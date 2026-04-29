Η Fed διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια για 3η διαδοχική συνεδρίαση και την τελευταία του Πάουελ

Μια διχασμένη Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) διατήρησε τελικά σήμερα (29.4.2026) το βασικό επιτόκιό της αμετάβλητο, καθώς οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής προσπαθούσαν να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις του επίμονου πληθωρισμού και εν αναμονή της επικείμενης αλλαγής ηγεσίας στην κεντρική τράπεζα.

Στην τελευταία συνεδρίαση του προέδρου Τζέρομ Πάουελ, η Επιτροπή Ομοσπονδιακής Αγοράς (FOMC) της Fed, που καθορίζει τα επιτόκια, ψήφισε να διατηρήσει το βασικό επιτόκιο χρηματοδότησης σε εύρος μεταξύ 3,5% και 3,75%. Οι αγορές είχαν προεξοφλήσει 100% πιθανότητα να μην υπάρξει αλλαγή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτή είναι η τρίτη διαδοχική συνεδρίαση που τα επιτόκια έμειναν αμετάβλητα σε αυτό το επίπεδο.

Ωστόσο, η συνεδρίαση έλαβε δραματική τροπή. Εν μέσω των προσδοκιών για μια συνηθισμένη ψηφοφορία για τη διατήρηση του βασικού επιτοκίου σταθερού, η FOMC αντίθετα διχάστηκε με ψήφους 8-4, με τα μέλη να εκφράζουν διαφορετικούς λόγους για την ψήφο τους. Η τελευταία φορά που τέσσερα μέλη της FOMC διαφώνησαν ήταν τον Οκτώβριο του 1992.

Ο διοικητής Stephen Miran, όπως έχει κάνει από την ένταξή του στην κεντρική τράπεζα τον Σεπτέμβριο του 2025, διαφώνησε υπέρ μιας μείωσης κατά ένα τέταρτο του ποσοστού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι άλλες τρεις αρνητικές ψήφοι προήλθαν από τους περιφερειακούς προέδρους Beth Hammack του Κλίβελαντ, Neel Kashkari της Μινεάπολης και Lorie Logan του Ντάλας. Δήλωσαν ότι συμφωνούσαν με τη διατήρηση, αλλά «δεν υποστήριζαν τη συμπερίληψη μιας τάσης χαλάρωσης στην ανακοίνωση αυτή τη στιγμή».

Οι Hammack, Kashkari και Logan, μαζί με αρκετούς άλλους αξιωματούχους της Fed, έχουν προειδοποιήσει για τους κινδύνους της επίμονης πληθωρισμού. Οι υψηλότερες τιμές προμηνύουν υψηλότερα επιτόκια για τη Fed, η οποία ακολουθεί μια πολιτική χαλάρωσης από τα τέλη του 2025.

Στελέχη της Fed κατά τη συνεδρίαση του Μαρτίου ανέφεραν ότι προβλέπουν μία μείωση φέτος και μία ακόμη το 2027, με αποτέλεσμα το επιτόκιο των διαθεσίμων να μειωθεί στο αναμενόμενο «ουδέτερο» επίπεδο, γύρω στο 3,1%.

Η απόφαση αυτή σηματοδότησε την τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση κατά την οποία η επιτροπή επέλεξε να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα – μετά από τρεις συνεχόμενες μειώσεις πέρυσι. Κατά το μεγαλύτερο μέρος της οκταετούς θητείας του ως προέδρου, ο Πάουελ κατάφερε να διατηρήσει ισχυρή συναίνεση μεταξύ των μελών της επιτροπής, ακόμη και όταν η Fed αγωνιζόταν να περιορίσει τον πληθωρισμό και να αντισταθεί στις έντονες πολιτικές πιέσεις του Λευκού Οίκου.