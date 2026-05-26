ΗΠΑ: «Καμπανάκι» για Τραμπ τα ακριβά καύσιμα – Πάνω από 50% η αύξηση από την αρχή του πολέμου

Η νέα ενεργειακή κρίση στις ΗΠΑ μετατρέπεται σε έναν από τους μεγαλύτερους πολιτικούς και κοινωνικούς πονοκεφάλους της χρονιάς. Οι τιμές στη βενζίνη έχουν επιστρέψει σε επίπεδα σοκ, με εκατομμύρια Αμερικανούς να βλέπουν καθημερινά το κόστος μετακίνησης να «ροκανίζει» τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Η μέση εθνική τιμή στην αμόλυβδη βενζίνη στις ΗΠΑ έφτασε τον Μάιο 2026 τα 4,52 δολάρια ανά γαλόνι, σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, το υψηλότερο επίπεδο από το καλοκαίρι του 2022.

Ωστόσο, τις προηγούμενες μέρες σε κάποιες πολιτείες όπως η Καλιφόρνια, οι τιμές ξεπέρασαν ακόμη και τα 7 δολάρια το γαλόνι, με την τιμή να βρίσκεται σήμερα (26.5.2026) στα 6,109 δολάρια. Αντίστοιχα, στο Ιλινόις η τιμή είναι στα 4,935 δολάρια ανά γαλόνι και στην Ουάσιγκτον στα 5,759 δολάρια ανά γαλόνι, ενώ η μέση πανεθνική τιμή κινείται στα 4,491 δολάρια ανά γαλόνι.

Η εκτόξευση συνδέεται άμεσα με τη νέα κρίση στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο με το Ιράν, που έχει προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στις παγκόσμιες ροές πετρελαίου και στον Περσικό Κόλπο. Οι διεθνείς τιμές του Brent έχουν αυξηθεί κατά περίπου 58% από την έναρξη της σύγκρουσης στα τέλη Φεβρουαρίου, σύμφωνα με ανάλυση του Bloomberg.

Αυξήσεις που ξεπερνούν το 50%

Πριν από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, η μέση τιμή βενζίνης στις ΗΠΑ κυμαινόταν γύρω στα 2,8 δολάρια ανά γαλόνι. Σήμερα, το μέσο κόστος είναι αυξημένο κατά 35%-40%, ενώ σε ορισμένες πολιτείες η αύξηση ξεπερνά το 50%.

Το Reuters καταγράφει ότι μόνο από την έναρξη της νέας κρίσης με το Ιράν, οι αμερικανικές τιμές αυξήθηκαν κατά περίπου 1 δολάριο ανά γαλόνι μέσα σε λίγες εβδομάδες η μεγαλύτερη μηνιαία άνοδος από το 2000.

Παράλληλα, η καταναλωτική εμπιστοσύνη καταρρέει. Σύμφωνα με νέα έρευνα του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν που δημοσίευσε , ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης έπεσε σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα εξαιτίας της ακρίβειας στα καύσιμα και του γενικότερου πληθωρισμού.

Γιατί τα καύσιμα είναι «αναγκαίο κακό» στις ΗΠΑ

Σε αντίθεση με την Ευρώπη, στις Ηνωμένες Πολιτείες το αυτοκίνητο αποτελεί βασικό εργαλείο καθημερινής επιβίωσης. Οι τεράστιες αποστάσεις, η περιορισμένη δημόσια συγκοινωνία και η κυριαρχία μεγάλων SUV και pickup σημαίνουν ότι οι αυξήσεις στη βενζίνη χτυπούν άμεσα το διαθέσιμο εισόδημα.

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Νέας Υόρκης (Fed) προειδοποιεί ότι οι αυξήσεις πλήττουν δυσανάλογα τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Σύμφωνα με δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε από το Reuters και την Ipsos, περισσότεροι από έξι στους δέκα Αμερικανούς δηλώνουν ότι οι αυξήσεις στα καύσιμα έχουν ήδη επηρεάσει αρνητικά τα οικονομικά του νοικοκυριού τους.

Σημειώνεται πως η αμερικανική κυβέρνηση διαθέτει πλέον περιορισμένα εργαλεία παρέμβασης, καθώς τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί εκτεταμένα τα προηγούμενα χρόνια και σύμφωνα με πληροφορίες του CNBC, η κυβέρνηση Τραμπ καλείται πλέον «να βρει νέες και πιο παραγωγικές ιδέες για να μην προκύψει ξανά στο άμεσο μέλλον τέτοια κατάσταση ασφυκτικής πίεσης».

Νέο κύμα πληθωρισμού

Η ενεργειακή έκρηξη επαναφέρει έντονα τον φόβο του πληθωρισμού. Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το AP, οι τιμές ενέργειας αυξήθηκαν 22,7% σε ετήσια βάση, ενώ μόνο μέσα σε έναν μήνα η βενζίνη κατέγραψε άνοδο 15,6%.

Το αποτέλεσμα είναι ότι οι καταναλωτές περιορίζουν αγορές και δαπάνες. Το Reuters ανέφερε μόλις πριν λίγες ημέρες ότι μεγάλες αμερικανικές αλυσίδες λιανικής, όπως η Walmart, βλέπουν ήδη τους πολίτες να γίνονται πιο φειδωλοί λόγω του κόστους καυσίμων.

Παράλληλα, η καταναλωτική εμπιστοσύνη υποχωρεί, καθώς οι Αμερικανοί βλέπουν καθημερινά την τιμή της βενζίνης να ανεβαίνει στις αντλίες — κάτι που στις ΗΠΑ λειτουργεί ως άμεσος δείκτης οικονομικής ανασφάλειας.

Ο φόβος για τα 5 δολάρια

Οι ενεργειακοί αναλυτές προειδοποιούν ότι αν συνεχιστεί η ένταση στη Μέση Ανατολή ή υπάρξουν νέα προβλήματα στα Στενά του Ορμούζ, η βενζίνη μπορεί να περάσει πανεθνικά το όριο των 5 δολαρίων ανά γαλόνι μέσα στους επόμενους μήνες.

Η αύξηση δεν περιορίζεται μόνο στο κόστος μετακίνησης, καθώς η άνοδος της βενζίνης περνά πλέον σε τρόφιμα, μεταφορές, λιανεμπόριο και υπηρεσίες, ενώ οι οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι η «αιμορραγία στην αντλία» εξανεμίζει φορολογικές ελαφρύνσεις και αποταμιεύσεις των νοικοκυριών.