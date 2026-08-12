Η Γαλλία αντιμέτωπη με απώλεια έως και 15 δισ. ευρώ από τα κύματα καύσωνα

Έως και 15 δισ. ευρώ εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει το συνολικό κόστος, άμεσο και έμμεσο, των καυσώνων που έχουν πλήξει τη Γαλλία τους τελευταίους μήνες, σύμφωνα με τη Γαλλίδα υπουργό Περιβάλλοντος, Μονίκ Μπαρμπέ.

Η υπουργός επικαλέστηκε εκτιμήσεις της γαλλικής στατιστικής υπηρεσίας INSEE, διευκρινίζοντας ότι η περίοδος των υψηλών θερμοκρασιών δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και το συνολικό κόστος υπολογίζεται μεταξύ 10 και 15 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε σημαντική επιβάρυνση για την οικονομία της Γαλλίας.

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Η σύγκριση μετο 2022 καταδεικνύει την ένταση του φετινού φαινομένου, καθώς η ξηρασία εκείνης της χρονιάς είχε προκαλέσει απώλειες 5,6 δισ. ευρώ σε άμεσο και έμμεσο κόστος, σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters.

Ωστόσο η Μονίκ Μπαρμπέ υποστηρίζει πως οι φετινοί καύσωνες έχουν μεγαλύτερη διάρκεια και ένταση, ενώ συνοδεύονται από εκτεταμένες δασικές πυρκαγιές και μεγαλύτερη υποχώρηση της αγροτικής παραγωγής.

Παράλληλα, η παρατεταμένη ξηρασία έχει δημιουργήσει προβλήματα στην επάρκεια νερού, με περισσότερους από 40.000 ανθρώπους στη Γαλλία να αντιμετωπίζουν περιορισμούς στην υδροδότηση.

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Το οικονομικό αποτύπωμα των ακραίων καιρικών συνθηκών δεν περιορίζεται στη Γαλλία. Οικονομολόγοι και ακαδημαϊκοί εκτιμούν ότι οι ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες και η ξηρασία στην Ευρώπη το φετινό καλοκαίρι ενδέχεται να προκαλέσουν κόστος εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ.

Οι επιπτώσεις επεκτείνονται στην ηλεκτροπαραγωγή, τη ναυτιλία και τη δημόσια υγεία, ενώ οι δασικές πυρκαγιές δημιουργούν πρόσθετες οικονομικές πιέσεις και απειλούν να καταστήσουν τη φετινή αντιπυρική περίοδο μία από τις χειρότερες που έχει καταγραφεί στην Ευρώπη.