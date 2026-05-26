Ιταλία: Δημοσιονομικό έλλειμα και χρέος «στριμώχνουν» τα νοικοκυριά – Πυρά Μελόνι σε ΕΕ

Το δημόσιο χρέος αναμένεται να διαμορφωθεί στο 137-138% του ΑΕΠ το 2026
Italy's PM Meloni meets Indian PM Modi, in Rome
REUTERS/Remo Casilli
Με το δημοσιονομικό έλλειμμα να διαμορφώνεται στο 3,1% του ΑΕΠ για το 2025, η Ιταλία βρίσκεται σε δεινή θέση ως προς την τήρηση των δημοσιονομικών κανονισμών από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την πρωθυπουργό, Τζόρτζια Μελόνι να κατηγορεί τις Βρυξέλλες για υπερβολικούς περιορισμούς και υπερβολική γραφειοκρατία.

Η Ιταλία δεν κατάφερε να ρίξει το δημοσιονομικό έλλειμα  κάτω από το 3% του ΑΕΠ για το 2025, στόχο που είχε θέσει η η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι, με αποτέλεσμα να βρίσκεται σε δυσχερή θέση, καθώς το δημόσιο χρέος να συνεχίζει να «καλπάζει» καθώς για το 2026 αναμένεται να διαμορφωθεί στο 137-138% του ΑΕΠ της.

Έχοντας δεσμεύσει πάνω από 190 δισ. ευρώ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης, η Ιταλία αδυνατεί να βρει τον σωστό «δημοσιονομικό βηματισμό» όπως επισημαίνεται σε ρεπορτάζ του Reuters, όπου γίνεται λόγος και για «αργοπορημένες αντιδράσεις της κυβέρνησης Μελόνι».

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας εξαπέλυσε επίθεση στις Βρυξέλλες, τονίζοντας ότι αδυνατεί να βρει το σωστό «μείγμα» δημοσιονομικών προσαρμογών, με αποτέλεσμα να επιβάλει στα κράτη – μέλη δεσμεύσεις που είναι δύσκολο να τηρήσουν.

Ζήτησε από την ΕΕ «να κάνει λιγότερα πράγματα αλλά με μελετημένο τρόπο» για τη διαχείριση της οικονομικής κρίσης που πλήττει την Ευρώπη λόγω των πληγμάτων που έχει επιφέρει στην παγκόσμια οικονομία ο πόλεμος στο Ιράν.

Η Μελόνι υπογράμμισε πως δεν διαθέτουν όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα ίδια δημοσιονομικά περιθώρια για να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της ενεργειακής κρίσης και ζήτησε «να εφαρμόζεται το σωστό μείγμα στο σωστό δείγμα»

