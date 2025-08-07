Συμβαίνει τώρα:
Η Κεντρική Τράπεζα της Κίνας συνεχίζει να συγκεντρώνει χρυσό μετά από 9 μήνες σερί αγορών

Τα αποθέματα χρυσού της κεντρικής τράπεζας αυξήθηκαν κατά 60.000 ουγγιές τρούα (μονάδα μέτρησης χρυσού) και ανέρχονται πλέον συνολικά σε 73,96 εκατομμύρια ουγγιές τρούα
Μπάρες χρυσού
Τα αποθέματά της σε χρυσό αύξησε τον Ιούλιο η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας, σηματοδοτώντας τον ένατο συνεχόμενο μήνα αγορών. Αυτή η στρατηγική κίνηση βοηθά την Κίνα να διαφοροποιήσει τα αποθεματικά της και να μειώσει την εξάρτησή της από το αμερικανικό δολάριο.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύτηκαν την Πέμπτη, τα αποθέματα χρυσού της κεντρικής τράπεζας αυξήθηκαν κατά 60.000 ουγγιές τρούα (μονάδα μέτρησης χρυσού) και ανέρχονται πλέον συνολικά σε 73,96 εκατομμύρια ουγγιές τρούα. Από τον Νοέμβριο, οπότε και ξεκίνησε το τρέχον κύμα αγορών, η Κίνα έχει αγοράσει περίπου 36 τόνους χρυσού, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η τιμή του χρυσού έχει κινηθεί μέσα σε ένα στενό εύρος από τον Απρίλιο, όταν σημείωσε ρεκόρ τιμής πάνω από 3.500 δολάρια ανά ουγγιά. Οι αγορές από κεντρικές τράπεζες, όπως της Κίνας, είναι ένας από τους βασικούς λόγους που η τιμή του χρυσού έχει ενισχυθεί κατά 30% φέτος.

Αν και αναμένεται να συνεχιστεί αυτή η τάση αγορών, ο ρυθμός των αγορών έχει επιβραδυνθεί λόγω των υψηλών τιμών. Η πιο πρόσφατη τιμή διαπραγμάτευσης του χρυσού είναι περίπου 3.382 δολάρια ανά ουγγιά.

