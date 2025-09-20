Η ΕΕ προωθεί το σχέδιο για τα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας καθώς αυξάνονται οι ανάγκες χρηματοδότησης της Ουκρανίας

Πρόοδο σημειώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) σε ένα σχέδιο για την παροχή δανείων στην Ουκρανία χρησιμοποιώντας τα ακινητοποιημένα περιουσιακά στοιχεία της κεντρικής τράπεζας της Ρωσίας στο πλαίσιο των προσπαθειών για την κάλυψη των αυξανόμενων οικονομικών αναγκών του Κιέβου καθώς ο πόλεμος των 3 1/2 ετών συνεχίζεται.

Συγκεκριμένα, ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλντις Ντομπρόβσκις δήλωσε ότι «Υπάρχει προθυμία για εποικοδομητική συμμετοχή. Τα κράτη μέλη το βλέπουν ως μια πιθανή πορεία προς τα εμπρός και πρέπει να τα προετοιμάσουμε όλα σχετικά γρήγορα» στα λεγόμενα δάνεια αποζημίωσης, το Σάββατο (20.9.25) μετά από διήμερη συνάντηση των υπουργών Οικονομικών της ΕΕ στην Κοπεγχάγη, στην οποία παρουσιάστηκε η πρόταση, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η ΕΕ και οι σύμμαχοί της αναζητούν τρόπους για να συγκεντρώσουν χρήματα, καθώς οι ανάγκες της Ουκρανίας έχουν αυξηθεί λόγω των πολεμικών προσπαθειών. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα παράσχει μια εκτίμηση τις επόμενες εβδομάδες, η οποία θα βοηθήσει στη διαμόρφωση του όγκου της βοήθειας της ΕΕ, μόλις υπάρξει σαφήνεια σχετικά με την πιθανή συμμετοχή των ΗΠΑ και άλλων μελών της G7, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ, προωθεί μια πρόταση βάσει της οποίας τα περιουσιακά στοιχεία δεν θα κατάσχονται μία από τις κύριες ανησυχίες για την Euroclear, το γραφείο συμψηφισμού με έδρα τις Βρυξέλλες που διακρατεί τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία, και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όπου παραμένει το ταμειακό υπόλοιπο που δημιουργείται από τα ληξιπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία.

Το υπόλοιπο μετρητών θα αντικατασταθεί από ομόλογα για να διασφαλιστεί ότι η Ρωσία θα διατηρήσει τη νόμιμη αξίωσή της επί των περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Το υπόλοιπο θα χορηγηθεί στη συνέχεια με τη μορφή διαφόρων δανείων προς την Ουκρανία, η οποία δεν θα χρειαστεί να αποπληρώσει εάν η Ρωσία δεν αποκαταστήσει τις ζημιές που προκάλεσε κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Περίπου 175 δισεκατομμύρια ευρώ (206 δισεκατομμύρια δολάρια) σε μετρητά έχουν δημιουργηθεί από τα ληξιπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία. Περίπου 45 δισεκατομμύρια ευρώ χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο ενός ξεχωριστού προγράμματος βοήθειας της G7 για το Κίεβο, το οποίο θα άφηνε περίπου 130 δισεκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα, δήλωσε ένα από τα άτομα.

Ένα από τα πιο ευαίσθητα στοιχεία, και κρίσιμο για να διασφαλιστεί ότι ο μηχανισμός θα παραμείνει νομικά ισχυρός, είναι οι εγγυήσεις που θα παρέχουν τα κράτη μέλη.

Μεταξύ των επιλογών που εξετάζονται είναι η διμερής παροχή τους, ώστε να αποφευχθεί το πιθανό βέτο κρατών-μελών όπως η Ουγγαρία, η οποία έχει καθυστερήσει τις προσπάθειες υποστήριξης της Ουκρανίας. Επιπλέον, ο Ντομπρόβσκις δήλωσε ότι ο μηχανισμός θα πρέπει να είναι κλιμακωτός ώστε να συμπεριλάβει και άλλες χώρες της G7.

Τέτοιες εγγυήσεις θα απαιτούσαν την έγκριση των εθνικών κοινοβουλίων, δήλωσε ένας κυβερνητικός αξιωματούχος. Διάφορες λεπτομέρειες της πρότασης βρίσκονται ακόμη υπό επεξεργασία.

Η επιτροπή εργάζεται πάνω στο σχέδιό της παράλληλα με τους συμμάχους της G-7 και εν μέσω συνομιλιών μεταξύ της Ουκρανίας και του ΔΝΤ.

Η χρήση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων θα μπορούσε να βοηθήσει στην άσκηση πίεσης στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν για διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Επιδιώκοντας να τον πιέσει περαιτέρω, η ΕΕ ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα μια ταχύτερη σταδιακή κατάργηση των αγορών ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Δεδομένης της ευαισθησίας και της πολυπλοκότητας του ζητήματος, η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ , μιλώντας μαζί με τον Ντομπρόβσκις την Παρασκευή (19.9.25), δήλωσε ότι επιθυμεί να δει μια γραπτή πρόταση. «Δεν είμαι η μόνη», πρόσθεσε, καθώς το ίδρυμά της ήταν επιφυλακτικό ως προς τις επιλογές χρήσης παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, δεδομένων των πιθανών επιπτώσεων στην κατάσταση του ευρώ και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Ωστόσο, τα κράτη μέλη είναι ανοιχτά στο να προωθήσουν την πρόταση, δεδομένης της ευαίσθητης κατάστασης της Ουκρανίας και των περιορισμένων δημοσιονομικών πόρων σε εθνικό επίπεδο για να βοηθήσουν το Κίεβο.

«Είμαστε έτοιμοι να το συζητήσουμε, θέλουμε να εκπληρώσουμε την ευθύνη μας απέναντι στην Ουκρανία. Όλα πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά», δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπαϊλ