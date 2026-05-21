Κίνα – Ρωσία: Στον «πάγο» η συμφωνία για το νέο ρωσικό αγωγό φυσικού αερίου

Μέσα σε σχεδόν μια εβδομάδα ο Κινέζος πρόεδρος, Σι Τζινπίνγκ φιλοξένησε στην χώρα του τόσο τον Ντόναλντ Τραμπ, όσο και τον Βλαντιμίρ Πούτιν, προβάλλοντας την εικόνα μιας ισχυρής παγκόσμιας δύναμης.

Ο Σι και ο Πούτιν έθεσαν στην ατζέντα (μεταξύ άλλων) την υλοποίηση του έργου για τον αγωγό του φυσικού αερίου «Power of Siberia 2», ένα έργο το οποίο θα συμπλήρωνε τον ήδη υπάρχοντα αγωγό «Power of Siberia 1», ο οποίος μεταφέρει περίπου 38 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου από την Ρωσία στην Κίνα ετησίως.

Τι προβλέπει ο «Power of Siberia 2» και ποιες είναι οι διαφωνίες

Η κατασκευή του συγκεκριμένου αγωγού φυσικού αερίου χαρακτηρίζεται από πολλούς ως ένα από τα σημαντικότερα ενεργειακά σχέδια που συζητούν εδώ και χρόνια η Ρωσία και η Κίνα. Ο αγωγός μήκους 2.600 χλμ. προβλέπεται να μεταφέρει έως 50 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ρωσικού φυσικού αερίου ετησίως από τα κοιτάσματα της Σιβηρίας προς τη Κίνα, μέσω Μογγολίας.

Η Μόσχα και το Πεκίνο υπέγραψαν ένα δεσμευτικό μνημόνιο για την προώθηση της κατασκευής τον Σεπτέμβριο του 2025, αλλά τα προβλήματα παραμένουν δυσεπίλυτα.

Βασικά ζητήματα όπως η τιμολόγηση του φυσικού αερίου παραμένουν άλυτα και οι αναλυτές αναμένουν ότι οι διαπραγματεύσεις θα μπορούσαν να διαρκέσουν χρόνια, σύμφωνα με το Reuters.

Eκτός από την τιμολόγηση, οι όροι χρηματοδότησης και το χρονοδιάγραμμα παράδοσης παραμένουν επίσης σημαντικά «αγκάθια». Το Πεκίνο δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα την επίτευξη συμφωνίας, καθώς όλα δείχνουν ότι οι βασικές διαφωνίες δεν έχουν λυθεί.

Σε μια εύθραυστη γεωπολιτική περίοδο με δύο ενεργούς πολέμους που επηρεάζουν άμεσα τις τιμές σε ενέργεια και καύσιμα και με τα στενά του Ορμούζ να παραμένουν κλειστά, οποιοδήποτε έργο τέτοιου χαρακτήρα, αποκτά αυτομάτως ιδιαίτερη σημασία.

Η σημασία του έργου για τη Ρωσία

Για τη Ρωσία τα οφέλη θα είναι τεράστια, αφού εφόσον προχωρήσει το Power of Siberia 2, θα μπορεί να διοχετεύσει στην Κίνα αρκετές ποσότητες φυσικού αερίου που παλαιότερα κατευθύονταν στην Ευρώπη και μετά τις ευρωπαϊκές κυρώσεις, λόγω της εισβολής στην Ουκρανία, έμειναν αδιάθετες.

Η Ρωσία επίσης θα έχει τη δυνατότητα επίτευξης σημαντικών εσόδων, αφού οι εξαγωγές της χώρας αποτελούν σημαντικό παράγοντα για τα δημόσια οικονομικά της. Αξίζει να σημειωθεί οτι σε περίπτωση συμφωνίας για το Power of Siberia 2 τα οικονομικά οφέλη για τη Ρωσία θα είναι μεν σημαντικά, αλλά όχι τόσα όσα έφεραν οι συμφωνίες με την ΕΕ ή την Τουρκία, καθώς η Κίνα θα αξιοποιήσει στο έπακρο την διαπραγμετευτική της ισχύ για χαμηλές τιμές.

Η στάση της Κίνας

Αν και μεγάλο μέρος του ενεργειακού εφοδιασμού της Κίνας εξαρτάται από τη ναυτιλιακή οδό μέσω των Στενών του Ορμούζ που παραμένουν κλειστά, το Πεκίνο δεν φαίνεται διατεθιμένο να επκυρώσει συμφωνία χωρίς να ικανοποιηθούν οι όροι του.

Η Κίνα έχει ήδη ενισχύσει τις ενεργειακές εισαγωγές από τη Ρωσία, ως απότοκος και του κλεισίματος των Στενών, αλλά επιδιώκει να διατηρήσει ευελιξία στις πηγές προμήθειας, εκμεταλλευόμενη ταυτόχρονα την διαπραγματευτική πίεση στην οποία βρίσκεται η Ρωσία, στοχεύοντας σε συμφωνίες με χαμηλότερες τιμές.

Σε περίπτωση που η συμφωνία συναφθεί, οι δύο χώρες θα ενισχύσουν ακόμα περισσότερο την γεωπολιτική τους ισχύ, ενώ το πιο «τρομακτικό» για την Αμερική και την Ευρώπη είναι ότι θα δημιουργηθεί μια ακόμα πιο ισχυρή συμμαχία μεταξύ δύο παγκόσμιων υπερδυνάμεων.