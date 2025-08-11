Η ΕΚΤ φαίνεται να καθυστερεί την τελευταία μείωση επιτοκίων του κύκλου μέχρι τον Δεκέμβριο

Οι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) θα περιμένουν μέχρι τον Δεκέμβριο για να προχωρήσουν στην επόμενη μείωση των επιτοκίων, η οποία πιθανότατα θα είναι η τελευταία του κύκλου, σύμφωνα με έρευνα του Bloomberg.

Σε σύγκριση με την έρευνα που έγινε τον Ιούλιο, οι οικονομολόγοι ανέβαλαν κατά τρεις μήνες τις προσδοκίες για μια νέα μείωση του κόστους δανεισμού. Με το επιτόκιο καταθέσεων να διαμορφώνεται τότε στο 1,75%, εκτιμούν ότι θα παραμείνει σε αυτό το επίπεδο για εννέα έως δέκα μήνες, προτού η αύξηση της ζήτησης τους αναγκάσει να αντιστρέψουν την πορεία τους. Η αναμονή μέχρι την τελική απόφαση του 2025 θα δώσει στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της ΕΚΤ τον πολυτέλεια να έχουν περισσότερο χρόνο για να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο της διαταραχής του εμπορίου που προκάλεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέχρι τον Δεκέμβριο, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα έχουν δει την απόδοση της οικονομίας κατά το τρίτο τρίμηνο, προσφέροντας μια σαφέστερη εικόνα της υποκείμενης δυναμικής μετά τις διαταραχές που προκάλεσαν οι προσπάθειες να προλάβουν τους αμερικανικούς δασμούς νωρίτερα μέσα στο έτος.

Οι νέες προβλέψεις θα τους προσφέρουν μια πρώτη εικόνα των τάσεων της ανάπτυξης και του πληθωρισμού το 2028.

Οι ομόλογοί τους σε παγκόσμιο επίπεδο δείχνουν επίσης σημάδια ότι θα χρειαστεί κάποιος χρόνος για να αποφασίσουν την επόμενη κίνησή τους, με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) να παραμένει αμετάβλητη μέχρι στιγμής φέτος και τον διοικητή της Τράπεζας της Αγγλίας (BOE) να αναγνωρίζει την περασμένη εβδομάδα «πραγματική αβεβαιότητα» σχετικά με το πότε οι αξιωματούχοι θα μειώσουν τα επιτόκια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ΕΚΤ διατήρησε αμετάβλητο το κόστος δανεισμού τον περασμένο μήνα, και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής που μίλησαν από τότε υποστήριξαν ότι, τουλάχιστον προς το παρόν, δεν υπάρχει μεγάλη ανάγκη για περαιτέρω μειώσεις. Οι επενδυτές μείωσαν τα στοιχήματά τους για τον Σεπτέμβριο ως απάντηση, και βλέπουν μόνο μια πιθανότητα λίγο πάνω από 50% για μια κίνηση ενός τετάρτου του σημείου στο τέλος του έτους.

«Εάν τα στοιχεία δείξουν αδυναμία ως αποτέλεσμα μιας παγκόσμιας μεταβολής στη δυναμική του εμπορίου, τότε η ΕΚΤ είναι πιθανό να προχωρήσει σε μια άλλη μείωση για να προστατεύσει την οικονομία και να αντισταθμίσει τον πληθωρισμό που βρίσκεται κάτω από τον στόχο — αλλά όχι πριν», δήλωσαν οι Julie Ioffe και James Rossiter, οικονομολόγοι της TD Securities. Εάν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής δεν εκμεταλλευτούν την ευκαιρία να προχωρήσουν σε νέα μείωση τον Δεκέμβριο, οι χρηματοπιστωτικές αγορές ενδέχεται να συμπεράνουν ότι η ΕΚΤ έχει ολοκληρώσει τις μειώσεις των επιτοκίων.

Μια ξεχωριστή έρευνα πριν από τη συνεδρίαση του Ιουλίου έδειξε ότι οι μισοί από τους ερωτηθέντες πιστεύουν ότι οι αξιωματούχοι μπορούν να καθίσουν σε τρεις συνεδριάσεις – τον Ιούλιο, τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο – προτού οι έμποροι υποθέσουν ότι το κόστος δανεισμού βρίσκεται στο κατώτατο επίπεδό του.