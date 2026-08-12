Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας μειώνει την πρόβλεψη για τη ζήτηση πετρελαίου λόγω του πολέμου

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας αναθεωρεί προς τα κάτω την πρόβλεψή του για την παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου το 2026, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και της εκτόξευσης των τιμών των υδρογονανθράκων.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προβλέπει πλέον μείωση της ζήτησης πετρελαίου κατά 1,6 εκατ βαρέλια την ημέρα σε ετήσια βάση, έναντι μείωσης κατά 1 εκατ βαρέλια ημερησίως που προέβλεπε τον Ιούλιο.

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Η παγκόσμια κατανάλωση πετρελαίου τοποθετείται πλέον στα 103,29 εκατ βαρέλια την ημέρα, έναντι 103,46 εκατ βαρελιών στην προηγούμενη πρόβλεψη.

Πιέσεις από τον αποκλεισμό του Ορμούζ

Ο παρατεταμένος αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ επηρεάζει έντονα την παγκόσμια αγορά πετρελαίου, με τον οργανισμό να επισημαίνει ότι η άνοδος των τιμών των καυσίμων περιορίζει την κατανάλωση, ενώ οι διαταραχές στις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες περιορίζουν την προσφορά.

Περίπου 8,3 εκατ βαρέλια πετρελαίου την ημέρα από την παραγωγή του Κόλπου έχουν τεθεί εκτός παγκόσμιας προσφοράς.

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Ο Οργανισμός χαρακτηρίζει την κρίση του Ορμούζ ως τη μεγαλύτερη διατάραξη της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου που έχει καταγραφεί.

Βελτίωση προς το τέλος της χρονιάς

Παρά τις πιέσεις, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας βλέπει σταδιακή βελτίωση της ζήτησης μέσα στο 2026.

Η μείωση αναμένεται να φτάσει τα 4,9 εκατ βαρέλια την ημέρα στο πρώτο τρίμηνο και τα 2,8 εκατ βαρέλια στο τρίτο τρίμηνο.

Στο τελευταίο τρίμηνο του έτους αναμένεται αύξηση της ζήτησης κατά 580.000 βαρέλια ημερησίως.

Ρεκόρ στα περιθώρια διύλισης

Η έλλειψη διυλισμένων προϊόντων επιδεινώνεται από τις ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια, ενώ τα περιθώρια διύλισης στην περιοχή του Ατλαντικού έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ τον Ιούλιο.

Ιδιαίτερα έντονη είναι η πίεση στην αγορά του ντίζελ, με την τιμή του να φτάνει περίπου στο διπλάσιο της τιμής του αργού πετρελαίου στις διεθνείς αγορές.

Μειώνεται η παγκόσμια παραγωγή

Η παγκόσμια παραγωγή πετρελαίου αναμένεται να μειωθεί κατά 4,3 εκατ βαρέλια την ημέρα το 2026, με την παραγωγή να εκτιμάται πλέον στα 102,02 εκατ βαρέλια ημερησίως.

Για το 2027 ο Οργανισμός προβλέπει ισχυρή ανάκαμψη, με την παραγωγή να αυξάνεται κατά 8,3 εκατ βαρέλια ημερησίως και να φτάνει στα 110,3 εκατ βαρέλια.

Εύθραυστη η προοπτική αποκλιμάκωσης

Μια αποκλιμάκωση του πολέμου θα μπορούσε να επιτρέψει τη σταδιακή αποκατάσταση των πετρελαϊκών ροών τους επόμενους μήνες και αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε πλεόνασμα προσφοράς προς το τέταρτο τρίμηνο του 2026 και να επιτρέψει την ανασύσταση των αποθεμάτων.

Ωστόσο, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προειδοποιεί ότι οι προοπτικές παραμένουν εύθραυστες, με την ανάγκη για άρση του αποκλεισμού του Ορμούζ να γίνεται ολοένα μεγαλύτερη, καθώς τα διαθέσιμα αποθέματα εξαντλούνται με ταχύ ρυθμό.