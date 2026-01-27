Η ΕΚΤ πρέπει να διατηρήσει όλες τις επιλογές ανοιχτές όσον αφορά τα επιτόκια,

«Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) θα πρέπει να διατηρήσει όλες τις επιλογές ανοιχτές με τα επιτόκια λόγω του ασταθούς παγκόσμιου πλαισίου, ιδίως στον τομέα του εμπορίου» τόνισε ο Μάρτιν Κότσερ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ενώ οι αξιωματούχοι παραμένουν «σε καλή θέση», αντιμετωπίζουν «ακόμα πολύ υψηλή» αβεβαιότητα, δήλωσε ο επικεφαλής της αυστριακής κεντρικής τράπεζας στο Bloomber σήμερα Τρίτη (27.1.2026). «Είναι σημαντικό να έχουμε πλήρη ευελιξία» και στις δύο κατευθύνσεις, είπε. «Η νομισματική πολιτική πρέπει να είναι σε θέση να αντιδράσει γρήγορα και αποφασιστικά σε κάθε είδους κίνδυνο που εμφανίζεται». Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έχουν διατηρήσει σταθερό το κόστος δανεισμού από τον Ιούνιο, θεωρώντας ότι βρίσκονται σε καλή θέση, καθώς ο πληθωρισμός κυμαίνεται γύρω από τον στόχο του 2%. Οι τελευταίες προβλέψεις της ΕΚΤ προβλέπουν μόνο μια μικρή πτώση κάτω από τον στόχο αυτό πριν από την τελική επιστροφή. Οι επενδυτές και οι οικονομολόγοι δεν προβλέπουν αλλαγή των επιτοκίων στο άμεσο μέλλον.

Οι κίνδυνοι παραμένουν, με τις απαιτήσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία και τις ανανεωμένες απειλές για δασμούς – ακόμη και αν υποχωρήσουν – να υπενθυμίζουν πόσο απότομα μπορεί να αλλάξει το σκηνικό. Στην τελευταία τους συνάντηση, οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ προέτρεψαν επίσης σε απόλυτη ευελιξία σε περίπτωση αλλαγής των προοπτικών ή σημαντικού σοκ, σύμφωνα με μια αναφορά που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα.

«Θέλουμε να είμαστε σε θέση να αντιδράσουμε γρήγορα σε οτιδήποτε συμβεί», δήλωσε ο Κότσερ. «Το είδαμε αυτό την περασμένη εβδομάδα με τις επιπλέον απειλές για επιβολή δασμών. Πρέπει λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί. Μπορεί να υπάρξουν κάποιες επιπτώσεις. Μπορεί να υπάρξουν επιπτώσεις στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας».

Η ευρωζώνη αναμένεται να αναπτυχθεί κατά περισσότερο από 1% φέτος, χάρη εν μέρει στις κυβερνητικές δαπάνες για υποδομές και άμυνα στη Γερμανία και αλλού. Οι επιχειρηματικές έρευνες της S&P Global την περασμένη εβδομάδα έδειξαν ότι ο ιδιωτικός τομέας διατήρησε μέτρια ανάπτυξη τον Ιανουάριο.

Ο πληθωρισμός, εν τω μεταξύ, υποχώρησε στο 1,9% τον Δεκέμβριο και αναμένεται να επιβραδυνθεί περαιτέρω στην αρχή του έτους. Ωστόσο, οι υποκείμενες πιέσεις στις τιμές παρέμειναν πιο επίμονες, ειδικά στον τομέα των υπηρεσιών.

«Όσο παρατηρούμε μια μικρή απόκλιση από τον στόχο, νομίζω ότι είμαστε εντάξει», δήλωσε ο Κότσερ. «Αλλά αν υπάρχει, προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, σαφής κίνηση και λαμβάνουμε όλο και περισσότερα δεδομένα προς αυτή την κατεύθυνση, τότε είναι σημαντικό να την παρακολουθούμε στενά και να είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε».

Όσον αφορά τη συναλλαγματική ισοτιμία, ο Κότσερ δήλωσε ότι η ΕΚΤ πρέπει να παρακολουθεί τυχόν περαιτέρω ενίσχυση του ευρώ μετά την άνοδο του κοινού νομίσματος.

«Αυτό που πρέπει να παρακολουθήσουμε τώρα, τις επόμενες εβδομάδες και μήνες, είναι αν η ανατίμηση θα συνεχιστεί και ίσως ακόμη και επιταχυνθεί», δήλωσε. «Προς το παρόν, δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο. Ωστόσο, φυσικά, τα γεγονότα που συνέβησαν τις τελευταίες ημέρες συνέβαλαν σε κάποια ανησυχία».