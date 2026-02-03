Διεθνή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ερευνά πιθανές κακές πρακτικές της Goldwind σε θέματα ανταγωνισμού

Στο επίκεντρο περιπτώσεις επιδοτήσεων από τρίτες χώρες που στρεβλώνουν την εσωτερική αγορά
REUTERS
REUTERS / Dado Ruvic

Την έναρξη έρευνας για τον κινεζικό κατασκευαστή ανεμογεννητριών Goldwind ανακοίνωσε σήμερα (3.2.2026) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λόγω υποψιών ότι έλαβε ξένες επιδοτήσεις που ενδέχεται να στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά της ΕΕ.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπάρχουν προκαταρκτικές ενδείξεις ότι η Goldwind, με έδρα τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, μπορεί να έχει επωφεληθεί από ξένες επιδοτήσεις, όπως επιχορηγήσεις, φορολογικά μέτρα και ευνοϊκή χρηματοδότηση υπό μορφή δανείων.

Οι επιδοτήσεις αυτές ενδέχεται να έχουν βελτιώσει αθέμιτα την ανταγωνιστική της θέση στην αγορά της ΕΕ, επηρεάζοντας αρνητικά τον ανταγωνισμό στον τομέα της προμήθειας ανεμογεννητριών και συναφών υπηρεσιών. Η Goldwind δραστηριοποιείται στην ΕΕ κυρίως μέσω της θυγατρικής της Vensys, καθώς και άλλων εταιρειών του ομίλου, στους τομείς της κατασκευής, της έρευνας και ανάπτυξης, των πωλήσεων και της συντήρησης ανεμογεννητριών.

Η Επιτροπή ξεκίνησε αυτή την έρευνα αυτεπαγγέλτως τον Απρίλιο του 2024, με την αποστολή αιτημάτων παροχής πληροφοριών σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον αιολικό τομέα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Goldwind. Με βάση τα έως τώρα στοιχεία, η Επιτροπή έκρινε ότι συντρέχουν επαρκείς λόγοι για την έναρξη εις βάθος έρευνας, η οποία δεν προδικάζει το τελικό της αποτέλεσμα.

Στο πλαίσιο της έρευνας, η Επιτροπή θα αξιολογήσει κατά πόσον τα προκαταρκτικά ευρήματα επιβεβαιώνονται. Με την ολοκλήρωσή της, η Επιτροπή μπορεί να αποδεχθεί δεσμεύσεις από την εταιρεία, εφόσον αυτές αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τη στρέβλωση, να επιβάλει επανορθωτικά μέτρα ή να εκδώσει απόφαση ότι δεν συντρέχει λόγος παρέμβασης εάν δεν επιβεβαιωθούν οι ανησυχίες της Επιτροπής περί αθέμιτου ανταγωνισμού.

«Στόχος της Επιτροπής είναι να υιοθετήσει την τελική απόφαση το Φεβρουάριο του 2027, κάτι το οποίο εξαρτάται και από το πόσο συνεργάσιμη είναι η εταιρεία», διευκρίνισε ο αρμόδιος εκπρόσωπος, Ρικάρντο Καρντόζο. Ο κανονισμός της ΕΕ για τις ξένες επιδοτήσεις εφαρμόζεται από τον Ιούλιο του 2023 και παρέχει στην Επιτροπή την εξουσία να διερευνά περιπτώσεις επιδοτήσεων από τρίτες χώρες που στρεβλώνουν την εσωτερική αγορά, με στόχο τη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού.

Διεθνή
