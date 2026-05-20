Το γαλλικό κοινοβούλιο ενέκρινε τον υποψήφιο του Μακρόν για διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας – Με δυσπιστία το αντιμετώπισε η αντιπολίτευση

Ο υποψήφιος που είχε προτείνει ο Εμανουέλ Μακρόν για τη θέση του διοικητή της Τράπεζας της Γαλλίας, εγκρίθηκε σήμερα (20.5.2026) από το κοινοβούλιο, οπότε ο Γάλλος πρόεδρος απέφυγε μια πολιτική ήττα.

Παρ’ όλα αυτά, ο προτεινόμενος για νέος διοικητής της κεντρικής Τράπεζας της Γαλλίας, Εμανουέλ Μουλέν, κατά τη διάρκεια ακρόασης του ενώπιον της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης και της Γερουσίας υπεραμύνθηκε της ανεξαρτησίας του από τον Εμανουέλ Μακρόν, λέγοντας ότι εδώ και 30 χρόνια υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον χωρίς μεροληψίες τόσο έναντι της εκτελεστικής εξουσίας όσο και έναντι των ιδιωτικών συμφερόντων. Στην ψηφοφορία του κοινοβουλίου, 58 από του 110 βουλευτές αντιτάχθηκαν στον διορισμό του Μουλέν, αλλά ο αριθμός αυτός δεν έφτασε για να αποκλειστεί η υποψηφιότητά του.

Σημειώνεται ότι για να απορριφθεί η πρόταση του Γάλλου προέδρου θα πρέπει να ψηφίσουν κατά τα 3/5 των μελών της Γερουσίας και της Εθνοσυνέλευσης.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης είπαν ότι θα προσπαθούσαν να μπλοκάρουν τον διορισμό επειδή θεωρούν ότι ο Μουλέν είναι πολύ κοντά στον Εμανουέλ Μακρόν και θα έχει μεγάλη επιρροή για χρόνια. Το αποτέλεσμα έδειξε ότι οι κεντρώοι και οι συντηρητικοί βουλευτές που τάσσονται περισσότερο στο πλευρό του Μακρόν συσπειρώθηκαν για να αποφύγουν αυτό που θα ήταν μια οδυνηρή επίπληξη για τον πρόεδρο.

Παρόλα αυτά, η αντίθεση στον Μουλέν έφερε στο προσκήνιο τις συζητήσεις σχετικά με την ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και τη διαδικασία διορισμού των αξιωματούχων που καθορίζουν τη νομισματική πολιτική της ευρωζώνης.

Η ΕΚΤ βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή, με τους αξιωματούχους να αποφασίζουν αν θα αυξήσουν τα επιτόκια για να αποτρέψουν τις πληθωριστικές πιέσεις που προκαλεί ο πόλεμος στο Ιράν, παρότι μια τέτοια κίνηση ενδέχεται να βλάψει μια ήδη ευάλωτη οικονομία.

Στις ακροάσεις της επιτροπής σήμερα, ο Μουλέν δήλωσε ότι η απόφαση για τα επιτόκια τον Ιούνιο εξαρτάται από τα στοιχεία, και ότι η ΕΚΤ θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή ώστε να διασφαλίσει ότι οι προσδοκίες για τις τιμές θα παραμείνουν σταθερές. Ωστόσο, εξέφρασε επίσης ανησυχία για τους κινδύνους που ενέχουν τα υψηλότερα κόστη δανεισμού για την οικονομία.