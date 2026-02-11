Η Φον ντερ Λάιεν ζητά απλοποίηση των ρυθμιστικών κανόνων για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας

Η Ευρώπη πρέπει να εξαφανίσει τα εσωτερικά προσκόμματα για την ανταγωνιστικότητά της αν θέλει να γίνει «πραγματικός παγκόσμιος γίγαντας» , δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κατά την ομιλία της ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πριν από την αυριανή (12.02.2026) ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής.

Αναφερόμενη στο παράδειγμα του υπερβολικού κατακερματισμού του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού τομέα, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προέτρεψε για την ταχύτερη ολοκλήρωση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς και την εξαφάνιση κάθε ενός από τα προσκόμματα που βλάπτουν την οικονομική δραστηριότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Οι επιχειρήσεις μας έχουν ανάγκη από κεφάλαια άμεσα. Αυτό πρέπει να το κάνουμε αυτόν τον χρόνο», είπε απευθυνόμενη στους ευρωβουλευτές και προτρέποντας για την συνομολόγηση συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου και για την απλοποίηση των ρυθμιστικών κανόνων ώστε να απελευθερωθεί το αναπτυξιακό δυναμικό της οικονομίας.

Οι ηγέτες των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνέρχονται αύριο στο κάστρο του Άλντεν Μπίζεν στο Βέλγιο σε μία ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής αφιερωμένη στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Πολλοί από αυτούς, ανάμεσά τους η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, θα συμμετάσχουν σήμερα σε σύνοδο των στελεχών της ευρωπαϊκής βιομηχανίας στην Αμβέρσα.

Ανάμεσα στα θέματα που θα συζητηθούν σε αυτές τις συνόδους, η εγκαθίδρυση ενός προτιμησιακού καθεστώτος για το «made in Europe» που θα υποχρεώνει τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν δημόσιους πόρους να προμηθεύονται κατά κύριο λόγο εξαρτήματα κατασκευασμένα στην Ευρώπη.

Η πρόεδρος της Κομισιόν, η οποία υπερασπίστηκε την Δευτέρα το μέτρο αυτό που υποστηρίζει η Γαλλία αλλά επικρίνεται από άλλες χώρες, διαβεβαίωσε ότι δεν τίθεται θέμα επιβολής μιας «έτοιμης» λύσης στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η πρόεδρος της Κομισιόν άνοιξε επίσης την πόρτα σε «ενισχυμένες συνεργασίες» ως προς την ανταγωνιστικότητα, δηλαδή μεταρρυθμίσεις που θα εφαρμοστούν σε χώρες που τις επιθυμούν μάλλον παρά στην κλίμακα των 27, όπως επιτρέπουν οι ευρωπαϊκές συνθήκες σε ορισμένους τομείς.

Τέλος, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επιβεβαίωσε ότι θα παρουσιάσει τον Μάρτιο σχέδιο για τη δημιουργία νέου πανευρωπαϊκού νομικού καθεστώτος για τις επιχειρήσεις που θα ονομάζεται «EU Inc».

Το καθεστώς αυτό που ονομάζεται επίσης «28ο νομικό καθεστώς» θα τους επιτρέπει να ασκούν τις δραστηριότητές του στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς επιπλέον γραφειοκρατικές διαδικασίες και δαπάνες.