντάσεις εντός του οργανισμού (ανάμεσα σε άλλες χώρες, συμμετέχουν Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα) καθώς η Τεχεράνη επιχειρεί να ενισχύσει τους οικονομικούς και χρηματοπιστωτικούς δεσμούς της με τις αναδυόμενες οικονομίες και να περιορίσει την εξάρτησή της από το δολάριο.

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Την ανακοίνωση έκανε ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν, Αμπντολνασέρ Χεματί, ενόψει της πρώτης συνάντησης των υπουργών Οικονομικών και των διοικητών κεντρικών τραπεζών των BRICS στην Ινδία. Το Ιράν εντάχθηκε στους BRICS το 2024 και επιδιώκει πλέον να γίνει μέλος και μέτοχος της NDB.

Η New Development Bank ιδρύθηκε το 2015 από τη Βραζιλία, τη Ρωσία, την Ινδία, την Κίνα και τη Νότια Αφρική, με βασικό στόχο τη χρηματοδότηση έργων υποδομών και βιώσιμης ανάπτυξης σε αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες οικονομίες. Στη συνέχεια διεύρυνε τη βάση των μελών της, μεταξύ άλλων με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Αίγυπτο.

Για την Τεχεράνη, η ένταξη στην τράπεζα αποκτά ιδιαίτερη οικονομική σημασία, καθώς το Ιράν βρίσκεται αντιμέτωπο με εκτεταμένες αμερικανικές και διεθνείς κυρώσεις, οι οποίες περιορίζουν την πρόσβασή του στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η συμμετοχή του σε έναν πολυμερή χρηματοπιστωτικό οργανισμό που συνδέεται με τις BRICS μπορεί να ενισχύσει τις δυνατότητές του να αναζητήσει εναλλακτικούς χρηματοδοτικούς διαύλους εκτός του «δολαριοκεντρικού» συστήματος.

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Στο επίκεντρο βρίσκεται και η προσπάθεια περιορισμού της χρήσης του δολαρίου στις εμπορικές συναλλαγές. Ο Χεματί δήλωσε ότι το Ιράν θεωρεί εφικτή τη διεξαγωγή εμπορίου μεταξύ των χωρών των BRICS με χρήση των εθνικών τους νομισμάτων, ενώ η Τεχεράνη επιδιώκει επίσης διμερή και τριμερή νομισματική συνεργασία με άλλα μέλη του μπλοκ.

Η κίνηση εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική των BRICS για τη μείωση της εξάρτησης από το αμερικανικό νόμισμα και την ενίσχυση των οικονομικών συναλλαγών μεταξύ των αναδυόμενων οικονομιών. Η προσπάθεια αυτή αφορά όχι μόνο το εμπόριο, αλλά και τις διασυνοριακές πληρωμές και τη χρηματοδότηση επενδύσεων, δημιουργώντας σταδιακά ένα παράλληλο δίκτυο οικονομικής συνεργασίας απέναντι στο παραδοσιακό δυτικό χρηματοπιστωτικό σύστημα.