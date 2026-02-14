Η Κίνα καλεί την Alibaba και άλλες πλατφόρμες να σταματήσουν τον «πόλεμο τιμών»

Η ρυθμιστική αρχή της αγοράς της Κίνας κάλεσε τις μεγάλες εταιρείες διαδικτυακών πλατφορμών την Παρασκευή (13.2.2026), δίνοντάς τους εντολή να συμμορφωθούν με τους νόμους και τους κανονισμούς και να περιορίσουν τις προωθητικές πρακτικές που συντηρούν τον πόλεμο τιμών.

Η Κρατική Διοίκηση Ρύθμισης της Αγοράς (State Administration for Market Regulation) κάλεσε εταιρείες που αναπτύσσουν πλατφόρμες όπως Alibaba, Doujin και Meituan και τους είπε να εξαλείψουν όλες τις μορφές του λεγόμενου ανταγωνισμού «τύπου εναλλαγής», σύμφωνα με δήλωση που δημοσιεύτηκε στον επίσημο λογαριασμό Wechat της Αρχής.

Ο «ανταγωνισμός τύπου εναλλαγής» (Involution-style competition), αναφέρεται σε έναν αγώνα των εταιρειών που σπαταλά πόρους χωρίς να βελτιώνει την παραγωγικότητα και συχνά πιέζει την κερδοφορία. Ουσιαστικά αφορά σε έντονες, παράλογες και σχεδόν αυτοκαταστροφικές μάχες της αγοράς σε κινεζικές βιομηχανίες που χαρακτηρίζονται από πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, αδιάκοπες μειώσεις τιμών και μειωμένες αποδόσεις. Πρόκειται για μια μάχη που δίνουν οι εταιρείες, συχνά υποστηριζόμενες από επενδύσεις που επιδοτούνται από την τοπική αυτοδιοίκηση, περιορίζοντας τα περιθώρια κέρδους και διατηρώντας στάσιμους μισθούς αντί να προωθούν γνήσια καινοτομία.

Οι μεγαλύτερες εταιρείες που κυριαρχούν στην αγορά πιέζουν τους προμηθευτές και τους διανομείς να μειώσουν το κόστος, μετακυλίοντας την πίεση στην αλυσίδα εφοδιασμού. Βασικό χαρακτηριστικό του ανταγωνισμού τύπου εναλλαγής είναι ο άγριος πόλεμος τιμών καθώς οι εταιρείες μειώνουν δραστικά τις τιμές για να κερδίσουν μερίδιο αγοράς, συχνά πουλώντας κάτω από το κόστος.

Πολλοί τομείς πλήττονται από αυτές τις πρακτικές στην Κίνα, μεταξύ των οποίων η αυτοκινητοβιομηχανία, τα ηλιακά πάνελ και η τεχνολογία.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, οι Baidu, Tencent, JD.com και Taobao Flash Sales ήταν επίσης μεταξύ των εταιρειών που κλήθηκαν στη συνάντηση της ρυθμιστικής αρχής.