Η Τουρκία καθησυχάζει τις αγορές μετά τη «βουτιά» στον απόηχο της καθαίρεσης του ηγέτη της αντιπολίτευσης – Ανακάμπτουν οι μετοχές

Οι κορυφαίοι οικονομολόγοι, σύμβουλοι και στελέχη του οικονομικού επιτελείου της Τουρκίας συναντώνται σήμερα Παρασκευή (22.5.2026) για να συζητήσουν μέτρα για την αναχαίτιση των αναταραχών στο χρηματιστήριο και ευρύτερα στην αγορά, μετά την δικαστική απόφαση που απομακρύνει την ηγεσία του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Οι εξελίξεις στην Τουρκία έχουν βύθισαν τις τιμές των μετοχών στο ναδίρ, αν και στην σημερινή συνεδρίαση επιχειρείται ανάκαμψη στο χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης, την ώρα που ο υπουργός Οικονομικών Μεχμέτ Σιμσέκ συγκαλεί την Επιτροπή Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με στόχο τη διασφάλιση της «αποτελεσματικής, υγιούς και απρόσκοπτης λειτουργίας» των τουρκικών αγορών, όπως αναφέρει ανακοίνωση.

Δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την Πέμπτη (21.5.2026) απομάκρυνε τον Οζγκούρ Οζέλ από τη θέση του επικεφαλής του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, γνωστού με τα αρχικά CHP και διέτασσε την επιστροφή του πρώην ηγέτη του κόμματος, Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.

Ως αποτέλεσμα, οι μετοχές σημείωσαν «βουτιά», κλείνοντας με πτώση 6,1% (BIST 100) ενώ έγιναν παρεμβάσεις εκ μέρους της κεντρικής τράπεζας για να στηρίξουν τη λίρα που διαπραγματευόταν 0,3% χαμηλότερα, στα 45,74 ανά δολάριο.

Οι συναλλαγές στο χρηματιστήριο της Τουρκίας σταμάτησαν και τα κρατικά ομόλογα υποχώρησαν απότομα καθώς πωλούνταν έως και 1,4 σεντς, επίπεδο που αντικατοπτρίζει για πολλούς τη μεγαλύτερη πτώση από τα τέλη Μαρτίου.

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής το χρηματιστήριο της Τουρκίας στην Κωνσταντινούπολη άνοιξε με απώλειες αλλά οι μετοχές ανέκαμψαν γρήγορα. Ο δείκτης BIST 100 μετά τις 10.30 (ώρα Ελλάδας) επιτάχυνε την άνοδο πάνω από τις 13.000 μονάδες με κέρδη πάνω από 1%.

Σημειώνεται ότι η δικαστική απόφαση έρχεται σε μια εύθραυστη στιγμή για την τουρκική οικονομία, καθώς ο ετήσιος πληθωρισμός επιταχύνθηκε σε πάνω από 32% τον περασμένο μήνα λόγω των επιπτώσεων του πολέμου στο Ιράν. Η κεντρική τράπεζα αύξησε την περασμένη εβδομάδα τον στόχο της για τον πληθωρισμό στο τέλος του έτους στο 24% από 16%, επικαλούμενη τον αντίκτυπο των υψηλότερων τιμών ενέργειας στην Τουρκία, η οποία είναι σημαντικός εισαγωγέας ενέργειας.

Το χρονικό

Σύμφωνα με αναλυτές, η δικαστική απόφαση αίρει ακόμη περισσότερα εμπόδια στην παράταση της διακυβέρνησης του Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ενόψει των εκλογών που έχουν προγραμματιστεί για το 2028.

Η αντιπολίτευση λέει ότι ο Ερντογάν χρησιμοποιεί το νομικό σύστημα ως όπλο για να υπονομεύσει τους αντιπάλους του, οι οποίοι φοβάται ότι θα μπορούσαν να τον νικήσουν στις κάλπες. Το CHP δήλωσε ότι θα ασκήσει έφεση σε ανώτερο δικαστήριο.

Μετά από αυτές τις εξελίξεις οι πωλήσεις συναλλάγματος της Τουρκίας έφτασαν τα 6 δισεκατομμύρια δολάρια ενώ η απόφαση δεν έγινε δεκτή με καλό μάτι από τις αγορές. Το κόστος δανεισμού της τουρκικής λίρας αυξήθηκε κοντά στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο μηνών, ένα σημάδι ότι η δικαστική απόφαση έχει αυξήσει τις ανησυχίες των επενδυτών εν μέσω αύξησης των ασφαλίστρων κινδύνου. Το πενταετές credit default swap, ένα βαρόμετρο κινδύνου, διαμορφώθηκε στις 261 μονάδες βάσης μετά από μια άνοδο 20 μονάδων βάσης χθες (21.5.2026), σύμφωνα με το Bloomberg.