Ουρανοξύστης προκάτ «made in China» στην Αυστραλία – Νέες τάσεις στην κατασκευαστική βιομηχανία

Ένας 19ώροφος ουρανοξύστης προκατασκευασμένης κατασκευής στο Μπρίσμπεϊν της Αυστραλίας αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της νέας τάσης που διαμορφώνεται στην παγκόσμια κατασκευαστική βιομηχανία, με μεγάλο μέρος του κτιρίου να έχει κατασκευαστεί χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, σε εργοστάσιο στη νότια Κίνα.

Το ξενοδοχείο δεν ακολούθησε τη συμβατική διαδικασία κατασκευής, όπου το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών πραγματοποιείται στο εργοτάξιο. Αντίθετα, οι μονάδες των δωματίων κατασκευάστηκαν σε βιομηχανική μονάδα στην Κίνα και μεταφέρθηκαν στην Αυστραλία, έτοιμες σε μεγάλο βαθμό για την τελική συναρμολόγηση.

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Κατασκευή στην Κίνα και συναρμολόγηση στην Αυστραλία

Οι προκατασκευασμένες μονάδες δωματίων έφτασαν στο Μπρίσμπεϊν έχοντας ήδη ολοκληρωμένα σε σημαντικό βαθμό τα βασικά δομικά και ηλεκτρομηχανολογικά στοιχεία τους.

Τοίχοι, σωληνώσεις, καλωδιώσεις και εξαρτήματα εσωτερικής διαμόρφωσης είχαν τοποθετηθεί πριν από τη μεταφορά τους στην Αυστραλία. Έτσι, στο εργοτάξιο απαιτούνταν κυρίως η συναρμολόγηση των έτοιμων μονάδων, αντί για την κατασκευή κάθε τμήματος από την αρχή.

Η συγκεκριμένη μέθοδος επέτρεψε την ολοκλήρωση της κατασκευής με ιδιαίτερα γρήγορο ρυθμό, καθώς μπορούσε να συναρμολογείται περίπου ένας όροφος κάθε τέσσερις έως πέντε ημέρες.

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Η τεχνολογία πίσω από τον προκατασκευασμένο ουρανοξύστη

Το έργο υλοποιήθηκε από την Foshan Meizong Buildings Technology, εταιρεία με έδρα τη Φοσάν στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ της νότιας Κίνας.

Η εταιρεία ειδικεύεται στην κατασκευή προκατασκευασμένων μονάδων, ακολουθώντας ένα μοντέλο που μεταφέρει σημαντικό μέρος της διαδικασίας από το εργοτάξιο στο εργοστάσιο.

Η νέα εποχή στις κατασκευές

Η μεταφορά της παραγωγής από το εργοτάξιο στη βιομηχανική μονάδα αλλάζει σταδιακά τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται και κατασκευάζονται μεγάλα κτίρια, με την ταχύτητα, την τυποποίηση και τον έλεγχο της παραγωγής να αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία.

Ο ουρανοξύστης στο Μπρίσμπεϊν αποτελεί έτσι, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας κατασκευαστικής βιομηχανίας που μετακινεί όλο και περισσότερα στάδια της οικοδομικής διαδικασίας από το εργοτάξιο στη γραμμή παραγωγής.