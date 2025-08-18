Η κυβέρνηση Τραμπ βρίσκεται σε συνομιλίες για την απόκτηση μεριδίου 10% στην Intel

Σε συζητήσεις βρίσκεται η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ για να αποκτήσει μερίδιο περίπου 10% στην Intel, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου και άλλα άτομα που γνωρίζουν το θέμα, σε μια κίνηση που θα μπορούσε να οδηγήσει τις ΗΠΑ να γίνουν ο μεγαλύτερος μέτοχος της κατασκευάστριας τσιπ που έχει πληγεί.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ εξετάζει μια πιθανή επένδυση στην Intel, η οποία θα περιλαμβάνει τη μετατροπή μέρους ή όλων των επιχορηγήσεων της εταιρείας από τον Νόμο περί Τσιπς και Επιστήμης των ΗΠΑ σε μετοχικό κεφάλαιο. Η Intel έχει προγραμματιστεί να λάβει συνολικά 10,9 δισεκατομμύρια δολάρια σε επιχορηγήσεις του Νόμου περί Τσιπς για εμπορική και στρατιωτική παραγωγή, σύμφωνα με το Bloomberg.

Αυτό το ποσό είναι περίπου αρκετό για να πληρώσει για την στοχευμένη συμμετοχή. Με την τρέχουσα αγοραία αξία της Intel, ένα μερίδιο 10% στην κατασκευάστρια τσιπ θα αξίζει περίπου 10,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Το ακριβές μέγεθος του μεριδίου, καθώς και το αν ο Λευκός Οίκος επιλέξει να προχωρήσει με το σχέδιο, παραμένουν υπό διαπραγμάτευση, ανέφεραν οι πηγές.

Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κους Ντεσάι, αρνήθηκε να σχολιάσει τις λεπτομέρειες, λέγοντας μόνο ότι καμία συμφωνία δεν είναι επίσημη μέχρι να ανακοινωθεί από την κυβέρνηση. Η Intel δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ανέφερε επίσης την πιθανότητα η κυβέρνηση να μετατρέψει άλλες συμμετοχές στο πλαίσιο του Chips Act σε μετοχικά μερίδια. Δεν είναι σαφές εάν αυτή η ιδέα έχει κερδίσει έδαφος ευρέως εντός της κυβέρνησης ή εάν οι αξιωματούχοι έχουν θέσει το ενδεχόμενο σε οποιεσδήποτε εταιρείες που θα μπορούσαν να επηρεαστούν.

Τον περασμένο μήνα, σε μια πρωτοφανή κίνηση, το Υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι θα αποκτήσει ένα προνομιούχο μετοχικό μερίδιο ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων στην ελάχιστα γνωστή αμερικανική εταιρεία παραγωγής σπάνιων γαιών MP Materials Corp. — μια συμφωνία που θα καθιστούσε το Πεντάγωνο τον μεγαλύτερο μέτοχο της εταιρείας.

Η είδηση για μια πιθανή κρατική επένδυση στην Intel πυροδότησε ένα ράλι στις μετοχές της εταιρείας, αφού το Bloomberg News ανέφερε για πρώτη φορά τις συζητήσεις μεταξύ Αμερικανών αξιωματούχων και εκπροσώπων της εταιρείας την περασμένη εβδομάδα.

Οι μετοχές της Intel, οι οποίες διαπραγματεύονταν 1,3% χαμηλότερα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης τη Δευτέρα, αυξήθηκαν 23% την περασμένη εβδομάδα, σημειώνοντας το καλύτερο εβδομαδιαίο κέρδος τους από τον Φεβρουάριο.

Όπως συμβαίνει με όλους τους νικητές του Chips Act, τα χρήματα της επιχορήγησης της Intel είχαν αρχικά σχεδιαστεί για να εκταμιεύονται με την πάροδο του χρόνου, καθώς η εταιρεία θα πετύχει τα ορόσημα του διαπραγματευμένου έργου. Η Intel είχε λάβει 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια σε επιχορηγήσεις μέχρι τον Ιανουάριο.

Δεν είναι σαφές εάν αυτά τα 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια θα συμπεριληφθούν στο πιθανό μερίδιο μετοχών, εάν η εταιρεία έχει λάβει επιπλέον δόσεις από την επιχορήγηση από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και σε ποιο χρονοδιάγραμμα θα λάβει η Intel χρήματα στο πλαίσιο ενός πιθανού μεριδίου μετοχών.