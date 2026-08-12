Η πρώτη εταιρεία παραγωγής ανθρωποειδών ρομπότ στο χρηματιστήριο της Σανγκάης

Η κινεζική εταιρεία παραγωγής ανθρωποειδών ρομπότ Unitree Robotics ανοίγει τον δρόμο για την είσοδο της ρομποτικής βιομηχανίας στο χρηματιστήριο, καθώς ξεκίνησε στις 10 Αυγούστου τη διαδικασία για την πρώτη δημόσια προσφορά των μετοχών της (IPO) στην αγορά τεχνολογίας του χρηματιστηρίου της Σανγκάης (STAR Market).

Η Unitree Robotics, με έδρα τη Χανγκτσόου στην ανατολική Κίνα, αποτελεί την πρώτη εταιρεία παραγωγής ανθρωποειδών ρομπότ που προχωρά σε δημόσια προσφορά μετοχών, φέρνοντας τον ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο της κινεζικής ρομποτικής στο επίκεντρο της χρηματιστηριακής αγοράς.

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Η εταιρεία προσφέρει περίπου 40,45 εκατομμύρια μετοχές, στην τιμή των 150,80 γιουάν ανά μετοχή, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 19,37 ευρώ.

Οι μετοχές αντιστοιχούν στο 10% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς.

Η IPO αναμένεται να συγκεντρώσει ακαθάριστα έσοδα ύψους 6,10 δισ. γιουάν, δηλαδή περίπου 780 εκατ. ευρώ.

Η κίνηση της Unitree Robotics σηματοδοτεί την είσοδο μιας εταιρείας που δραστηριοποιείται στον κλάδο των ανθρωποειδών ρομπότ στην οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, σε μια περίοδο κατά την οποία η συγκεκριμένη βιομηχανία αναπτύσσεται ταχύτατα στην Κίνα.