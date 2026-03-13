Η Κύπρος στοχεύει στην παραγωγή φυσικού αερίου για εξαγωγή από το 2028

Η Κύπρος θα μπορούσε να ξεκινήσει να παράγει φυσικό αέριο για εξαγωγή ήδη από το 2028, δήλωσε σήμερα (13.3.2026) ο υπουργός Ενέργειας Μιχαήλ Δαμιανός, ενισχύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ευρώπης να διαφοροποιήσει τις ενεργειακές πηγές της, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή στρέφει ολοένα και περισσότερο την προσοχή στο ζήτημα του εφοδιασμού με καύσιμα.

Συζητώντας την ανάπτυξη του κυπριακού υπεράκτιου κοιτάσματος φυσικού αερίου Cronos, ο Μιχαήλ Δαμιανός δήλωσε σε συνέντευξή του στο πρακτορείο Reuters: «Ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε φυσικό αέριο έως το 2028».

Η κρίση στον Κόλπο εγείρει ανησυχίες σχετικά με τη διαμετακόμιση ενέργειας μέσω σημείων συμφόρησης όπως το Στενό του Χορμούζ, έναν διάδρομο από τον οποίο περνά σχεδόν το ένα πέμπτο του πετρελαίου παγκοσμίως και ο οποίος έχει ουσιαστικά κλείσει μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Προτεραιότητα για όλη την ΕΕ

«Πιστεύω ότι γενικά η κρίση στη Μέση Ανατολή δείχνει ότι πρέπει να εκμεταλλευτούμε τα αποθέματά μας, ειδικά αυτά που βρίσκονται εκτός της περιοχής του Κόλπου», είπε ο Κύπριος υπουργός. «Δεν γίνεται να εξαρτάσαι από συγκεκριμένες περιοχές». «Η ύπαρξη εκμεταλλεύσιμων αποθεμάτων στην Ανατολική Μεσόγειο θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα, όχι μόνο για την Κύπρο, αλλά γενικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση», είπε.

Η Κύπρος έχει ανακαλύψει περίπου 15-18 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου σε έξι περιοχές της ΑΟΖ της, αν και η εκμετάλλευσή τους ήταν αργή καθώς οι ανακαλύψεις είναι κατανεμημένες σε πολλαπλά υπεράκτια οικόπεδα και απαιτούν ξεχωριστές επενδυτικές αποφάσεις.

Το κοίτασμα Cronos, που ανακάλυψαν η ιταλική Eni και η γαλλική TotalEnergies, εκτιμάται ότι μπορεί να παράγει λίγο πάνω από 3 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου, ποσότητα αρκετή για να καλυφθούν οι ανάγκες της Κύπρου για δεκαετίες ή για να υποστηριχθούν οι εξαγωγές στις περιφερειακές αγορές. Η εκμετάλλευσή του θα γίνει χρησιμοποιώντας τις υπάρχουσες υποδομές στην Αίγυπτο, όπου θα γίνεται η επεξεργασία και η υγροποίηση του αερίου, το οποίο στη συνέχεια θα προωθείται κυρίως στις ευρωπαϊκές αγορές.

Ο Δαμιανός είπε ότι δεν έχει αποκλειστεί η πιθανότητα κατασκευής ενός τερματικού σταθμού εξαγωγής LNG στην Κύπρο, όμως αυτό θα εξαρτηθεί από το αν θα ανακαλυφθούν και μεγαλύτερα κοιτάσματα.

Διασύνδεση ηλεκτρικών δικτύων

Εκτός από την ανάπτυξη φυσικού αερίου, η Κύπρος προωθεί επίσης σημαντικά έργα σε ό,τι αφορά τις υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης και της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ (GSI).

Ο Δαμιανός είπε ότι το σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο καλώδιο αποσκοπεί κυρίως στην ενίσχυση του ενεργειακού συστήματος του νησιού και τον περιορισμό της απομόνωσής του από τα ευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας. «Είναι ένα σημαντικό έργο σε ό,τι αφορά την ασφάλεια της τροφοδοσίας», είπε.