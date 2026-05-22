Η SpaceX του Μασκ «τραντάζει» τις αγορές με IPO μαμούθ που στοχεύει να αντλήσει έως 2 τρισ. δολάρια

Το ιλιγγιώδες ποσό των 1,5 – 2 τρισ. δολαρίων ενδέχεται να συγκεντρώσει η SpaceX του Έλον Μασκ, ενόψει του φιλόδοξου IPO που προετοιμάζεται για το προσεχές διάστημα.

Στόχος του δισεκατομμυριούχου Έλον Μασκ είναι να μπορέσει η SpaceX να χτίσει μια ολόκληρη μελλοντική οικονομία βασιζόμενη σε ενεργειακές υποδομές που θα βρίσκονται στο διάστημα.

Η SpaceX παρουσίασε τους στόχους της για το μέλλον, με επίκεντρο την εξόρυξη αστεροειδών, ηλιακά data centers σε τροχιά και μόνιμες αποστολές στη Σελήνη και στον Άρη. Όπως εκτιμά η εταιρεία, η μεγαλύτερη μελλοντική αγορά της δεν είναι η βιομηχανία πυραύλων, με τους οποίους ασχολείται αυτή τη στιγμή, αλλά η τεχνητή νοημοσύνη, αποτιμώντας θεωρητικά τα κέρδη του εγχειρήματος σε 26,5 τρισ. δολάρια.

Το επιχειρηματικό μοντέλο της SpaceX έχει ήδη αλλάξει ριζικά, όπως επισημαίνεται σε δημοσίευμα των Financial Times, καθώς ενώ έγινε γνωστή από τις εκτοξεύσεις πυραύλων Falcon και το πρόγραμμα Starship, σήμερα το βασικό της έσοδο προέρχεται από το δορυφορικό δίκτυο παροχής ίντερνετ, Starlink. Το 2025 το Starlink έφερε πάνω από 11 δισ. δολάρια έσοδα, μετατρέποντας την εταιρεία σε έναν από τους μεγαλύτερους τηλεπικοινωνιακούς παίκτες παγκοσμίως.

Ωστόσο, η εταιρεία κατέγραψε ζημιές δισεκατομμυρίων λόγω των τεράστιων επενδύσεων στο πρόγραμμα Starship και στις AI υποδομές της, καθώς μόνο το πρώτο τρίμηνο του 2026 οι ζημιές ξεπέρασαν τα 4 δισ. δολάρια, ενώ οι κεφαλαιουχικές δαπάνες εκτοξεύθηκαν σχεδόν στα 8 δισ. δολάρια.

Το κρίσιμο στοιχείο για τους επενδυτές είναι ότι η αποτίμηση της εταιρείας δεν βασίζεται στα σημερινά οικονομικά δεδομένα αλλά στην πίστη ότι ο Μακ μπορεί να επαναλάβει το «θαύμα» της Tesla και να μετατρέψει μια φιλόδοξη ιδέα υψηλού ρίσκου σε κυρίαρχη παγκόσμια πλατφόρμα. Οι υποστηρικτές του βλέπουν τη SpaceX ως την πρώτη εταιρεία της «διαστημικής οικονομίας». Οι επικριτές μιλούν για υπερβολική αποτίμηση βασισμένη περισσότερο στη μυθολογία του Musk παρά στα θεμελιώδη στοιχεία της εταιρείας.

Το γερμανικό δίκτυο DW σημειώνει ότι το IPO μπορεί να χρηματοδοτήσει όχι μόνο την αποικία στον Άρη αλλά και να κάνει τον Elon Musk τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στην ιστορία. Το σχέδιο αμοιβών του συνδέεται με ακραία φιλόδοξους στόχους, όπως η δημιουργία αυτάρκους ανθρώπινης κοινότητας ενός εκατομμυρίου κατοίκων στον Άρη.

Ταυτόχρονα όμως, η εισαγωγή εγείρει και σοβαρά ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης. Ο Μασκ διατηρεί υπερ-ενισχυμένες μετοχές ψήφου και ουσιαστικά ελέγχει απόλυτα την εταιρεία. Στο δημοσίευμα επισημαίνεται πως κανείς δεν μπορεί πρακτικά να τον απομακρύνει από τη διοίκηση.

Η Wall Street βλέπει πλέον τη SpaceX όχι απλώς ως διαστημική εταιρεία αλλά ως πιθανή πλατφόρμα της επόμενης τεχνολογικής εποχής — ένα υβρίδιο μεταξύ αεροδιαστημικής, AI και παγκόσμιων τηλεπικοινωνιών. Αν η δημόσια εγγραφή πετύχει, μπορεί να αλλάξει ριζικά τόσο τις αγορές όσο και τον τρόπο με τον οποίο χρηματοδοτούνται τα πιο φιλόδοξα τεχνολογικά οράματα του 21ου αιώνα.

Η Wall Street προετοιμάζεται για αυτό που θα μπορούσε να είναι η μεγαλύτερη IPO στην ιστορία, με τη Goldman Sachs να λειτουργεί ως κύριος ανάδοχος.

Αν η SpaceX καταφέρει να εξασφαλίσει επιπλέον χρηματοδότηση ύψους 75 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το ποσό αυτό θα είναι σχεδόν τριπλάσιο από το προηγούμενο ρεκόρ της Saudi Aramco, που είχε συγκεντρώσει περίπου 29,4 δισεκατομμύρια δολάρια το 2019. Πριν από αυτό, η μεγαλύτερη δημόσια εγγραφή στις ΗΠΑ ήταν της Alibaba, η οποία είχε αντλήσει 22 δισεκατομμύρια δολάρια το 2014.

Μια αποτίμηση στα 1,75 τρισεκατομμύρια δολάρια θα έφερνε τη SpaceX μέσα στις 10 μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες παγκοσμίως, δίπλα στη Nvidia, την Apple, την Alphabet (μητρική της Google) και τη Microsoft.

Αυτό θα αποτελούσε ένα τεράστιο άλμα εμπιστοσύνης από τους επενδυτές, καθώς η SpaceX παραμένει βαθιά ζημιογόνα, καταγράφοντας καθαρές ζημιές 4,94 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2025 λόγω μεγάλων επενδύσεων στο Starship, στην ανάπτυξη δορυφόρων και σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Λόγω των τεράστιων κινδύνων που συνεπάγεται η δραστηριοποίηση στο διάστημα, σε συνδυασμό με την ταχεία εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, το ενημερωτικό έγγραφο της IPO περιγράφει αναλυτικά τους πραγματικούς κινδύνους που αντιμετωπίζει η SpaceX. Αυτοί περιλαμβάνουν ένα μοναδικό εύρος διαστημικών κινδύνων, όπως «ακτινοβολία από ηλιακές και κοσμικές πηγές, μικρομετεωρίτες και διαστημικά συντρίμμια σε τροχιά», καθώς και «τραυματισμό ή θάνατο ανθρώπων».