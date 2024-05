Η κυβέρνηση της Κίνας επενδύει περισσότερα χρήματα από ποτέ στην προώθηση της τοπικής βιομηχανίας ημιαγωγών (τσιπ). Το ταμείο κρατικής χρηματοδότησης για τη βιομηχανία, το λεγόμενο Big Fund, θα αυξηθεί μαζικά κατά σχεδόν 44 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως ανακοινώθηκε σήμερα (27.05.24).

Ο αρχηγός του κράτους της Κίνας Xi Jinping θέλει να καταστήσει τη χώρα λιγότερο εξαρτημένη από την ξένη τεχνολογία – και ως εκ τούτου λιγότερο ευάλωτη στις δυτικές τεχνολογικές κυρώσεις. Το εθνικό ταμείο για την προώθηση της βιομηχανίας τσιπ διαδραματίζει κεντρικό ρόλο σε αυτό, σημειώνει η Handelsblatt.

Σε προηγούμενους γύρους χρηματοδότησης το 2014 και το 2019, το κρατικό επενδυτικό ταμείο είχε ήδη αντλήσει το ισοδύναμο περίπου 43 δισεκατομμυρίων ευρώ συνολικά. Το γεγονός ότι τόσα πολλά χρήματα πρόκειται τώρα να εισρεύσουν σε αυτήν τη βιομηχανία δείχνει και πάλι πόσο σοβαρά θέλει το Πεκίνο να καλύψει τη διαφορά.

Ο μεγαλύτερος επενδυτής είναι το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά οι κρατικές τράπεζες και, για πρώτη φορά, οι εταιρείες συμμετείχαν επίσης στον τρίτο γύρο χρηματοδότησης. Αυτό φαίνεται από μια δημοσίευση της βάσης δεδομένων της κινεζικής εταιρείας Tianyancha.

Η μαζική κρατική χρηματοδότηση είναι κυρίως μια αντίδραση στις αμερικανικές τεχνολογικές κυρώσεις. Τον Οκτώβριο του 2022, η κυβέρνηση των ΗΠΑ είχε επιβάλει περιορισμούς στις εξαγωγές, τους οποίους ενίσχυσε ξανά ένα χρόνο αργότερα. Οι κινεζικές εταιρείες δεν έχουν πλέον πρόσβαση σε ημιαγωγούς υψηλής ποιότητας. Επιπλέον, κατασκευαστές όπως η ASML από τις Κάτω Χώρες δεν επιτρέπεται πλέον να προμηθεύουν τα υπερσύγχρονα μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας για την παραγωγή τσιπ στην Κίνα.

Το γεγονός ότι η Κίνα αποκαλύπτει τόσο ανοιχτά λεπτομέρειες σχετικά με το ταμείο τσιπ είναι αρκετά αξιοσημείωτο. Μέχρι στιγμής, η κυβέρνηση ήταν πολύ απρόθυμη να παράσχει τέτοιες πληροφορίες. Στο παρελθόν, πρωτοβουλίες βιομηχανικής πολιτικής, όπως το Ταμείο, έχουν ληφθεί από αμερικανούς πολιτικούς ως απόδειξη αθέμιτων κρατικών επιδοτήσεων.

Αλλά προφανώς οι εντάσεις με τις ΗΠΑ έχουν γίνει τόσο μεγάλες που η Κίνα αλλάζει τώρα τη στάση της. Επιπλέον, οι δυτικές κυβερνήσεις επενδύουν επίσης δισεκατομμύρια στην προώθηση της εγχώριας βιομηχανίας τσιπ.

Οι ΗΠΑ θέλουν να επεκτείνουν τις τεχνολογικές κυρώσεις κατά της Κίνας

Η μυστικότητα του Πεκίνου ήταν επίσης ελάχιστα χρήσιμη στο παρελθόν και οι ΗΠΑ αύξησαν περαιτέρω την πίεση τους τελευταίους μήνες. Οι δυτικές εταιρείες δεν θα πρέπει πλέον να προμηθεύουν ανταλλακτικά για μηχανές παραγωγής τσιπ και δεν θα πρέπει πλέον να επιτρέπεται η συντήρησή τους. Οι ΗΠΑ ελπίζουν σε μια συμφωνία στη σύνοδο κορυφής της G7 τον Ιούνιο.

Για μεγάλο χρονικό διάστημα, η κυβέρνηση της Κίνας προσπαθεί να δαπανήσει δισεκατομμύρια δολάρια για να οικοδομήσει μια ανεξάρτητη, ανταγωνιστική βιομηχανία για την παραγωγή ημιαγωγών υψηλής τεχνολογίας. Ήδη από το 2015, στο πλαίσιο της στρατηγικής βιομηχανικής πολιτικής «Made in China 2025», είχε θέσει ως στόχο την παραγωγή περίπου του 70% των απαιτούμενων ημιαγωγών τοπικά έως το 2025.

Οι καταστροφικές συνέπειες των κυρώσεων που επέβαλε ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον κινεζικό προμηθευτή εξοπλισμού πληροφορικής Huawei συγκλόνισαν επίσης το Πεκίνο. Η πολιτική ηγεσία προσπάθησε να μειώσει την τεχνολογική εξάρτηση από ξένες χώρες.

Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες, η Κίνα δεν έχει ακόμη καταφέρει να καλύψει τη διαφορά – πιθανώς και επειδή μέρος του κρατικού χρήματος έχει εισρεύσει σε λάθος κανάλια. Πέρυσι, για παράδειγμα, ένα σκάνδαλο διαφθοράς συγκλόνισε το εθνικό ταμείο τσιπ.

Η Huawei σε κεντρικό ρόλο

Η έλλειψη επιτυχίας της βιομηχανικής πολιτικής της Κίνας στην οικοδόμηση της εγχώριας βιομηχανίας ημιαγωγών και οι κυρώσεις των ΗΠΑ οδήγησαν την κυβέρνηση να ευθυγραμμίσει εκ νέου την προώθηση του τομέα, εξήγησε πρόσφατα ο εμπειρογνώμονας τεχνολογίας Paul Triolo του αμερικανικού think tank Center for Strategic and International Studies (CSIS) στο περιοδικό “American Affairs”.

Ο Triolo περιγράφει τη νέα στρατηγική ως «Βιομηχανική Πολιτική Ημιαγωγών 3. 0 της Κίνας». Το σημαντικότερο μέρος είναι οι συμπράξεις δημόσιου – ιδιωτικού τομέα. Στο επίκεντρο αυτού είναι ο προμηθευτής εξοπλισμού πληροφορικής Huawei, ο οποίος είναι αμφιλεγόμενος στη Δύση. Η εταιρεία είναι «μακράν ο σημαντικότερος οδηγός του ιδιωτικού τομέα», τονίζει ο Triolo.

Μια εκτίμηση που συμμερίζεται και η Antonia Hmaidi της γερμανικής δεξαμενής σκέψης Merics. Η Huawei διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στην «εθνική ομάδα» ανάπτυξης τσιπ της Κίνας. Η εταιρεία κυριαρχεί στην παραγωγή τσιπ και προσπαθεί να εντοπίσει ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού, γράφει σε πρόσφατη ανάλυση. Αυτό είναι ελάχιστα ορατό στον έξω κόσμο. Η Huawei κρύβει τις συμμετοχές της και «συχνά λειτουργεί με διαφορετικό όνομα εταιρείας».

Η καθαρή κινεζική αλυσίδα εφοδιασμού είναι ο στόχος

Δεδομένου ότι η εταιρεία έχει αποκοπεί από ημιαγωγούς με αμερικανική τεχνολογία από το 2019 ως αποτέλεσμα των κυρώσεων των ΗΠΑ, συνεργάζεται εδώ και αρκετό καιρό με τον κορυφαίο κινεζικό παραγωγό ημιαγωγών SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation).

Επιπλέον, η Huawei έχει επενδύσει σε δώδεκα εταιρείες στην αλυσίδα εφοδιασμού ημιαγωγών μέσω της επενδυτικής εταιρείας Hubble Technology Investment, όπως αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων Bloomberg σχετικά με την Tianyancha.

Ο προμηθευτής εξοπλισμού πληροφορικής υποστηρίζεται από ένα δίκτυο κρατικών εταιρειών, συμπεριλαμβανομένου ενός επενδυτικού ταμείου της τοπικής κυβέρνησης Shenzhen. Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί μια καθαρά κινεζική αλυσίδα εφοδιασμού για την παραγωγή τσιπ υψηλής τεχνολογίας.

Η Huawei «σχεδόν σίγουρα έχει επίσης καταβάλει τις δικές της προσπάθειες για να δημιουργήσει μια καθαρά κινεζική διαδικασία παραγωγής», λέει ο εμπειρογνώμονας του CSIS, Triolo. Αυτό είναι πιθανό να βρίσκεται στη νότια κινεζική τεχνολογική μητρόπολη Shenzhen. Σύμφωνα με γνώστες της βιομηχανίας, η εταιρεία διαθέτει ήδη μια γραμμή παραγωγής 28 νανομέτρων και τώρα εργάζεται για την παραγωγή τσιπ 14 νανομέτρων.

Η Huawei ερευνά επίσης προηγμένες μηχανές παραγωγής τσιπ. Σε αυτόν τον τομέα, ωστόσο, οι κινεζικές εταιρείες θα ήταν πιθανώς χρόνια πίσω από τους ηγέτες της βιομηχανίας όπως η ASML, αλλά και ιαπωνικές εταιρείες όπως η Nikon και η Canon. Η Κίνα δεν έχει πλέον πρόσβαση στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις παραγωγής τσιπ ως αποτέλεσμα των τεχνολογικών κυρώσεων.

Η Huawei αναπτύσσει smartphone με δυνατότητα 5G

Η Huawei προκάλεσε σάλο τον περασμένο Οκτώβριο, όταν παρουσίασε το νέο high-end smartphone Mate 60 Pro – κατά τη διάρκεια επίσκεψης της υπουργού Εμπορίου των ΗΠΑ Gina Raimondo. Παρά τις κυρώσεις των ΗΠΑ, η Huawei κατάφερε να αναπτύξει ένα smartphone με δυνατότητα 5G που μπορεί να ανταγωνιστεί τεχνολογικά το κορυφαίο μοντέλο της Apple.

Όπως έγινε γνωστό αργότερα, η συσκευή περιέχει έναν επεξεργαστή 7 νανομέτρων από τον κινεζικό κατασκευαστή τσιπ SMIC που ονομάζεται Kirin 9000. Αυτό εξέπληξε πολλούς ειδικούς. Με τις κυρώσεις τους, οι ΗΠΑ ήθελαν πραγματικά να εμποδίσουν την Κίνα να αποκτήσει πρόσβαση σε ημιαγωγούς μεγέθους 14 νανομέτρων ή μικρότερου.

Το επόμενο έτος θα δείξει εάν ο κατασκευαστής SMIC θα καταφέρει να κλιμακώσει με επιτυχία την παραγωγή ημιαγωγών με επτά ή ακόμα και πέντε νανόμετρα. Ή αν η Huawei θα βρει άλλους τρόπους για να συσκευάσει περισσότερη υπολογιστική ισχύ σε ένα τσιπ.

Ωστόσο, δεδομένου ότι οι ΗΠΑ παρακολουθούν τις εξελίξεις στην τεχνολογική βιομηχανία της Κίνας με μάτια αετού, πολλές λεπτομέρειες κρατούνται μυστικές. Ως εκ τούτου, είναι δύσκολο για τους εμπειρογνώμονες να αξιολογήσουν την πραγματική πρόοδο. Επιπλέον, οι Κινέζοι παραγωγοί ημιαγωγών – σε αντίθεση με τους κατασκευαστές από τις δυτικές χώρες – δεν χρειάζεται απαραίτητα να κατασκευάζουν κερδοφόρα. Μπορούν να υπολογίζουν σε μόνιμη, υψηλή κρατική στήριξη.

Οι μετοχές των μεγάλων κατασκευαστών τσιπ της Κίνας αυξήθηκαν τη Δευτέρα. Οι μετοχές της SMIC, του μεγαλύτερου κατασκευαστή τσιπ της Κίνας, αυξήθηκαν έως και 5,4% στο Χονγκ Κονγκ. Η Hua Hong Semiconductor ανέβηκε περισσότερο από έξι τοις εκατό.