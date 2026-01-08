Διεθνή

Η Goldman Sachs προβλέπει ότι οι καταναλωτές στις ΗΠΑ θα ενισχύσουν το ευρύτερο ράλι των μετοχών το 2026

Η Goldman Sachs εντοπίζει μετοχές που ευνοούνται από τις δαπάνες της μεσαίας τάξης σε τομείς όπως η υγειονομική περίθαλψη, υλικά και βασικά καταναλωτικά προϊόντα
Στρατηγικοί αναλυτές σε όλη τη Wall Street αναζητούν νέες μηχανές για να τροφοδοτήσουν την ανοδική αγορά στις αμερικανικές μετοχές, εν μέσω ανησυχιών για επιβράδυνση στο εμπόριο τεχνητής νοημοσύνης.

Μια ομάδα στην Goldman Sachs Group, με επικεφαλής τον Ben Snider, κατέληξε σε εταιρείες που επωφελούνται όταν οι καταναλωτές της μεσαίας τάξης αυξάνουν τις δαπάνες για να ανταγωνιστούν τη τεχνητή νοημοσύνη. Η ομάδα του Snider προτιμά τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης, τους παραγωγούς υλικών και τους κατασκευαστές βασικών καταναλωτικών προϊόντων. Αλλά είναι ιδιαίτερα αισιόδοξοι για εταιρείες που πωλούν πράγματα που είναι «καλό να τα έχεις» αντί για «απαραίτητα».

Σύμφωνα με το Bloomberg, η ομάδα περιλαμβάνει καταστήματα που πωλούν πολυτελή ρούχα και αξεσουάρ, κατασκευαστές ειδών οικιακής χρήσης, ταξιδιωτικούς πράκτορες και καζίνο. Η ομάδα της Goldman υποστηρίζει ότι η οικονομία των ΗΠΑ πρόκειται να επιταχυνθεί, αυξάνοντας τα κέρδη σε εταιρείες όπου η ανάπτυξη είναι σταθερή και τα περιθώρια κέρδους είναι μικρά – μια ομάδα που έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες από τον Οκτώβριο.

«Οι μετοχές που εκτίθενται σε καταναλωτικές δαπάνες μεσαίου εισοδήματος είναι ιδιαίτερα ελκυστικές», έγραψε η ομάδα του Snider σε σημείωμα προς τους επενδυτές στις 6 Ιανουαρίου. «Η αξία θα συνεχίσει να υπεραποδίδει στις αρχές του 2026. Οι καταναλωτές μεσαίου εισοδήματος θα βιώσουν επιτάχυνση στην αύξηση του πραγματικού εισοδήματος, η οποία θα πρέπει να μεταφραστεί σε βελτιωμένη αύξηση των πωλήσεων».

Ο Δείκτης S&P Retail Select Industry, ο οποίος περιλαμβάνει εταιρείες όπως οι Carmax, Etsy και Academy Sports & Outdoors, έχει αυξηθεί κατά 3,5% από την αρχή του έτους και 8,8% από τις αρχές Νοεμβρίου, όταν ξεκίνησε η περίοδος αγορών των διακοπών.

Οι άνθρωποι της Goldman Sachs αναμένουν ότι οι καταναλωτές θα ωθηθούν από την εξασθένηση των αντιξοοτήτων που προκαλούν οι δασμοί του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τη σταθεροποίηση της αγοράς εργασίας και τις φορολογικές ελαφρύνσεις από τη σημαντική νομοθεσία της κυβέρνησης πέρυσι.

Η έκκληση έρχεται καθώς οι επενδυτές αναζητούν εναλλακτικές λύσεις στο εμπόριο τεχνητής νοημοσύνης που τροφοδοτεί τις αγορές τα τελευταία τρία χρόνια, με επικεφαλής τους τεχνολογικούς γίγαντες Magnificent 7.

Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg αναμένουν ότι η οικονομία των ΗΠΑ θα αναπτυχθεί στο 2,1% φέτος, με ώθηση από τις καταναλωτικές δαπάνες. Αυτό έχει οδηγήσει τους επενδυτές σε μετοχές που έχουν σημειώσει πτώση τα τελευταία χρόνια.

«Υπάρχει μια ανατιμολόγηση της οικονομικής ανάπτυξης υψηλότερα», δήλωσε ο Charlie McElligott, μακροοικονομικός στρατηγικός αναλυτής πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων στην Nomura Securities International. Εάν συμβεί αυτό, είναι καλό οιωνό για πιο παραδοσιακούς τομείς αξίας, είπε ο ίδιος.

«Βλέπετε τους ανθρώπους να αρχίζουν να εναλλάσσονται προς τα υψηλότερα τμήματα της αγοράς με βήτα», είπε ο McElligott, αναφερόμενος σε μια ασταθή ομάδα της χρηματιστηριακής αγοράς, η οποία συχνά συνδέεται στενά με την τύχη των καταναλωτών των κύριων εμπορικών δρόμων στις ΗΠΑ.

Ένας πρώιμος νικητής από μια πιθανή εναλλαγή ήταν η Dick’s Sporting Goods, η εταιρεία που εδρεύει στην Κοραόπολις της Πενσυλβάνια και προμηθεύει μπαστούνια του γκολφ, ποδοσφαιρικά παπούτσια και ρακέτες του τένις. Η Dick’s είχε ένα δυνατό ξεκίνημα το 2026, με τις μετοχές της να σημειώνουν άνοδο 6,1% στα 210,08 δολάρια σε τέσσερις ημέρες συναλλαγών, μετά από πτώση 13% πέρυσι.

