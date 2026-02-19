Διεθνή

Η Νιγηρία συγκεντρώνει σε ειδικό λογαριασμό έσοδα από πετρέλαιο για την ενίσχυση των δημόσιων οικονομικών

Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στη σταθερότητα της οικονομίας, στην προσέλκυση επενδύσεων και στην αναζωογόνηση της ανάπτυξης
REUTERS
REUTERS / Adriano Machado / File Photo

Περισσότερα από τα έσοδα της παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου θα διοχετευθούν απευθείας σε έναν κεντρικό λογαριασμό, σε μια προσπάθεια της κυβέρνησης της Νιγηρίας να ενισχύσει τα κρατικά οικονομικά και να διασφαλίσει μεγαλύτερη διαφάνεια στη διαχείριση των εσόδων της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, όλα τα έσοδα από την παραγωγή προϊόντων πετρελαίου της Νιγηρίας θα καταβάλλονται στον λεγόμενο Λογαριασμό της Ομοσπονδίας, δήλωσε ο πρόεδρος Μπόλα Τινούμπου την Τετάρτη (18.2.2026).

Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση θα καταργήσει τις κρατήσεις 30% επί των τελών διαχείρισης και μια παρόμοια κατανομή κερδών από συμβάσεις κατανομής παραγωγής που η κρατική Nigerian National Petroleum  διατηρούσε προηγουμένως για εξερεύνηση.

«Όταν τα έσοδα που προορίζονται για τις ομοσπονδιακές, πολιτειακές και τοπικές κυβερνήσεις παγιδεύονται σε επίπεδα χρεώσεων και μηχανισμών παρακράτησης, η ανάπτυξη υποφέρει», δήλωσε ο Τινούμπου. «Αυτό πρέπει να τελειώσει».

Το μέτρο είναι το τελευταίο σε μια σειρά κινήσεων που εφαρμόστηκαν από τότε που ο Τινούμπου ανέλαβε την εξουσία πριν από σχεδόν τρία χρόνια, με στόχο τη σταθεροποίηση των δημόσιων οικονομικών, την προσέλκυση επενδύσεων και την αναζωογόνηση της ανάπτυξης σε μία από τις μεγαλύτερες οικονομίες της Αφρικής.

Η εντολή περιορίζει την ικανότητα της κρατικής NNPC να παρακρατεί έσοδα από πετρέλαιο και φυσικό αέριο πριν τα καταβάλει. Η εταιρεία θα λειτουργεί «αυστηρά» ως εμπορική επιχείρηση, δήλωσε ο πρόεδρος, σύμφωνα με το Bloomberg.

Μια επιτροπή εφαρμογής θα επιβλέπει τις αλλαγές, παράλληλα με μια ευρύτερη αναθεώρηση του Νόμου για τη Βιομηχανία Πετρελαίου «για την αντιμετώπιση διαρθρωτικών και δημοσιονομικών ανωμαλιών που αποδυναμώνουν τα εθνικά έσοδα», δήλωσε ο Τινούμπου.

