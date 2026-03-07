Η Κίνα αυξάνει τις αγορές χρυσού όσο μαίνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή 

Η κεντρική τράπεζα της Κίνας (PBοC) αγόρασε περισσότερο χρυσό τον Φεβρουάριο, επεκτείνοντας το σερί αγορών της σε 16 μήνες, καθώς ο χρυσός ανεβαίνει εν μέσω κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Η Κίνα χρησιμοποιεί τον χρυσό ως εργαλείο διεθνούς επιρροής, ενισχύοντας τη νομισματική της ανεξαρτησία και ως εναλλακτική στην κυριαρχία του δολαρίου.

Ενισχύει τη διεθνή αξιοπιστία του γουάν, συνδέοντάς το με φυσικό απόθεμα αξίας και μειώσει την εξάρτησή της από το δολάριο, σε μια εποχή αστάθειας όπου οι αμερικανικές κινήσεις, οι κυρώσεις και ο έλεγχος των διεθνών ροών κεφαλαίου χρησιμοποιούνται ως πολιτικό όπλο.

Ο χρυσός που κατέχει η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας αυξήθηκε κατά 30.000 ουγγιές τον περασμένο μήνα στα 74,22 εκατομμύρια ουγγιές, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν το Σάββατο. Η αγορά επεκτείνει τον τελευταίο γύρο συσσώρευσης που ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2024.

Παρά τις πρόσφατες μειώσεις, ο χρυσός έχει κερδίσει έδαφος τις τελευταίες εβδομάδες (5.120 δολάρια την Παρασκευή 6.3.2026), ανακτώντας τις δυνάμεις για κίνηση πάνω από τα 5.000 δολάρια ανά ουγγιά. Οι επενδυτές αναζητούσαν ασφαλέστερα περιουσιακά στοιχεία μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, εντείνοντας τους γεωπολιτικούς κινδύνους στη Μέση Ανατολή.

Οι αγορές χρυσού από τις παγκόσμιες κεντρικές τράπεζες επιβραδύνθηκαν στις αρχές του έτους, λόγω της αυξημένης μεταβλητότητας. Οι καθαρές αγορές, με επικεφαλής τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ασίας, ανήλθαν σε πέντε τόνους τον Ιανουάριο, σε σύγκριση με έναν 12μηνο μέσο όρο 27 τόνων.

Ορισμένες χώρες έχουν επίσης πουλήσει χρυσό πρόσφατα, αλλά οι αγορές εξακολουθούν να υπερτερούν των πωλήσεων. Ο επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Πολωνίας – του μεγαλύτερου αγοραστή χρυσού στον κόσμο – υπέβαλε πρόταση για την πώληση αποθεμάτων χρυσού για τη χρηματοδότηση αμυντικών δαπανών, ενώ τόσο οι κεντρικές τράπεζες της Ρωσίας όσο και της Βενεζουέλας έχουν πουλήσει χρυσό τους τελευταίους μήνες.