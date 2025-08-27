Η ΕΕ εξετάζει δευτερεύουσες κυρώσεις για να πλήξει την πολεμική προσπάθεια της Ρωσίας

Το ενδεχόμενο επιβολής δευτερογενών κυρώσεων εξετάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) σε μια προσπάθεια να αποτρέψει τρίτες χώρες από το να βοηθήσουν τη Ρωσία να παρακάμψει τα υφιστάμενα τιμωρητικά μέτρα του μπλοκ κατά της Μόσχας.

Η ΕΕ εργάζεται πάνω σε ένα 19ο πακέτο κυρώσεων που προς το παρόν αναμένεται να επικεντρωθεί κυρίως στους Ρώσους απαγωγείς Ουκρανών παιδιών, ένα ζήτημα που είχε απήχηση στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ όταν συναντήθηκε τελευταία φορά με Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο για να συζητήσουν τον πόλεμο, σύμφωνα με το Bloomberg.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ θα συναντηθούν στην Κοπεγχάγη αργότερα αυτή την εβδομάδα και αναμένεται να συζητήσουν μια σειρά από επιλογές, ανέφεραν οι ίδιες πηγές, οι οποίες μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Ένας εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του εκτελεστικού βραχίονα της ΕΕ, αρνήθηκε να σχολιάσει.

Οι υπουργοί αναμένεται να συζητήσουν τη χρήση του λεγόμενου εργαλείου κατά της καταστρατήγησης, το οποίο υιοθετήθηκε το 2023, αλλά δεν έχει ακόμη χρησιμοποιηθεί. Αυτό το εργαλείο μπορεί να απαγορεύσει την εξαγωγή, την προμήθεια ή τη μεταφορά ορισμένων αγαθών σε τρίτες χώρες που θεωρείται ότι βοηθούν στην παράκαμψη των κυρώσεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι υπουργοί εξετάζουν επίσης περαιτέρω κυρώσεις που θα στοχεύουν τους τομείς πετρελαίου και φυσικού αερίου και χρηματοπιστωτικού τομέα της Ρωσίας, καθώς και περαιτέρω περιορισμούς στις εισαγωγές και εξαγωγές ρωσικών προϊόντων, ανέφεραν οι ίδιες πηγές. Αυτές οι συζητήσεις θα πραγματοποιηθούν σε άτυπη μορφή και δεν θα επικεντρωθούν συγκεκριμένα στο νέο πακέτο κυρώσεων.

Η ΕΕ ιστορικά ήταν αντίθετη στην επιβολή δευτερογενών κυρώσεων, ιδίως δεδομένων των πρόσφατων επικρίσεων της κυβέρνησης Τραμπ σχετικά με την πολιτική αυτή. Αλλά καθώς η ΕΕ προετοιμάζει το νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας – το οποίο θα πρέπει να είναι έτοιμο σε λίγες εβδομάδες – φαίνεται ότι έχει φτάσει στα όρια των δυνατοτήτων της με κυρώσεις που στοχεύουν άμεσα τη Ρωσία.

Ο Τραμπ έχει επιβάλει τους λεγόμενους δευτερογενείς δασμούς για να τιμωρήσει τις αγορές ρωσικού αργού πετρελαίου από την Ινδία, κάτι που θεωρείται ως μια μορφή σιωπηρής υποστήριξης στον συνεχιζόμενο πόλεμο της Μόσχας στην Ουκρανία.

Ενώ οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι έχουν ζητήσει από τον Τραμπ να επιβάλει πρόσθετα μέτρα στη Ρωσία, οι ΗΠΑ έχουν μέχρι στιγμής καθυστερήσει την ψήφιση ενός ευρύτερου νομοσχεδίου κυρώσεων που «συντρίβουν τα κόκαλα».