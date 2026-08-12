Συμβαίνει τώρα:
Διεθνή

Η πρώτη εταιρεία παραγωγής ανθρωποειδών ρομπότ στο χρηματιστήριο της Σανγκάης

Η Unitree Robotics ανοίγει τον δρόμο για την κινεζική ρομποτική βιομηχανία
SHANGHAI, CHINA - JUNE 26, 2026 - The humanoid robot Unitree R1 and Unitree G1 and Unitree Go2 showcased at the Unitree Robotics First Asian Store embodied intelligence experience hall in Shanghai, China on June 26, 2026.
Reuters (Photo by CFOTO/Sipa USA)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η κινεζική εταιρεία παραγωγής ανθρωποειδών ρομπότ Unitree Robotics ανοίγει τον δρόμο για την είσοδο της ρομποτικής βιομηχανίας στο χρηματιστήριο, καθώς ξεκίνησε στις 10 Αυγούστου τη διαδικασία για την πρώτη δημόσια προσφορά των μετοχών της (IPO) στην αγορά τεχνολογίας του χρηματιστηρίου της Σανγκάης (STAR Market).

Η Unitree Robotics, με έδρα τη Χανγκτσόου στην ανατολική Κίνα, αποτελεί την πρώτη εταιρεία παραγωγής ανθρωποειδών ρομπότ που προχωρά σε δημόσια προσφορά μετοχών, φέρνοντας τον ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο της κινεζικής ρομποτικής στο επίκεντρο της χρηματιστηριακής αγοράς.

Η εταιρεία προσφέρει περίπου 40,45 εκατομμύρια μετοχές, στην τιμή των 150,80 γιουάν ανά μετοχή, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 19,37 ευρώ.

Οι μετοχές αντιστοιχούν στο 10% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς.

Η IPO αναμένεται να συγκεντρώσει ακαθάριστα έσοδα ύψους 6,10 δισ. γιουάν, δηλαδή περίπου 780 εκατ. ευρώ.

Η κίνηση της Unitree Robotics σηματοδοτεί την είσοδο μιας εταιρείας που δραστηριοποιείται στον κλάδο των ανθρωποειδών ρομπότ στην οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, σε μια περίοδο κατά την οποία η συγκεκριμένη βιομηχανία αναπτύσσεται ταχύτατα στην Κίνα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Διεθνή
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
132
88
87
79
79
Διεθνή: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo