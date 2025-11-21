Η Lukoil διαλύει το διεθνές συμβούλιό της εν μέσω αμερικανικών κυρώσεων

Διέλυσε το εποπτικό συμβούλιο των διεθνών δραστηριοτήτων του ο ρωσικός ενεργειακός γίγαντας Lukoil, το τελευταίο σημάδι του πώς οι κυρώσεις των ΗΠΑ – η πρώτη από τις οποίες τίθεται σε ισχύ την Παρασκευή (21.11.25) – επηρεάζουν την εταιρεία.

Στο πλαίσιο της διάλυσης λόγω των κυρώσεων, η εταιρεία με έδρα τη Μόσχα ανακάλεσε τον Σεργκέι Κοτσκούροφ, διευθύνοντα σύμβουλο της μητρικής εταιρείας, καθώς και τους Εβγκένι Χάβκιν και Γκενάντι Φεντότοφ. Η απόφαση ελήφθη κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου στις 28 Οκτωβρίου και δημοσιεύτηκε από την Lukoil International GmbH στο εταιρικό μητρώο της Αυστρίας την Παρασκευή.

Το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε στις 22 Οκτωβρίου κυρώσεις κατά της Lukoil και του επίσης ρωσικού κολοσσού Rosneft. Τα μέτρα τίθενται σε εφαρμογή σήμερα, αν και ορισμένες ενέργειες σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία της Lukoil έχουν αναβληθεί έως τις 13 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε πίεση στην εταιρεία παγκοσμίως: οι τιμές του ρωσικού πετρελαίου βυθίστηκαν κατακόρυφα, η διεθνής εμπορική της δραστηριότητα, Litasco, απέλυσε προσωπικό και έκλεισε τουλάχιστον ορισμένες δραστηριότητες. Το μερίδιο εσόδων της Lukoil από το πετρελαϊκό κοίτασμα West Qurna 2 στο Ιράκ έχει παγώσει από τη Βαγδάτη και οι δυτικοί μνηστήρες κυκλώνουν τα παγκόσμια περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας.

Η απόφαση για τη διάλυση του διοικητικού συμβουλίου και την ανάκληση των επιβλεπόντων της Lukoil International θα αφήσει τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Αλεξάντερ Ματίτσιν, στην ηγεσία. Η εταιρεία εξακολουθεί να ανήκει εξ ολοκλήρου στην Lukoil.